Не учебником единым

«Щелково Агрохим»

Фирменная аудитория «Щелково Агрохим» добавит науки и практики в обучение студентов Гродненского ГАУ Республики Беларусь

22 декабря на кафедре защиты растений агрономического факультета Гродненского государственного аграрного университета Республики Беларусь состоялось открытие специализированной аудитории «Щелково Агрохим». Компания, являющаяся одним из лидеров в производстве ХСЗР России, заинтересована в модернизации учебного процесса в профильных вузах России и стран СНГ, чтобы объединить науку, практику, производство для повышения уровня подготовки специалистов, поиска студентов, склонных к занятию наукой, поддержки молодых ученых.



Специализированную «щелковскую» аудиторию в Гродненском ГАУ в торжественной обстановке открыли генеральный директор компании «Щелково Агрохим», д.х.н., академик РАН Салис Каракотов, ректор Гродненского государственного аграрного университета, академик Национальной Академии наук Республики Беларусь Витольд Пестис, глава представительства компании «Щелково Агрохим» в Республике Беларусь Людмила Забозлаева.







Витольд Пестис выразил уверенность в развитии и укреплении сотрудничества между Гродненским аграрным вузом и компанией «Щелково Агрохим», которое насчитывает уже не один год и проявляется в различных формах. Так, белорусское представительство компании закладывает в ГГАУ демоопыты, предоставляя возможность проведения практики для студентов, участвует в научных конференциях, круглых столах и пр. Открытие аудитории стало логичным и закономерным продолжением долголетнего сотрудничества.



Салис Каракотов, в свою очередь, подчеркнул, что с удовольствием находится в стенах Гродненского аграрного вуза — кузнице белорусских аграриев, где широко и наглядно студентам предоставляются знания в сфере защиты растений.







Студенческая аудитория в Гродненском ГАУ, созданная благодаря поддержке «Щелково Агрохим», выполнена в фирменных бело-бирюзовых «щелковских» цветах. Аудитория оснащена современным оборудованием, обеспечена множеством информационных материалов. Ярко оформленные стенды информируют о деятельности, разработках, достижениях «Щелково Агрохим», из которых сложилась история побед компании.



Новую аудиторию сразу же после открытия заполнили студенты и преподаватели вуза. Генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов выступил перед ними с лекцией, рассказав об инновационных технологиях компании. Участники выразили надежду еще не раз услышать выступления Салиса Добаевича. Ведь оборудование новой аудитории позволит студентам не только оттачивать практические навыки, но и дистанционно слушать лекции ведущих ученых и специалистов.