«Щелково Агрохим»

Компания «Щелково Агрохим» выступила в качестве стратегического партнера конференции «Агротренды России 2022-2023»

Целевая аудитория конференции — руководители компаний АПК и смежных отраслей. Организатором мероприятия традиционно выступает Agrotrend.ru при поддержке Минсельхоза России, союзов и ассоциаций АПК.



В приветственном слове гендиректор «Щелково Агрохим», д.х.н., академик РАН Салис Каракотов отметил: сегодня на первом месте находятся тренды, связанные с поддержкой суверенности всех направлений сельхозпроизводства. При этом в растениеводстве у всех есть равные возможности, ведь прибыль с гектара может быть одинаковой и у владельца агрохолдинга, и у фермера. Другое дело, что каждый землевладелец должен правильно распорядиться имеющимися у него возможностями. И одним из источников роста агропромышленного комплекса в условиях кризиса является импортозамещение ресурсов. Отечественные аграрии уже идут по этому пути: по итогам 2021 года доля российских средств защиты растений в общем объеме продаж пестицидов составила 54%. А позже подключившийся к дискуссии исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин сообщил: по результатам нынешнего года данная цифра вырастет до 59%!



Если применение российских средств защиты растений имеет положительную динамику на протяжении последних нескольких лет, то с селекцией дела обстоят иначе. В том, что российские сорта и гибриды основных культур не уступают, а порой и превосходят иностранные аналоги по показателям урожайности и качества, земледельцев приходится убеждать на практике. И в 2022 году компания «Щелково Агрохим» организовала на полях своего предприятия «Дубовицкое» (Орловская область) грандиозный демонстрационный показ селекционных достижений российских научных учреждений и частных компаний. Салис Добаевич озвучил результаты уборки, которые подтвердили, что отечественные сорта сои и гибриды подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы являются вполне конкурентоспособными.



Тему развития российской селекции продолжил в своем докладе генеральный директор селекционно-семеноводческого центра «СоюзСемСвекла» Роман Бердников. Он рассказал о портфеле гибридов сахарной свеклы, которым центр располагает сегодня, а также о планах на будущее.



Кроме того, эксперты дали прогнозы по ценам на ближайшее время. Так, гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сообщил, что есть шанс увидеть рост цен на зерно на европейской части России. Однако небывалый урожай зерна и масличных оборачивается проблемами с логистикой, экспортом и хранением.

