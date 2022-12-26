Открыт прием заявок на участие в международной выставке «АгроКомплекс»

«АгроКомплекс»

С 21 по 24 марта 2023 года в Уфе состоится одно из самых крупных и важных отраслевых событий — международная специализированная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум

Форум и выставка вместе составляют яркую, уникальную, авторитетную платформу, которую специалисты считают одной из самых эффективных площадок для расширения партнерских отношений.



В 33-й раз в одном из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны — Республике Башкортостан — соберутся ведущие компании, холдинги и лучшие эксперты, представители органов власти, ученых, профессиональных союзов и ассоциаций, топ-менеджмент успешного бизнеса и тысячи целевых посетителей для решения наиболее актуальных задач отрасли.



Мероприятия традиционно пройдут при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан. Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.



Участие в выставке выбирают как крупнейшие агрохолдинги, так и предприятия малых и средних форм сельского хозяйства. Экспозиция «АгроКомплекс» традиционно собирает более 300 компаний России и зарубежных стран.



К участию в выставке приглашаются производители сельскохозяйственной техники и комплектующих, компании, специализирующиеся на ветеринарии и животноводстве, растениеводстве, переработке. Также отдельным разделом станут IT-технологии в сельском хозяйстве.



На выставке будет представлен спецпроект «Агропродукты» - экспозиция региональных производителей и фермерских хозяйств.



В настоящее время для участия подали заявки: «Артемида», «Ростсельмаш», «Август», «Щелково Агрохим», «Русагролинии», «Авитек ВМП» (г. Киров), «Агриматко» (г. Краснодар), «Новтрак» (г. Москва), «Ромакс» (г. Москва), «Шумахер» (Кемеровская область), «Агро Эксперт Групп» (г. Москва), «Башинком» (г. Уфа), «Биохайтек» (Китай), «Курган семена Агрокомплекс», «Мелеузовские минеральные удобрения», «Полиплекс» (г. Благовещенск), «Петербургские биотехнологии», ГК «Шанс» (г. Воронеж), «Коджент Рус» (г. Белгород) и другие.



В рамках форума состоится пленарное заседание и более 30 деловых мероприятий. На самом высоком уровне будут традиционно обсуждаться актуальные вопросы развития АПК, в том числе реализация программ поддержки производителей, развития малых форм хозяйствования на селе, улучшение качества продукции и много другое.



Отдельные секции будут работать по следующим направлениям: животноводство, молочное производство, КРС, племенное скотоводство, органическое земледелие, овощеводство, пчеловодство и другое.



Много внимания в программе форума уделено подготовке современных кадров для сельского хозяйства.

