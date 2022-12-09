«Дайте нам зеленый свет, и мы полностью заместим импорт»

Коммерсантъ

ГК «Шанс» намерена увеличить свою долю на рынке средств защиты растений

На Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» заявлен проект логистического комплекса завода «Шанс Энтерпрайз». Он рассчитан на полный объем хранения порядка 70 тыс. палето-мест. Планируемая площадь застройки — около 12 га, а объем инвестиций может превысить 2 млрд руб. Распределительный центр прямо напротив завода должен позволить улучшить логистику компании. Подробнее об этом объекте, а также о разработке отечественных препаратов по защите растений, о сложностях с импортозамещением на российском рынке средств защиты растений (СЗР) рассказал президент группы компаний «Шанс» Магомедалим Джавадов.



— В 2022 году завод «Шанс Энтерпрайз» включен в перечень системообразующих организаций российской экономики. Этот статус повлиял на стратегические планы компании?



— В 2017 году, когда принималось решение о строительстве завода, на российском рынке СЗР преобладали западные компании. Мы хотели сделать уникальное для России производство — с оборудованием ведущих мировых производителей и высочайшим качеством выпускаемой продукции, как минимум — на уровне лидеров отрасли. Такое производство, которое позволило бы снизить зависимость российского АПК от импорта СЗР и в итоге способствовало бы укреплению продовольственной безопасности страны.



Время показало, что это было своевременное решение и стратегия развития ГК «Шанс» выстроена верно. Сегодня «Шанс Энтерпрайз» — один из самых современных в России и крупнейших в Европе заводов по производству химических средств защиты растений. Поэтому тот факт, что завод включен в список системообразующих организаций, — для нас важный этап стратегического развития и оценка вклада ГК «Шанс» в импортозамещение на государственном уровне.



— Как отразилось на производственной программе и развитии компании санкционное давление?



— Бизнес по производству средств защиты во всем мире устроен по одной схеме: есть производители действующих веществ и есть производства, в том числе и наше, которые из действующих веществ и прочих сырьевых компонентов выпускают СЗР. Исторически сложилось, что ведущие производители действующих веществ размещают предприятия преимущественно в Китае и Индии. Мы уже давно работаем с поставщиками сырья из этих стран, которые стали надежными партнерами для нас. Поэтому логистика отработана. Другой вопрос, что сейчас все отрасли производства в России обратили свой взор в сторону партнеров на востоке. Соответственно, и логистические маршруты испытывают высокую нагрузку.



ГК «Шанс» всегда заранее готовится к предстоящему сезону, закупая необходимые для производства компоненты у наших партнеров за рубежом. Один из важных компонентов при производстве средств защиты растений — поверхностно-активные вещества (ПАВ). Производители высококачественных ПАВ находятся в Европе. Аналогичной по качеству замены пока нет. И несмотря на все сложности, мы находим способы доставлять и использовать в производстве именно эти препараты. Потому что самое важное для нас — не снизить качество конечной продукции. Сегодня завод «Шанс Энтерпрайз» обеспечен необходимым сырьем для выпуска пестицидов и микроудобрений в текущем сезоне. Клиентам будет поставлена продукция в полном объеме.



— Ровно два года назад на открытии завода «Шанс Энтерпрайз» в ОЭЗ «Липецк» вы заявили, что будете расширять производство и линейку выпускаемой продукции. Какие шаги сделаны в этом направлении?



— Мы построили завод с производительностью 50 тыс. т СЗР в год с возможным увеличением мощности до 100 тыс. т. Сегодня завод загружен всего на 20%, в следующем году просматривается рост загрузки до 30%. Это запланированный нами рост в текущих условиях рынка СЗР, где идет ожесточенная конкуренция с иностранными производителями. Потребность АПК России в СЗР — 220 тыс. т, мы могли бы закрыть порядка 40% рынка своей продукцией, по качеству ничем не уступающей, а по отдельным позициям и превышающей СЗР лидеров отрасли. Линейка продукции ГК «Шанс» насчитывает уже сейчас более 80 наименований и постоянно расширяется. Только в 2022 году мы зарегистрировали 15 новых препаратов и кратно увеличили производство новых микроудобрений. Последние, кстати, пользуются большой популярностью у сельхозпроизводителей, получают положительные отзывы о влиянии на повышение урожайности.



При запуске завод производил только жидкие препаративные формы. В 2022 году открылся цех гранулированных препаратов. Здесь их производят в форме водно-диспергируемых гранул. В цехе установлено оборудование немецкой компании Glatt, не имеющее аналогов в России (Glatt — признанный лидер в области производства оборудования для обработки порошкообразных материалов в фармацевтической промышленности). Мы продолжаем вкладываться в развитие. Поставили дополнительное оборудование для производства канистр, увеличиваем количество производственных линий в надежде на то, что объем продаж нашей продукции будет расти. Если посчитать инвестиции текущего года в завод — это 500 млн руб.



«Шанс» не претендует на монополию, но, если правительство призывает к высокотехнологичному импортозамещению, таким предприятиям, как наше, государство должно дать зеленый свет для развития.



Сложившаяся геополитическая ситуация показала, что иностранный поставщик в любой момент может «хлопнуть дверью» и не выполнить свои договорные обязательства, сославшись на форс-мажор. Мы работаем в России, в одной связке с аграриями, и как системообразующее предприятие укрепляем продовольственную безопасность страны.



За два года после запуска провели более 1 тыс. демоопытов по всей России, на деле доказывая эффективность наших СЗР. Она не ниже, чем у препаратов мультибрендовых компаний.



— Как выстроена ваша ценовая политика?



— «Шанс Энтерпрайз» реализует свою продукцию примерно на 30% дешевле, чем мультикомпании. При этом мы разработали кредитные линии для аграриев под урожай будущего года, понимая сложное положение, в котором они оказались из-за санкционных ограничений по экспорту. Но всех сельхозпроизводителей России сразу переориентировать на отечественную продукцию невозможно. За два года после запуска завода объемы продаж выросли в два раза. А нам нужно вырасти в пять раз, тогда будет смысл запуска второй очереди производства. Здесь именно тот случай, когда государственная поддержка может серьезно стимулировать импортозамещение.



И хотя с 1 октября 2022 года были возобновлены антидемпинговые меры в отношении европейских гербицидов, существует еще целый ряд вопросов, который необходимо решать, чтобы обеспечить стабильный рост отечественного сектора производства СЗР.



Этот рынок в России стремительно развивается, требуя от производителей новых решений, и мы готовы отвечать этим вызовам. С 1 сентября внедрена государственная система прослеживаемости пестицидов «Сатурн». Она призвана сделать рынок прозрачным, избавить от некачественной продукции и контрафакта, а также обеспечить контроль над производством, хранением и грамотным применением пестицидов. Мы еще в начале 2022 года внедрили на производстве систему сквозной маркировки: на всех этапах фасовки продукции применяется кодирование «Дата Матрикс». Отсканировав код на канистре или упаковке с пестицидами, можно выяснить ее подлинность. При необходимости эта маркировка может быть успешно внедрена в систему «Сатурн».



Развитие идет по всем направлениям, у нас амбициозные планы, и для их реализации, я считаю, у нас есть все возможности: один из самых современных в России заводов, высококлассные специалисты и огромное желание работать на благо своей страны.



— Считается, что любое химическое производство несет потенциальную опасность для окружающей среды.



— Когда мы начали проектировать завод, одна из главных задач была построить предприятие по мировым стандартам экологической безопасности. И могу сказать, что нам это удалось. «Шанс Энтерпрайз» работает с учетом самых высоких экологических требований: закрытый производственный контур, мощная вентиляционная система, утилизация отходов производства в печи сжигания с постоянным мониторингом отходов.



Регулярные проверки государственных органов на соответствие стандартам безопасности показывают соблюдение предприятием экологических и санитарно-гигиенических норм. Все это обеспечивает безопасность производства для окружающей среды и сотрудников.



— В рамках ПМЭФ-2022 вы подписали с администрацией Липецкой области соглашение о строительстве логистического центра. Каковы параметры проекта?



— В связи с развитием производства и расширением рынка сбыта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья ГК «Шанс» планирует построить на Елецкой площадке ОЭЗ ППТ «Липецк» логистическое предприятие завода «Шанс Энтерпрайз». Оно будет рассчитано на полный объем хранения порядка 70 тыс. палето-мест. Планируемая площадь застройки — около 12 га. Будет создано более 50 рабочих мест. Инвестиционная емкость проекта — более 2 млрд руб. Распределительный центр будем строить напротив завода «Шанс Энтерпрайз». Это позволит не тратить время на транспортировку продукции и хранить достаточное количество востребованных аграриями СЗР и микроудобрений. Выгодное расположение производственно-логистической базы ГК «Шанс» - в Липецкой области на трассе М4-«Дон» - дает возможность в кратчайшие сроки доставить препараты сельхозпроизводителям России и зарубежных стран.



— Рынок средств защиты растений высококонкурентный. Как компания вкладывается в наукоемкую продукцию?



— Мы привлекаем специалистов рынка с опытом работы в международных компаниях: химиков, биологов, технологов. Среди наших агрономов-консультантов более 20% имеют научные степени. В ГК «Шанс» создается научно-исследовательский центр, который охватывает все сферы работы с препаратами: от разработки новых продуктов до их выпуска на заводе и испытания. НИЦ оснащен новейшим оборудованием. Ученые компании ведут строжайший контроль на всех этапах создания препаратов: от поступления сырья на завод до выхода готовых препаратов с производственных линий и их эффективности в полях.



Компания серьезно занимается наукой, потому что без развития научного направления в нашем бизнесе преуспеть невозможно. Сейчас ученые ГК «Шанс» разрабатывают препараты, не имеющие аналогов в России. Это значит, что мы выходим на новый уровень — производителя уникальных средств защиты растений, что позволяет предлагать российским аграриям все новые и новые СЗР, повышающие эффективность растениеводства и улучшающие качество сельхозпродукции. Наши ученые создали препараты с оригинальными комбинациями известных действующих веществ, четыре из них уже на регистрации. В следующем сезоне запустим еще шесть. В планах освоить выпуск биопрепаратов. Также мы собираемся диверсифицировать бизнес и заняться производством семян.



Сегодня идет разработка проекта и поиск земельных участков для его реализации. Поэтому открыты для предложений от землевладельцев Черноземья.



— Программа импортозамещения нацелена не только на внутренний, но и на внешний рынок. Экспорт продукции — актуальная тема для ГК «Шанс»?



— Развитие экспортного потенциала — одно из направлений импортозамещения, и, безусловно, нам оно очень интересно. Сегодня продукция ГК «Шанс» уже представлена в семи странах СНГ, порядка 10% ее уходит на экспорт. В ближайших планах — расширение географии присутствия в ближнем и дальнем зарубежье. На этом рынке в различных климатических зонах наши препараты, так же как и в России, демонстрируют стабильно высокие результаты.

