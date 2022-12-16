17-19 октября 2023 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал»
Ознакомиться с планировкой и условиями участия можно, заполнив заявку на сайте agroprom-ural.ru.
Новые даты проведения позволят привлечь больше аграриев, занимающихся растениеводством. На выставке будут представлены:
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сельскохозяйственная техника, запчасти и техника для полива;
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агрохимическая продукция и посевной материал;
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тепличное оборудование;
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оборудование, корма и ветпрепараты для животноводства и птицеводства;
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оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции.
Посетители выставки «АГРОПРОМ Урал» — это свыше 2000 специалистов сельскохозяйственной отрасли Урала: руководители агрохолдингов, сельхозпредприятий, главы крестьянско-фермерских хозяйств, представители дилерских компаний, руководители отделов снабжения, инженеры, агрономы, агрохимики, биотехнологи, зоотехники, ветеринары, технологи.
Выставка состоится в одни сроки с выставкой продуктов питания и напитков InterFood Ural, выставкой оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков FoodTech Ural.
Организаторы выставки:
Международная выставочная компания MVK, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
+7 (343) 226-04-29