«Продэкспо» - 30 лет. Особенности экспозиции 2023 года

«Продэкспо-2023»

30-я юбилейная международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023» пройдет в «Экспоцентре» 6-10 февраля 2023 года

На протяжении трех десятилетий «Продэкспо» играет стратегическую роль в формировании и развитии продовольственного сектора российской экономики. Она представляет все отрасли продовольственного рынка и является эффективной площадкой для встреч производителей и поставщиков продуктов питания и напитков с закупщиками федеральных и региональных сетей, розничной торговли, с профессионалами ресторанного бизнеса, а также представителями власти.



По данным Общероссийского рейтинга выставок, «Продэкспо» лидирует по размеру выставочных площадей, профессиональному интересу и охвату рынка.



«“Продэкспо”, — говорит руководитель Дирекции выставок пищевой промышленности «Экспоцентр» Татьяна Пискарева, — по праву является зеркалом российского продовольственного рынка, отражая его тенденции». Первая выставка «Продэкспо» состоялась в 1994 году. В ней приняли участие 450 экспонентов из 39 стран мира. В основном зарубежные производители и поставщики продуктов питания. Доля российских экспонентов не превышала одной шестой от числа всех участников. Причем в большинстве своем это были крупные импортеры.



С тех пор картина поменялась радикально. Выставка «Продэкспо» вошла в десятку крупнейших мировых B2B-проектов продовольственной тематики. По количеству экспонентов «Продэкспо» выросла более чем в четыре раза. Экспозиционные площади увеличились в пять раз. Доля российских участников — производителей и поставщиков — превысила 73%.



Сегодня на выставке активно наращивают присутствие компании из регионов России. Региональные структуры поддержки бизнеса организуют коллективные экспозиции, а также софинансируют участие российских региональных производителей. На «Продэкспо-2023» ожидаются коллективные региональные экспозиции из более 40 субъектов Российской Федерации.



Национальные экспозиции организуют Армения, Бразилия, Сербия, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и Южная Осетия.



«Продэкспо-2023» представит широкий ассортимент: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное, функциональное питание и питание для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.







Экспозиция «Продэкспо-2023» ожидается масштабной и представительной. Тематические и географические акценты смещаются в соответствии с экономико-политической ситуацией.



Большой интерес российских потребителей к японской и паназиатской кухне нашел значительный отклик. Этнические продукты (лапша, соусы, специи, приправы) будут представлены в двух салонах «Бакалея» (павильон «Форум») и «Консервы. Соусы, кетчупы» (павильон №1). Найдутся предложения как для ресторанов, так и для ритейла.



Салон «Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия. Птица, яйцо» (павильон №2, зал 2) предложит разнообразие охлажденной, замороженной и готовой продукции из России и Беларуси. Традиционные продукты из свинины, говядины и экзотические из оленины дополнят предложения из баранины, кролика, а также деликатесы. Экспозиция представит широкий ассортимент продукции из птицы, в том числе индейки и утки.



Продукция для HoReCa, для детского питания будет демонстрироваться в салоне «Молочная продукция и сыры» (павильон «Форум»): твердые, мягкие и фермерские сыры, масло и спреды, сухое молоко. Наряду с йогуртами будет представлен тан, кумыс и охлажденные молочные снеки.



В павильоне «Форум» также разместится бакалея: крупы, мука, макароны, приправы, специи, завтраки быстрого приготовления, а также сублимированные овощи, ягоды и фрукты. Увеличится предложение в категории «Бульоны, порционные блюда быстрого приготовления».



Рыба на «Продэкспо-2023» переместится в павильон №8, зал 1. География производителей и поставщиков — от Дальнего Востока до Калининграда и от Мурманска до Астрахани. Закупщикам торговых сетей и HoReCa будет предложена рыба охлажденная, замороженная, консервированная, вяленая, а также снеки, икра, мидии, крабы и другие морепродукты.



В павильоне №1 будут представлены замороженные продукты: полуфабрикаты, пельмени, вареники, тесто, овощи, фрукты, фруктовый сок из России, Беларуси, Греции, Испании, Киргизии, Туркменистана и Турции.



По соседству (в павильоне №1) разместится консервация: мясная, молочная, овощная, фруктовая. Усиливают свое присутствие в салоне «Консервы. Соусы, кетчупы» компании из Турции. В их числе впервые участвуют компании — производители овощной и фруктовой консервации, а также заморозки и ингредиентов.



Охотникам за суперфудами, бесспорно, нужно прокладывать маршрут через салон «Продэкспо Органик», который по традиции разместится в павильоне №2, зале 5. Семена киноа и не только обязательно найдутся, причем из Перу и Боливии. Экспозиция салона «Продэкспо Органик» порадует разнообразием: мясные, молочные продукты, бакалея, кондитерские изделия, специи, напитки, овощи и фрукты с соответствующими сертификатами, органические вина со всего мира. Что касается масел, салон представит как знакомое многим органическое оливковое масло, произведенное в Испании, так и все больше набирающее популярность кокосовое масло из Шри-Ланки и Таиланда, а также более экзотическое масло черного тмина (последнее в том числе в капсулах). Премьера года — замороженные овощи и фрукты, специи и биодобавки из Индии.



Не менее популярный салон продукции для здорового образа жизни разместится по соседству — в павильоне №2, зале 6. Спортивная тема в тренде: «Продэкспо» предложит протеиновые батончики и напитки.



Экспозиция также представит функциональное питание, безглютеновые продукты, продукты для людей с диабетом.







Салон «Соки, воды. Безалкогольные напитки» расположится в павильоне №5, залах 1 и 2, где продемонстрирует продукцию из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кореи и Турции.



Экспозиция салона «Чай. Кофе» (павильон №8, зал 3) порадует своим разнообразием чая: связанный, прессованный, подарочный, травяной, ягодный, фруктовый, рассыпной; черный, зеленый, белый, улун, пуэр, а также чайные купажи по авторским рецептам, создание которых было вдохновлено трендами в индустрии ЗОЖ и правильного питания. На национальном уровне тематическую экспозицию представляет Шри-Ланка. Ожидаются новинки в тематике «Кофе», причем как для сегмента HoReCa, так и для ритейла. Салон продемонстрирует зерновой кофе разной степени обжарки; кофе разной величины помола: для турки, кофемашин, френч-пресса и фильтра; кофе в капсулах, дрип-пакетах и др. Также будут представлены цикорий, кофейные напитки и какао.



Один из крупнейших салонов «Кондитерские изделия. Хлебопекарная продукция. Снеки. Орехи, сухофрукты» разместится в павильонах №2 (залы 4 и 5), 4 и 7 (залы 3-6). Он позволит подобрать ассортимент продукции на любой вкус и тут же, на «Продэкспо-2023», найти подарочную упаковку, в том числе для новогодних подарков 2024 года с символом восточного календаря — Драконом, а также героями любимых мультфильмов.



Салон «Продэкспо Wine» представит широкий выбор вин и крепких спиртных напитков в павильонах №2 (зал 1) и 3. На национальном уровне стенды организуют Армения, Южная Осетия и Узбекистан. Участники выставки «Продэкспо-2023» - производители и поставщики — предложат продукцию из Абхазии, Австралии, Австрии, Аргентины, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Кореи, Кубы, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мексики, Молдавии, Нидерландов, Никарагуа, Новой Зеландии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, США, Тринидада и Тобаго, Узбекистана, Уругвая, Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Шотландии, Швеции, Эстонии, ЮАР, Южной Осетии и Японии.



Не менее впечатляющей ожидается экспозиция пива и слабого алкоголя, которая традиционно разместится в павильоне «Центральный». Украшением тематики станет корнер «Крафтовое пиво», который в этом году расширится и познакомит посетителей с новыми пивоварами, а также продемонстрирует актуальные сорта авторского пива и сидров. Корнер разместится на балконе павильона №1, на стенде №12D10.



Предстоящая выставка «Продэкспо-2023» позволит установить контакты с новыми поставщиками, наладить оптимальные логистические цепочки, найти актуальные предложения и возможности эффективно развивать свой бизнес.



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