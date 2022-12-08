В России определят лучшие достижения в сфере органической продукции

Роскачество

В России объявлен старт второго конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции

Конкурс проводится на площадке Совета Федерации ответственным Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке фонда «Органика». Цели конкурса:



развитие рынка органической продукции;



формирование привычек к здоровому образу жизни граждан страны;



охрана окружающей среды и внедрение принципов устойчивого развития органического сельского хозяйства;



поощрение передового опыта в развитии производства органической продукции как в Российской Федерации, так и в Евразийском экономическом союзе.



Органический рынок в России развивается активными темпами.



«Сегодня производство органической продукции перестает быть нишевой сферой деятельности. Все больше регионов активно включаются в работу по поддержке и развитию этого важного направления. Нужно отметить, что существующий тренд на потребление органики положительно влияет не только на экологию, но и на здоровье наших граждан, а также создает новые стимулы для сельхозтоваропроизводителей. Уверен, что дальнейшему росту этого сектора и реализации его экспортного потенциала будет способствовать разработанная Минсельхозом России стратегия развития органического сельскохозяйственного производства в России до 2030 года», — отметил статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов.



«Потенциал России как крупнейшего экспортера органической продукции в мире огромен. Органическая продукция — это инвестиции в будущее», — подчеркнул председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.



Награждение победителей первого национального конкурса состоялось 6 июня 2022 года в Совете Федерации . Всего в Секретариат конкурса тогда поступило более 140 заявок. Были определены лучшие, включая «Народный органический бренд», который потребители выбрали путем голосования. Более подробно с итогами конкурса 2022 года можно ознакомиться в дайджесте .



Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества, выполняющий функции Секретариата конкурса, 1 декабря приступил к приему заявок для участия во втором конкурсе. В 2023 году будут определены победители в 11 номинациях. Участниками конкурса могут быть субъекты Российской Федерации, сертифицированные производители органической продукции, организации розничной торговли, организации, осуществляющие онлайн-торговлю, СМИ, блогеры. Также будет отдельная номинация «Лучший молодежный проект по популяризации органической продукции» для граждан от 14 до 35 лет включительно.



Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.



Заявки принимаются до 10 марта. Итоги конкурса подведет Специальная конкурсная комиссия в мае. Награждение победителей состоится в мае 2023 года в рамках X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге, который пройдет при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.



«Россия начала свой путь на ниве органического производства два года назад одновременно с вступлением в силу отраслевого закона и созданием подведомственного Роскачеству профильного центра компетенций в области органики. Активное развитие этого сегмента аграрного рынка невозможно без продвижения органических методов ведения сельского хозяйства среди производителей, мотивирования региональных органов власти на создание инструментов господдержки игроков рынка, без просвещения потребителя, который создает внутренний спрос на такую продукцию, — прокомментировал руководитель Роскачества Максим Протасов. — Отрадно, что органика входит в моду, шагает по стране. За последние несколько месяцев производители органики появились в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Нижегородской области, Ленинградской области и других регионах России. Конкурс позволит еще больше повысить интерес к органике и со стороны производителей, и со стороны потребителей и открыть новые перспективы для наращивания производства органической продукции в нашей стране».



Подать заявку на участие в конкурсе можно в специальном разделе на сайте Роскачества, а также по адресу электронной почты organic@roskachestvo.gov.ru.

