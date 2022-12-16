Россельхозбанк назвал победителей конкурса студенческих проектов «Агролидеры России»

«Агролидеры России»

Более 2500 студентов специализированных аграрных вузов и колледжей со всей страны участвовали в первом проекте «Агролидеры России» Россельхозбанка. После погружения в тренды АПК и консультаций с отраслевыми менторами участники представили инновационные решения для повышения эффективности сельского хозяйства. Авторы 50 лучших проектов войдут в золотой кадровый резерв агросектора, а 10 победителей получат приглашения на стажировку в крупнейших компаниях АПК

Проект «Агролидеры России» проводился впервые и сразу привлек повышенное внимание со стороны студентов: в нем приняли участие 2536 учащихся из 71 специализированного учебного заведения страны.



Проект, направленный на развитие агроотрасли, состоял из трех частей: лекций менторов в образовательной части, прямых эфиров с менторами — в практической и презентация участниками своих идей — в конкурсной. Партнерами проекта выступили крупнейшие агропредприятия страны и специализированные учебные заведения.



Победителями стали:



Маргарита Белова (Кубанский государственный аграрный университет) с проектом, направленным на повышение урожайности подсолнечника;



Евгения Горожанинова и Евгения Кадкова (Рязанский государственный агротехнологический университет) с проектом по ускоренному восстановлению лесов;



Ксения Ивкина (Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия) с проектом по разработке линейки биотехнических суперфудов для спортивных лошадей;



Юлия Ромашева (Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета) с проектом об аквапонике;



Антон Руссу (Белгородский аграрный университет) с проектом об актуализации коноплеводства;



Эльвира Степанова (Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, филиал Донского государственного аграрного университета) с проектом об экономико-математической модели для повышения эффективности сельхозпроизводства;



Полина Токарь (Белгородский государственный аграрный университет) с проектом о пробиотических препаратах;



Анастасия Толстова (Вавиловский университет) с проектом о производстве клубники;



Рифнур Хабибуллин (Казанский государственный аграрный университет) с проектом о комбинированном зерноочистителе;



Артем Чекалин (Ульяновский государственный аграрный университет) с проектом об увеличении срока годности сырья.



В открытом голосовании победил Максим Жерновой (Белгородский государственный аграрный университет) с проектом о повышении сохранности и качества корма.



«Именно за этими ребятами будущее, именно им предстоит развивать отрасль и получать новые знания в ходе стажировок на ведущих агропредприятиях. От сегодняшней подготовки квалифицированных кадров будет зависеть завтрашний успех ключевой для российской экономики отрасли АПК. Сегодня мы определили не только агролидеров России, но и, возможно, тех людей, которые будут решать глобальные задачи в ближайшие десятилетия», — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка и один из менторов проекта Елена Батурова.



О чем сказали менторы проекта

Генеральный директор «АссистАгро» Евгений Багрянцев: «Это очень интересный опыт для студентов, чтобы попробовать себя, найти свою бизнес-идею, протестировать ее и понять, куда стоит развиваться после университета».



Руководитель инновационного аналитического центра группы «Черкизово» Рустам Хафизов: «“Агролидеры” - хорошая инициатива, которая помогает молодым людям понять направления, имеющиеся сегодня в бизнесе».



Заведующая отделом экономики инноваций в сельском хозяйстве Института аграрных исследований ВШЭ Надежда Орлова: «Надеюсь, что победители и участники представят свои новые разработки в кратчайшие сроки. Потому что именно создание современных технологий позволит сохранять конкурентоспособность и продолжать контролировать экономику производства в сельском хозяйстве».



О чем сказали руководители вузов

Руководители российских вузов отметили высокую значимость конкурса и большой энтузиазм студентов — участников проекта.



По числу участников конкурса самыми активными стали студенты Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, Вавиловского университета, а также Казанского и Белгородского государственных аграрных университетов.



Ректор Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии Екатерина Ижмулкина отметила: «Проекты не случайны, это результат последовательной работы и увлечений студентов. Такой симбиоз между бизнесом и наукой очень ценен. Наши студенты, среди которых один из победителей, уже сейчас активно продвигают свои наработки и пользуются заслуженным успехом. Важно поддерживать их постоянное стремление к развитию».



С коллегой согласен первый проректор Белгородского государственного аграрного университета Александр Простенко: «Благодаря такому проекту и идеям, которые предлагает нам РСХБ, наше общее дело двигается вперед. Я согласен с тем, что управлять АПК должны преданные делу специалисты, а мы должны поощрять развитие лучших из них».



Ректор Вавиловского университета Дмитрий Соловьев отметил уникальность проекта, выразил благодарность РСХБ и менторам и рассказал о наработках вуза: «У нас есть уникальная материально-техническая база, которая позволяет выращивать множество видов растений, выращивать сельскохозяйственных животных. Именно эта площадка дает возможность для создания действительно интересных и полезных проектов, которые уже были протестированы в реальных условиях».



Ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев обратился к студентам с напутственным словом: «Достижения наших студентов — это главная оценка нашей работы. Я благодарю всех участников проекта за стремление к знаниям и их активную позицию. Сейчас все в ваших руках, вы можете строить свою карьеру, у вас для этого есть все возможности».

