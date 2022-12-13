В Нижнем Новгороде пройдет финал первого всероссийского конкурса по агрогенетике для школьников «Иннагрика»

«Иннагрика»

17-20 декабря 2022 года в Нижнем Новгороде состоится финальное мероприятие конкурса «Иннагрика», в рамках которого будут соревноваться более 60 старшеклассников из разных регионов России. Цель конкурса — показать перспективы современного агротеха и сформировать карьерные траектории у молодых людей, которые выбирают свой профессиональный путь

Конкурс «Иннагрика», инициированный компанией «Иннопрактика», стартовал в октябре 2022 года. Его участниками стали около 3000 старшеклассников из разных регионов России, интересующихся естественными науками. В ноябре в Воронеже состоялся полуфинал конкурса, по результатам которого 13 команд прошли в финал. Участники команд-финалистов продолжили встречаться в онлайн-формате со своими менторами и готовиться к итоговому мероприятию.



На протяжении всех этапов конкурса участники получали глубокий лекционный материал от экспертов отрасли и решали задания, подготовленные совместно с крупнейшими агропромышленными компаниями на основе реальных индустриальных задач.



В финале конкурса в Нижнем Новгороде экспертное жюри выберет тройку команд-победителей, которых будут ждать награды: дополнительные баллы при поступлении в вузы — соорганизаторы конкурса, гранты на обучение и участие в стипендиальных программах, а также стажировки на площадках партнеров конкурса и ценные призы.



«Мы признательны за поддержку правительству Нижегородской области, партнерам конкурса, которые предоставят свои площадки и лаборатории для проведения мероприятия», — прокомментировал руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко. Он также выразил надежду на то, что финал конкурса пройдет успешно и не только запомнится участникам как яркое событие, но и станет важным шагом на их профессиональном пути и в будущей научной деятельности.

