Представляем первую в стране карту российских ИТ-решений для зерновой отрасли

КРОК

С начала года АПК столкнулся с выпадением некоторых ИТ-компонентов западного производства из цифровой экосистемы агрохолдингов

Александр Эдер, директор по развитию бизнеса в АПК презентовал карту отечественных решений для цифровой трансформации от поля до клиента.



Карта учитывает базовую ИТ- и инженерную инфраструктуру, корпоративные и производственные решения, которые составляют цифровой контур предприятия.



Узнайте, на какой стадии цифровизации находится ваш бизнес, и получите полную версию карты здесь .



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