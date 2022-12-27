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Премия «Агроинвестор года-2022»
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Представляем первую в стране карту российских ИТ-решений для зерновой отрасли

Партнёрский материал

Представляем первую в стране карту российских ИТ-решений для зерновой отрасли
КРОК
Представляем первую в стране карту российских ИТ-решений для зерновой отрасли
КРОК

С начала года АПК столкнулся с выпадением некоторых ИТ-компонентов западного производства из цифровой экосистемы агрохолдингов

Александр Эдер, директор по развитию бизнеса в АПК презентовал карту отечественных решений для цифровой трансформации от поля до клиента.

Карта учитывает базовую ИТ- и инженерную инфраструктуру, корпоративные и производственные решения, которые составляют цифровой контур предприятия.

Узнайте, на какой стадии цифровизации находится ваш бизнес, и получите полную версию карты здесь.

Больше новостей о КРОК в АПК здесь.

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