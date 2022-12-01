Итоги выставки «КормВет-2022»

«КормВет-2022»

25-27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве при поддержке и активном участии Минсельхоза России с успехом прошла первая Международная специализированная выставка кормов, кормовых добавок, ветеринарии и оборудования «КормВет-2022»

Выставка проводилась под патронатом Национального кормового союза. По мнению экспонентов и гостей выставки, новый проект стал главным отраслевым событием года.



В выставке приняли участие 124 компании из 9 стран и 24 субъектов Российской Федерации. Мероприятие получилось масштабным: площадь выставочной застройки превысила 8000 кв. м. За три дня выставку посетили более 6000 гостей: среди них руководители и ведущие специалисты кормовой и ветеринарной отраслей из 28 стран и 78 регионов России.



Состав посетителей выставки был внушительным: 69% — первые лица предприятий; 29% — специалисты; 2% — госслужащие.



Мероприятие посетили делегации из ЕС, Индии, Китая и Турции.



Выставка «КормВет», бесспорно, превзошла ожидания экспонентов и посетителей, зарекомендовав себя основной специализированной бизнес-площадкой встреч первых лиц и ведущих специалистов кормовой и ветеринарной отраслей России.



В торжественной церемонии открытия и пленарном заседании приняли участие представители Минсельхоза России, Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза, «Центра Агроаналитики», ФГБУ «ВГНКИ», Национального кормового союза, Национального союза свиноводов, Евразийской Ассоциации птицеводов, Национальной ветеринарной ассоциации, Молочного союза России, Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», компаний «Агротренд», «Фидлот», консалтингового агентства «Регнива».



Подведомственные институты Россельхознадзора ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» помогли сформировать интересную деловую программу. Особое внимание участники проявили к круглому столу «Кормовая отрасль — перспективы развития. Государственное регулирование».



Также в рамках деловой программы прошли: бизнес-форум ГК «МегаМикс» — «Тренды, перспективы, новые решения для комплексного развития производителей животного белка»; конференции «Школа эффективного животноводства» и «Инновационный подход к кормлению и ветеринарному обеспечению в промышленном птицеводстве»; обучающий семинар компании KEMIN, конференция «Комплексный подход в развитии отечественного свиноводства».



В заключительный день состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Инновационные кормовые решения». Победителями в номинации «Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты и премиксы стали компании «МегаМикс», «Коудайс МКорма», «Капитал-ПРОК», «НИИ Пробиотиков», «Провими», в номинации «Ветеринарные решения» - компания «Ветпром».



Также награды получили компании с оригинальной застройкой стендов: «ВитОмэк», «Коудайс МКорма», «МегаМикс», компания «Ветпром», «Оллтек», «ДСМ Восточная Европа», «Корпасс», «32 Зернопродукт», «Симбио», «Евроветфарм», компании Cargill, Famsun и Phileo by Lesaffre.



В 2023 году выставка «КормВет» будет проходить с 24 по 26 октября в МВЦ «Крокус Экспо».

