Новые времена требуют новых решений

«ТатАгроЭкспо»

Выставка «ТатАгроЭкспо» в феврале станет площадкой для обсуждения и поиска решений в вопросах пищевой и перерабатывающей промышленности, презентаций и обмена передовым опытом

Новый раздел «Пищевая и перерабатывающая промышленность», занимающий отдельный павильон №1 в «Казань Экспо», логично дополнит «хронологическую цепочку» экспозиции выставки, подразумевающую полный цикл от производства продуктов до упаковки и хранения.



На сегодняшний день агропромышленный сектор представляет собой наиболее динамично развивающуюся отрасль экономики России. Феноменальный урожай этого года тому яркое подтверждение. Такие рекорды сельского хозяйства влекут за собой острую потребность отрасли в переработке, упаковке, хранении и, как следствие, ее реализации. Это все необходимо для того, чтобы «донести» до конечного потребителя качественные продукты питания в соответствии с современными требованиями и нормативами.



Необходимость рынка в технологическом преображении сферы переработки сельскохозяйственного сырья на сегодняшний день вызвана не только ее переизбытком, но и по многим другим причинам: продовольственная безопасность; импортозамещение; оптимизация расходов; поиск альтернативной логистики; санкционное давление.



Подходящей площадкой для обсуждения и поиска решений в вопросах пищевой и перерабатывающей промышленности, презентаций и обмена передовым опытом станет V специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК — «ТатАгроЭкспо».



20-21 февраля в МВЦ «Казань Экспо» более 250 компаний со всей России на площади свыше 35 тыс. кв. м продемонстрируют сельскохозяйственную технику, оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства. Также экспозиция пополнится производителями и поставщиками оборудования для хранения, переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции; конвейерного и холодильного оборудования; технологического оборудования для производства продуктов питания и напитков; сырья, ингредиентов; фасовочного, емкостного, дозирующего и весового оборудования; решений для автоматизации пищевых производств; промышленной санитарии, гигиены и многие другие.



Стать частью данного события и посетить выставку можно по предварительной регистрации на сайте tatagroekspo.ru .

