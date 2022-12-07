Свиноводство и птицеводство на АГРОС-2023: все для эффективной адаптации в условиях импортозамещения

АГРОС-2023

Важнейшими слагаемыми успешности и уникальности выставки «АГРОС» и ее авторитета среди профессионалов АПК организаторы считают предоставление всеобъемлющего предложения: самые современные решения от более 300 российских и зарубежных производителей и поставщиков, а также обширная деловая программа с участием свыше 300 спикеров — кладезь современных знаний и поток актуальной полезной информации, необходимой для эффективного ведения бизнеса

Выставочная экспозиция и деловая программа ориентированы на руководителей и специалистов свиноводства, птицеводства, мясного и молочного скотоводства и иных направлений животноводства, а также тесно связанных с ними подотраслей полевого кормопроизводства и кормозаготовки, производства комбикормов и хранения зерна.



Представителям свиноводства и птицеводства выставка «АГРОС» предоставит широчайший спектр кормовых и ветеринарных решений: в 14-м зале павильона №3 МВЦ «Крокус Экспо» можно увидеть более 100 ведущих российских и зарубежных производителей и поставщиков комбикормов, премиксов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и вакцин. Среди участников — ведущие российские компании, такие как «Агроветзащита», «АгроВитЭкс», «Авивак», «Ветпром», ГК «ВИК», «Глазовский комбикормовый завод», ГК «МЕГАМИКС», «Мустанг Технологии кормления», NITA-FARM, ТД «Простор», «Щелковский биокомбинат», «Эфко» и многие другие, а также мировые гранды, такие как Agrofeed, Alltech, Biochem, Cargill, Danisco, Huvepharma, Koudijs («М-Корма»), Lallemand, Phileo by Lesafre, Zinpro и другие.



В 13-м зале руководители и специалисты свиноводческих и птицеводческих предприятий смогут ознакомиться с современным оборудованием и технологиями для кормления и содержания поголовья свиней и птицы, с достижениями российской и мировой генетики, а также с современным комбикормовым и элеваторным оборудованием. Среди производителей и поставщиков российского и зарубежного оборудования и участников, представляющих решения для отрасли свиноводства и птицеводства, такие компании, как Bühler, «Веда», Genesus, «Генетика ПИК», «Доза-Агро», «ЗМС-Технология», «Отрада», «Саграда Бел», «Стимул Групп», «Технэкс», «Топикс Агро» и другие. Со стендом будет также представлен Национальный союз свиноводов. На сайте выставки можно ознакомиться с полным списком участников.



В рамках деловой программы выставки традиционно запланирована серия тематических мероприятий, посвященных разным аспектам развития отрасли свиноводства и птицеводства. Среди ключевых тем мероприятий — возможности адаптации к новым условиям для обеспечения конкурентоспособности предприятия, кормление в условиях импортозамещения, профилактика и борьба с заразными болезнями и другие.



Для профессионалов отрасли свиноводства будет интересна конференция «Инновационные технологии повышения эффективности и безопасности бизнеса в производстве свинины», которая состоится 25 января. Организаторы: Национальный союз свиноводов (НСС) и «Агрос Экспо». В ходе встречи участники мероприятия узнают о современных приемах и методах повышения эффективности в промышленном свиноводстве; о том, как реализовать потенциал животных и избежать подводных камней в условиях нестабильности на рынке сырья и добавок; о возможностях развития цифрового свиноводства в условиях импортозамещения и даже о том, как правильно использовать озимую рожь в кормлении свиней для снижения себестоимости и повышения общей резистентности организма.



Также в первый день выставки состоится панельная дискуссия «Инновации как ключевой драйвер развития птицеводческой отрасли Российской Федерации. Тренды и перспективы», организаторами которой являются Национальный союз птицеводов (НСП) и НО Фонд «Сколково».



Во второй день выставки, 26 января, вопросам отечественного свиноводства и птицеводства будут посвящены две международные конференции: «Промышленное свиноводство в эпоху глобальных изменений» и «Промышленное птицеводство в эпоху глобальных изменений: вызовы, точки опоры, практические решения, драйверы развития». Среди тем для обсуждения — ключевые тренды рынка, новые решения в условиях санкционных и логистических барьеров, оптимизация производства с учетом роста себестоимости готовой продукции и внешних ограничений, обеспечение биологической безопасности и предупреждение инфекционных угроз в условиях новых вызовов, а также перспективы продолжения международного сотрудничества и развитие внутреннего потенциала в области биотехнологии, иммунологии, молекулярной биологии. Организаторами конференций выступают соответственно Национальный союз свиноводов и Национальный союз птицеводов совместно с ГК «ВИК» и ГК «МЕГАМИКС».



Департамент ветеринарии Минсельхоза России подготовил для участников деловой программы выставки «АГРОС-2023» конференцию на тему: «Актуальная эпизоотическая обстановка в Российской Федерации. Современные методы профилактики и борьбы с заразными болезнями животных» (26 января). В рамках мероприятия запланированы выступления представителей научного сообщества, ветеринарных служб, субъектов Российской Федерации из нескольких регионов, посвященные современным, актуальным методикам борьбы и профилактики данных заболеваний. Депветеринарии также организует круглые столы «Новеллы ветеринарного законодательства» и «Новое в нормативно-правовом регулировании в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения».



Дискуссии на прочие интересные для свиноводов и птицеводов темы продолжатся на мероприятиях других партнеров деловой программы, в том числе: ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева» (достижение генетического потенциала), Ассоциации производителей кормов Евразийского экономического союза (стандарты, методы безопасности и качества продукции), ГК «Биокомплекс» (цифровизация и автоматизация).



Важные для представителей птицеводства и свиноводства темы будут обсуждаться в рамках многих мероприятий. На сайте выставки размещена и дополняется подробная информация о каждом из них с удобной функцией сортировки по тематикам.



АГРОС-2023 состоится 25-27 января в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, приглашаем запланировать свое посещение выставки уже сейчас!



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