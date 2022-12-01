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Мероприятие пройдет в гибридном формате 5-7 декабря, участие бесплатное

Национальный союз свиноводов приглашает вас принять участие в работе XIV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам — путь к устойчивости и развитию», которая состоится 5-7 декабря 2022 года и пройдет в гибридном формате. Конференция проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.



К участию в конференции приглашаются:



руководители и специалисты агрохолдингов, свиноводческих, мясоперерабатывающих и комбикормовых предприятий;



руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов и ассоциации АПК;



представители компаний, фирм и предприятий — производителей оборудования, ингредиентов, ветеринарных препаратов;



ученые НИИ, профессора и преподаватели.



На конференции будет представлен обновленный прогноз Союза по развитию промышленного свиноводства в России на период 2023—2025 годов.



Также будут подняты следующие темы:



Свиноводство России: текущие вызовы — мы находим ответы.



Реакция рынка и потребителя на постоянные изменения мясного баланса страны.



Цифровизация и эффективное управление инвестициями — инструменты поступательного развития компаний.



Качественные корма, продукты ветеринарии и гигиена как залог здоровья и высокой продуктивности свиней.



Безопасность и эффективность производства в новых экономических условиях.



Современные технологии, техническое перевооружение и модернизация: возможности и опыт.



Как реализовать высокий генетический потенциал.



Подробная программа доступна на сайте мероприятия .



Конференция будет проходить в гибридном формате (офлайн в конференц-зале МПА с одновременным вещанием онлайн). При поддержке спонсоров участие в конференции для всех слушателей от свиноводческих компаний, органов власти, научных и учебных заведений, СМИ будет бесплатным.



Для участия в конференции — как офлайн, так и онлайн — необходима регистрация на сайте .



Место проведения конференции: Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20. Международная промышленная академия.



Ссылка на подключение к трансляции будет направлена организаторами конференции после регистрации на ваш e-mail.

