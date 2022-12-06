Минпромторг оценил готовность инвестпроектов «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

С рабочим визитом на производственных площадях ведущего производителя сельскохозяйственной техники побывала директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Мария Елкина

Перспективы развития и инвестиционные проекты компании презентовал для делегации генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев. Акцент встречи был сделан на наращивании производства российских тракторов и запуске производства дорожно-строительной техники.







Гости посетили промышленную площадку нового тракторного завода в Ростове-на-Дону, строительство которой стартовало летом 2021 года. На будущем предприятии с производственной площадью 62 тыс. м² планируется выпускать до 5 тыс. машин в год. Предусмотрен выпуск широкой номенклатуры тракторов мощностью от 170 до 600 и более л. с. На заводе будет создано 1850 рабочих мест. В ходе экскурсии Мария Елкина оценила объем проделанных работ по возведению стен, установке кровли и облицовке здания.



Руководитель компании отметил, что на площадке тракторного завода запланирован и выпуск дорожно-строительной техники, а именно фронтальных и телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков. Далее в продуктовую линейку будут добавлены гусеничные экскаваторы. При выпуске сельхозтехники компания максимально опирается на отечественную базу компонентов и развивает их изготовление на своих мощностях.



Также Валерий Мальцев ознакомил гостью со строящимся заводом по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. Как пояснил генеральный директор, для создания этого производства компания активно занимается развитием компонентной базы.



«Дальнейшее развитие производства будет происходить следующим образом. Номенклатурно мы освоили 12 типов редукторов, планируем освоить еще 42 и забрать компетенцию себе. Заключили договора с разными вузами на их разработку. Сейчас ведем поиск поставщиков и разрабатываем документацию. Также будем производить мосты, редукторы, коробки передач на все комбайны и тракторы. Наша задача — полный цикл производства трансмиссий», — рассказал Валерий Мальцев.

