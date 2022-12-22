На АГРОС-2023 рассмотрят вопросы цифровизации и инноваций в отечественном аграрном секторе

АГРОС-2023

IT-технологии являются мощным инструментом повышения эффективности предприятий, а следовательно, их рентабельности и конкурентоспособности. Они вносят весомый вклад в повышение качества продукции и улучшение условий труда граждан

И аграрный сектор здесь уже давно не исключение — цифровизация и автоматизация отрасли идут семимильными шагами, делая работу на селе более привлекательной и внося тем самым весомый вклад в развитие сельских территорий.



Что нового, интересного и полезного предлагает IT-индустрия аграриям, животноводам, птицеводам, свиноводам нашей страны, можно узнать на Международной выставке племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства «АГРОС», которая состоится с 25 по 27 января 2023 года.



В рамках экспозиции и мероприятий деловой программы будут представлены современные IT-решения, оборудование для умных ферм, интересные и перспективные проекты по цифровизации, автоматизации, роботизации, мониторингу для реализации их в разных отраслях отечественного АПК.



В рамках выставочной экспозиции посетители выставки смогут ознакомиться с такими наработками, как цифровые решения для мониторинга корма и микроклимата в режиме реального времени (компания SAGRADA), цифровые инструменты для молочных ферм («Каргилл»), система управления стадом и процессами животноводства («M-Комплекс»), автоматизация фермы под ключ (DigiFarm Software), программное обеспечение для оптимизации рациона питания, ведения оперативного учета выращивания и содержания птицы на птицефабрике, формирования плана развития птицефабрики («Корморесурс»), программный комплекс с мобильным клиентом PIG ID «Свинофон» («МАТРИЦА») и многими другими.



В рамках деловой программы состоится серия мероприятий, посвященных информационным технологиям и решениям по цифровизации и автоматизации производства в самых разных отраслях сельского хозяйства. Среди событий:



Конференция «Внедрение новых цифровых решений в животноводство» (25 января, 13:30-15:30). Организаторы: АНО «Институт цифровизации АПК», «Агрос Экспо».



Панельная дискуссия «Инновации как ключевой драйвер развития птицеводческой отрасли Российской Федерации. Тренды и перспективы» (25 января, 11:00-13:00) Организаторы: Национальный союз птицеводов (НСП), НО Фонд «Сколково».



Конференция «Инновационные технологии повышения эффективности и безопасности бизнеса в производстве свинины» (25 января, 15:15-17:45). Организаторы: Национальный союз свиноводов (НСС), «Агрос Экспо».



Конференция «Евразийская аквакультура и новые возможности для инвестиций в рыбохозяйственный комплекс» (26 января, 12:30-14:45). Организаторы: Евразийский аквакультурный альянс, РыбХозАссоциация, «Агрос Экспо».



Питч-сессия агротехнологических стартапов AgTechInventum (26 января, 12:45-14:45). Организатор: Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД».



Конференция «Инженерная инфраструктура для АПК в новых условиях: импортозамещение, энергоэффективность, декарбонизация» (26 января, 15:00-18:00). Организаторы: Научно-экспертный совет по энергоэффективности, НП «Национальное агентство по энергосбережению и источникам энергии (НП «НАЭВИ»), коммуникационное агентство MAAS.



Тематические мероприятия проведут также компании «Институт молока», «Каргилл» (Cargill), ГК «Биокомплекс».



Приглашаем руководителей и специалистов аграрных предприятий, представителей региональных Минсельхозов, всех интересующихся вопросами цифровизации аграрного сектора принять участие в деловой программе выставки.



Напоминаем, что мероприятия деловой программы АГРОС открыты для бесплатного посещения при регистрации по ссылке .



Получайте новые знания и контакты, обменивайтесь опытом с коллегами, находите пути решения актуальных бизнес-задач, связанных с производством, логистикой и модернизацией вашего предприятия на АГРОС!



Ждем вас на АГРОС с 25 по 27 января в павильоне №3 МВЦ «Крокус Экспо» в Москве!

