«Щелково Агрохим» - партнер, которому доверяют омские аграрии

«Щелково Агрохим»

2 декабря в областном конгресс-холле состоялась традиционная Сибирская агропромышленная выставка-ярмарка, посвященная Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Омской области, в которой приняло участие западносибирское представительство компании «Щелково Агрохим»

Сибирская агропромышленная выставка-ярмарка — это прекрасная площадка для общения и обмена опытом. Свою продукцию здесь представили 42 товаропроизводителя более чем из 24 районов Омской области. Гостей торжественного мероприятия, руководителей и специалистов хозяйств сотрудники «Щелково Агрохим» приветствовали на фирменном стенде компании. С посетителями работали агрономы-консультанты представительства, предлагая не только эффективные препараты для защиты и питания растений, но и элитные семена зерновых, технических и масличных культур, поставляемые «Щелково Агрохим».



Впрочем, тема селекционной работы в растениеводстве была наиболее популярной среди аграриев. Сегодня уже данность, что Россия должна максимально сосредоточиться на собственных достижениях в селекции отечественных сортов и гибридов. И наработок очень много.



Так, компания «Щелково Агрохим» ведет в этом направлении масштабную работу, реализуя проекты по селекции сахарной свеклы, подсолнечника, озимой пшеницы, а с недавних пор — сои. Российские сорта и гибриды, в частности селекции «Щелково Агрохим», обладают конкурентными показателями продуктивности и высокой устойчивостью к заболеваниям и засухе и могут полностью заменить иностранные аналоги на российском рынке. Также отечественный продукт максимально адаптирован к реалиям почвенно-климатических факторов России в отличие от импортного.



В рамках торжественной церемонии, подводя итоги года, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа поздравил аграриев и вручил ведомственные награды. На сцене Музыкального театра губернатор Омской области Александр Бурков торжественно передал ключи от 16 автомобилей лучшим работникам этого года.



«Приятно видеть столько награжденных! И вдвойне приятно, что среди них есть постоянные партнеры “Щелково Агрохим”, которые сегодня увезут четыре новеньких автомобиля!» — комментирует глава западносибирского представительства Альбина Коломеец.



«Уборка зерна завершилась, сегодня валовой сбор, по оперативным данным, составляет 2,9 млн т, возможно, будет чуть больше. Из них 2 млн т — это пшеница», — рассказал Николай Дрофа.



Министр отметил высокое качество собранного зерна. «Качество в этом году гораздо выше, 96-97% — это продовольственная пшеница третьего-четвертого класса», — сказал он.



По словам Дрофы, объем урожая снизился по сравнению с прошлым годом по нескольким причинам. «У нас были и заморозки, и суховей, от которых пострадали посевы. Из-за засухи многие хозяйства остались без кормов, некоторые из них решили часть зерновых посевов перевести в кормовые», — рассказал глава омского Минсельхоза. В этом году также часть аграриев отдали часть посевных площадей под масличные культуры из-за их высокой стоимости.



Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2021 году здесь собрали около 3 млн т зерновых и зернобобовых культур, 363,4 тыс. т масличных культур, почти 460 тыс. т картофеля и овощей.



Важно, что омские хозяйства, работающие по технологиям «Щелково Агрохим», в этом засушливом году получили очень хорошие результаты! Например, в компании «Нива», которая сотрудничает с «Щелково Агрохим» уже 10 лет, технология защиты на 95% состоит из «щелковских» продуктов. В уходящем сезоне это позволило предприятию получить в среднем 50 ц/га зерновых. И это далеко не единственный случай, подтвердивший высокую результативность технологии «Щелково Агрохим» на омской земле.

