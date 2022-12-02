Агрокомплексы добавили грибов на рынок

Шампиньоны стали хитом российского грибного рынка

По итогам 10 месяцев 2022-го производство шампиньонов в нашей стране выросло на 16% год к году

Хороший темп. Вообще грибная отрасль несколько лет подряд демонстрирует впечатляющий рост, в разы опережая среднемировые показатели. Доминируют на рынке шампиньоны, их производители и задают быстрый ритм. Курская «Грибная радуга», которая выращивает каждый пятый шампиньон в стране, по итогам прошедших месяцев также значительно нарастила поставки грибов на рынок.





Агропредприятие Александра Удодова и Олега Логвинова было построено «с нуля» недалеко от Курска



Арифметика успеха

С января по октябрь агрохозяйства вырастили более 110 тыс. т шампиньонов. Среднемесячная урожайность превысила 11 тыс. т, что на 1,5 тыс. т больше, чем годом ранее. Так подсчитали в издании «Школа грибоводства», которое внимательно следит за происходящим на грибном рынке. По итогам года отрасль ждут новые рекорды, а скептикам, которые говорили, что потенциал ее роста исчерпан, надо бы переквалифицироваться в оптимисты. Шампиньоны главенствуют на рынке, на них приходится более 90%. Их выращивают «Грибная радуга» Александра Удодова и Олега Логвинова и другие крупные тепличные комплексы. На втором месте вешенки, но их собирают гораздо меньше, и урожайность нестабильна. Пик был достигнут в 2019 году, когда агрофермы вырастили более 6300 т, затем последовал спад на два года. По итогам этого года ожидается примерно 6500 т. Экзотические грибы присутствуют на рынке в неплохом ассортименте. Это шиитаке, эринги, фламмулин, фолитота, недавно собрали первый урожай золотого эноки. Тем не менее экзотика — это нишевый продукт, хотя производство растет быстрыми темпами. По прогнозам «ШГ», в этом году будет собрано 600 т экзотических грибов.





С момента старта компания в восемь раз увеличила поставки шампиньонов на рынок



Есть несколько причин быстрого завоевания шампиньонами рынка: привлекательная цена, питательные свойства и кулинарные достоинства. Знатоки добавили бы сюда пользу для здоровья, но об этом пока мало кто из потребителей в курсе. Цена, как водится, самое главное. Если судить по московским магазинам, то цены на свежие шампиньоны в 2020 и 2021 году снизились с 310 до 250 руб./кг. Это существенно. В этом году цены на шампиньоны в столичных супермаркетах подросли примерно на 12%, это меньше, чем на мясо и крупы. Причина такой friendly ценовой политики по отношению к покупателям — высокая конкуренция на грибном рынке. В последнее время более чем в два раза уменьшилось количество грибных хозяйств. Мелкие компании не выдерживают конкуренции и уходят с рынка. Зато крупные игроки, такие как компания Александра Удодова и Олега Логвинова, наращивают объемы производства.



Шампиньоны хороши для приготовления множества блюд как в домашних условиях, так и в сегменте общественного питания. Их можно варить, жарить, запекать, мариновать, готовить на гриле или есть в сыром виде, например в салатах. Это будет разнообразная по вкусу, но при этом здоровая пища. С точки зрения пользы для организма шампиньоны считаются одними из лучших грибов. Это диетический продукт, включающий белки, все незаменимые аминокислоты, клетчатку (хитин), ненасыщенные жирные кислоты, микроэлементы, витамины групп B, С, D, никотиновую и фолиевую кислоты, кальций, фосфор, калий, железо. Так что свежие шампиньоны — полезнейший суперфуд. У нас об этом, к сожалению, пока мало знают, а в некоторых странах рекомендации по здоровому образу жизни включают в суточный рацион 100 г культивируемых грибов.



Шампиньоны а-ля рус

Грибной мир разнообразен и необъятен. В грибах есть признаки растительного и животного миров, но это отдельное природное царство. Ученые не знают точное количество их видов, по разных данным — от ста тысяч до полутора миллионов, съедобных из них несколько тысяч. А вот культивируемых (которые научились выращивать искусственно) грибов пока только двадцать. По объему мирового производства вне конкуренции находится шампиньон двуспоровый, который в дикой природе встречается довольно редко, но растет большими группами. Именно этот гриб выиграл конкурентную борьбу за культивацию, он лучше всего продается по всему миру и приносит хороший доход агрохозяйствам. Производителем №1 шампиньонов в нашей стране является курская компания «Грибная радуга».



Считается, что культивировать шампиньоны стали во Франции, хотя итальянцы с этим категорически не согласны и доказывают, что пальма первенства в этом деле принадлежит их стране. Как бы то ни было, документально зафиксировано выращивание шампиньонов в середине XVII века в каменоломнях близ Парижа. Из Франции новый продукт распространился по Европе, в России его начали выращивать с середины XVIII века. Любопытно, что слово «шампиньон», которое прижилось в нашем языке, заимствовано из французского, где означает просто «гриб». В XIX и начале XX века русские аграрии добились серьезных успехов в шампиньоноводстве. Их изобретения и придумки отмечены наградами международных выставок. Один из пионеров грибной культивации, выходец из крестьян Ефим Грачев, подчеркивал, что главным в выращивании шампиньонов является приготовление правильных грунтов. Это актуально и сегодня. Именно с запуска собственного производства компоста начали свой грибной проект Удодов и Логвинов. Накануне Первой мировой войны в России работали сотни шампиньонных теплиц, шампиньоны поставляли на рынок свежими, маринованными и даже начали консервировать.





Качественный компост необходим для выращивания вкусных и полезных шампиньонов



В современной России грибной рынок долгое время жил за счет импорта, девять из десяти шампиньонов завозились из-за границы, в основном из Польши. Ситуация стала меняться после 2014 года, когда грибной продукции из ряда стран был закрыт путь в Россию. Началось грибное импортозамещение, в отрасль пошли инвестиции, были построены крупные тепличные комплексы для выращивания шампиньонов. В июне 2017 года первые партии своей продукции поставила на рынок «Грибная радуга» Александра Удодова и Олега Логвинова. К началу этого года компания увеличила производственные мощности в восемь раз и создала полторы тысячи рабочих мест. Объем инвестиций превысил 10 млрд руб. Грибной рынок равняется на лидера. Последние три года грибоводческие хозяйства увеличивают урожайность шампиньонов на 18-20% ежегодно. На грибном рынке с долей более 90% доминирует отечественная продукция, начались экспортные поставки в страны ближнего зарубежья. В этом году снова будет значительное увеличение сбора шампиньонов. В перспективе нескольких лет грибному рынку точно есть куда расти. Это здоровый конкурентный рынок на подъеме.

