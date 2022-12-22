«Август-Агро» продолжает внедрять технологии точного земледелия для учета и экономии ресурсов

«Август»

В течение 2022 года УК «Август-Агро» провела оснащение сельхозмашин в своих хозяйствах на территории Республики Татарстан датчиками уровня топлива с автоматизированным сигналом тревоги для ответственных лиц

Основным эффектом цифрового новшества стало снижение норм расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) на грузовых автомобилях: так, в 2021 году средний расход топлива на КамАЗах агрофирм «Август-Агро» составил 52,7 л на 100 км, а в 2022-м — уже 49,3 л, то есть на 6,5% меньше. В масштабах татарстанского сельскохозяйственного бизнеса компании «Август» (более чем 190 тыс. га пашни) сэкономленные средства весьма значительны. Датчики топлива помогают с максимальной точностью заранее определять необходимый для работы объем горючего и избежать риска его сливов.



На сегодняшний день 50% комбайнов УК «Август-Агро» и 100% остальной сельхозтехники (опрыскивателей, КамАЗов, тракторов и т. д. ) оснащены датчиками уровня топлива. К 2023 году планируется дооснастить оставшуюся технику. Установкой оборудования на сельхозмашины и настройкой программного обеспечения занимается отечественный подрядчик. Как отмечают специалисты «Август-Агро», по сравнению с предыдущим годом при сопоставимых объемах сельхозработ среднегодовой расход горючего уменьшился. Совместно со службой безопасности «Август-Агро» была разработана автоматизированная система учета, фиксирующая изменение уровня топлива как диаграмму. При резком его падении уведомление об этом направляется ответственным специалистам с помощью Telegram-бота. Если уровень топлива изменился из-за неудачного расположения техники на рельефе местности, то при стабилизации данная информация также фиксируется, что позволяет минимизировать «ложные тревоги». Первичный учет топлива осуществляется посредством собственной АЗС с карточной системой, где за каждой единицей сельхозтехники закреплена своя топливная карта, и все движение и списание ГСМ контролируются с точностью до литра.



«Технологии точного земледелия уже помогают фундаментально менять подход к ведению сельскохозяйственного производства — они позволяют аграриям, что называется, держать руку на пульсе всех процессов и выявлять окна для их оптимизации. Так, если при традиционном учете нормы расхода топлива на предприятии устанавливаются после выезда экономиста “в поле”, на основе однократной оценки, сколько потребляется горючего при работах за конкретный период, то данные датчиков уровня топлива дают возможность анализировать его расход за все время работы и получать гораздо более точные показатели, — отмечает генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов.



Подобный подход — на основе постоянно поступающих данных GPS и других систем — помогает, по словам специалистов, точнее определить и нормы выработки для механизаторов, устраняя ситуации, когда при изначальных замерах для контролирующих лиц выработка может занижаться исполнителем с целью получения в дальнейшем более мягких требований по нормативам. Стоит отметить, что в течение 2022 года вся уборочная техника «Август-Агро» была оснащена датчиками движения продукции с поля, позволяющими фиксировать число выгрузок комбайна в бункер-перегрузчик, что дает возможность видеть распределение тоннажа зерна по комбайнам.



Также в хозяйствах УК «Август-Агро» для техники разработаны стандартные маршруты движения, оптимальные для выполнения сельхозработ, и при отклонениях от них руководство агрофирм может получить об этом срочную информацию, что тоже помогает экономить временные и производственные ресурсы. Исходя из динамики движения на основе постоянно поступающих данных GPS можно выявить требующие решения вопросы — например, простой бункеров-перегрузчиков в очередях на хлебоприемных пунктах при выгрузке продукции. Контроль на этом участке предотвращает наносящие большой ущерб экономике предприятия простои комбайнов, которым без грузового транспорта будет некуда выгрузить собранное зерно. В течение 2023 года планируется дооснастить всю уборочную и транспортную технику, а также необходимую инфраструктуру комплексом идентификационных меток, чтобы выстроить систему отслеживания движения продукции полного цикла — от поля и до пункта приемки зерна.

