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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Премия «Агроинвестор года-2022»

Приглашаем на конференцию «Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам — путь к устойчивости и развитию»

Партнёрский материал

Приглашаем на конференцию «Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам — путь к устойчивости и развитию»
Pixabay
Приглашаем на конференцию «Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам — путь к устойчивости и развитию»
Pixabay

Мероприятие пройдет в гибридном формате 5-7 декабря, участие бесплатное

Национальный союз свиноводов приглашает вас принять участие в работе XIV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам — путь к устойчивости и развитию», которая состоится 5-7 декабря 2022 года и пройдет в гибридном формате. Конференция проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

К участию в конференции приглашаются:

  • руководители и специалисты агрохолдингов, свиноводческих, мясоперерабатывающих и комбикормовых предприятий;

  • руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциации АПК;

  • представители компаний, фирм и предприятий — производителей оборудования, ингредиентов, ветеринарных препаратов;

  • ученые НИИ, профессора и преподаватели.

На конференции будет представлен обновленный прогноз Союза по развитию промышленного свиноводства в России на период 2023—2025 годов.

Также будут подняты следующие темы:

  • Свиноводство России: текущие вызовы — мы находим ответы.

  • Реакция рынка и потребителя на постоянные изменения мясного баланса страны.

  • Цифровизация и эффективное управление инвестициями — инструменты поступательного развития компаний.

  • Качественные корма, продукты ветеринарии и гигиена как залог здоровья и высокой продуктивности свиней.

  • Безопасность и эффективность производства в новых экономических условиях.

  • Современные технологии, техническое перевооружение и модернизация: возможности и опыт.

  • Как реализовать высокий генетический потенциал. 

Подробная программа доступна на сайте мероприятия.

Конференция будет проходить в гибридном формате (офлайн в конференц-зале МПА с одновременным вещанием онлайн). При поддержке спонсоров участие в конференции для всех слушателей от свиноводческих компаний, органов власти, научных и учебных заведений, СМИ будет бесплатным. 

Для участия в конференции — как офлайн, так и онлайн — необходима регистрация на сайте.

Место проведения конференции: Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20. Международная промышленная академия. 

Ссылка на подключение к трансляции будет направлена организаторами конференции после регистрации на ваш e-mail.

Национальный союз свиноводов 

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