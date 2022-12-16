«АГРОПРОМ Урал»

17-19 октября 2023 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал»

Ознакомиться с планировкой и условиями участия можно, заполнив заявку на сайте agroprom-ural.ru.



Новые даты проведения позволят привлечь больше аграриев, занимающихся растениеводством. На выставке будут представлены:



сельскохозяйственная техника, запчасти и техника для полива;



агрохимическая продукция и посевной материал;



тепличное оборудование;



оборудование, корма и ветпрепараты для животноводства и птицеводства;



оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции.



Посетители выставки «АГРОПРОМ Урал» — это свыше 2000 специалистов сельскохозяйственной отрасли Урала: руководители агрохолдингов, сельхозпредприятий, главы крестьянско-фермерских хозяйств, представители дилерских компаний, руководители отделов снабжения, инженеры, агрономы, агрохимики, биотехнологи, зоотехники, ветеринары, технологи.



Выставка состоится в одни сроки с выставкой продуктов питания и напитков InterFood Ural, выставкой оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков FoodTech Ural.



Организаторы выставки:



Международная выставочная компания MVK, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»



+7 (343) 226-04-29



Agroprom-ural@mvk.ru



www.agroprom-ural.ru

