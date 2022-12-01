Саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции» — важная площадка для мясной отрасли «от поля до стола»!

«Асти Групп»

30 мая — 01 июня 2023 года состоится Всероссийский саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции». Деловое мероприятие пройдет в рамках крупнейшей специализированной выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / Meat and Poultry Industry Russia & VIV 2023» в Москве

Саммит организован выставочной компанией «Асти Групп» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Россельхознадзора, а также отраслевых союзов и ассоциаций.



Трехдневное мероприятие начнет работу 30 мая 2023 года с пленарной сессии, посвященной проблемам и перспективам развития мясной отрасли в России. В ходе заседания будут обсуждаться основные тренды в области потребления мяса и мясной продукции на внутреннем рынке, экспортные возможности, доступные российским производителям, а также бизнес-вопросы развития конкретных предприятий и отрасли в целом.



Второй день саммита будет ориентирован на драйверы роста отрасли — животноводство и птицеводство, обеспечение инновационными технологиями, оборудованием и комплектующими, способы повышения рентабельности этих отраслей для обеспечения пищевой безопасности страны. В ходе пленарных сессий будут обсуждаться следующие вопросы:



переработка мяса в России: перспективные ниши;



риски и новые возможности;



ценовые прогнозы рынка;



изменения трендов потребительского спроса;



связь цифровизации с качеством и ценой конечного продукта, его маркировка;



финансирование отрасли (бюджетные и заемные средства), господдержка;



инновации в ритейле.



Третий день мероприятия отведен под обсуждение холодильной цепи поставки мяса и мясной продукции, сохранения качества продукции и обеспечения безопасности мясной продукции «от поля до стола». Речь пойдет о новых технологиях, логистических решениях и возможностях холодильной промышленности для мясной отрасли.



В рамках саммита «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции» будут организованы узкоспециализированные сессии по индейководству, птицеводству, свиноводству, а также круглые столы по цифровизации отрасли, маркировке и производству качественной и безопасной мясной продукции.



Деловые мероприятия саммита призваны дать компаниям рынка максимальное количество инструментов для решения их бизнес-задач. Участие в круглых столах и пленарных сессиях позволит сформировать картину последних изменений рынка и новых трендов, оценить возможные перспективы и найти партнеров для реализации совместных проектов, в том числе международных.



«Мы давно отказались от презентационного формата деловых мероприятий, переместив фокус на практику и обмен опытом, — рассказала президент выставочной компании «Асти Групп» Наринэ Багманян. — Сегодня представители бизнеса приходят на выставку не ради имиджевых целей. Им важно заявить о своих проблемах и получить ответы на волнующие их вопросы, а также найти единомышленников и ресурсы для решения конкретных задач. Отраслевая выставка, проводимая нашей компанией с 2001 года, делает все, чтобы этот процесс стал максимально простым и эффективным для компаний как мясной, так и всех тех отраслей, которые помогают сегодня развиваться животноводству и птицеводству в обеспечении страны качественными мясными продуктами и ее продовольственной безопасности».



Итоговая программа саммита будет сформирована и доступна на сайте www.meatindustry.ru не позднее 20 апреля 2023 года. Специалисты АПК смогут бесплатно посетить площадки деловой программы, если пройдут регистрацию до 20 мая 2023 года и получат подтверждение от организатора.



До встречи на саммите «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции» и выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / Meat and Poultry Industry Russia & VIV» с 30 мая по 01 июня 2023 года в Москве!

