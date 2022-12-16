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В 2023 году выставка «АГРОПРОМ Урал» пройдет на месяц позже — 17-19 октября

Партнёрский материал

В 2023 году выставка «АГРОПРОМ Урал» пройдет на месяц позже — 17-19 октября
«АГРОПРОМ Урал»
В 2023 году выставка «АГРОПРОМ Урал» пройдет на месяц позже — 17-19 октября
«АГРОПРОМ Урал»

17-19 октября 2023 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал»

Ознакомиться с планировкой и условиями участия можно, заполнив заявку на сайте agroprom-ural.ru.

Новые даты проведения позволят привлечь больше аграриев, занимающихся растениеводством. На выставке будут представлены: 

  • сельскохозяйственная техника, запчасти и техника для полива;

  • агрохимическая продукция и посевной материал;

  • тепличное оборудование;

  • оборудование, корма и ветпрепараты для животноводства и птицеводства;

  • оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции. 

Посетители выставки «АГРОПРОМ Урал» — это свыше 2000 специалистов сельскохозяйственной отрасли Урала: руководители агрохолдингов, сельхозпредприятий, главы крестьянско-фермерских хозяйств, представители дилерских компаний, руководители отделов снабжения, инженеры, агрономы, агрохимики, биотехнологи, зоотехники, ветеринары, технологи.

Выставка состоится в одни сроки с выставкой продуктов питания и напитков InterFood Ural, выставкой оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков FoodTech Ural.

Организаторы выставки: 

Международная выставочная компания MVK, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»  

+7 (343) 226-04-29 

Agroprom-ural@mvk.ru

www.agroprom-ural.ru


«АГРОПРОМ Урал» 

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