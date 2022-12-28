«Август» в 2022 году поставил на производство рекордное количество новых препаратов для защиты растений

АО Фирма «Август»

Компания «Август», лидер отечественного рынка пестицидов, в 2022 году поставила на производство рекордное количество новых препаратов — сразу 14 наименований. В числе новинок продукция для агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств: гербициды, фунгициды, инсектициды и протравители семян, а также пигментная добавка для протравливания семян

Фирма «Август» в 2022 году расширила линейку выпускаемой на заводах компании продукции сразу на 14 препаратов. Это гербициды «Кентавр», ВДГ (для пшеницы), «Нексус», ВР (для сои) и «Одиссей», ВГР (для сои и подсолнечника). Также ассортимент пополнился фунгицидами «Кобальт», КМЭ, «Геката», КМЭ, «Либертадор», СК, «Эвклид», СК, инсектицидами «Скутум», СК, «Стилет», МД, протравителем семян «Байсад», ВСК. Помимо прочего, в линейке появилось средство «Коллер», СК — пигментная добавка для протравливания семян. Список препаратов для личных подсобных хозяйств пополнился гербицидом для газонов «Гель-Деймос», препаратом против мхов и лишайников «Мохофф», МКЭ, также освоено производство средства от муравьев «Муравьед Супер гель».



Как отмечают специалисты «Августа», в 2022 году производителям химических средств защиты растений удалось обеспечить аграриев необходимой продукцией и избежать возникновения дефицита тех или иных препаратов. Больше всего в России традиционно используется средство для борьбы с сорняками — гербициды, однако потребность в фунгицидах и инсектицидах также повышается, поскольку земледельцы переходят от их ситуативного применения, когда вспышка болезни или активности вредителя уже началась, к системному, профилактическому использованию.



«Парадигма развития компании “Август”, подразумевающая регистрацию все большего количества препаратов с новыми сочетаниями действующих веществ и в новых препаративных формах, более эффективных по составу, остается актуальной для нас, — отмечает генеральный директор «Августа» Михаил Данилов. — При этом сегодня ситуация в области отечественной химической промышленности радикально меняется: появляются перспективы не только для создания новых формуляций на основе готовых компонентов, но и для синтеза действующих веществ — ключевого сырья для изготовления пестицидов. Так, у “Августа” в КНР уже есть собственные производственные мощности по синтезу действующих веществ, которые поставляются в Россию. Это завод “Август-Хубэй”, сейчас там выпускается пять видов активных компонентов для пестицидов, а в дальнейшем их будет более 30. Построить подобное предприятие у нас в стране, вероятно, было бы дешевле и проще, нежели в Китае, поскольку там серьезно выросли административные барьеры для производителей. Однако главным препятствием на момент создания завода было отсутствие в России продуктов мало- и среднетоннажной химии, требуемых для синтеза действующих веществ, поскольку нужные нам молекулы напрямую из нефти, газа и воды получить невозможно. Но в настоящее время к синтезу необходимых полупродуктов в России проявляют повышенный интерес как профильные компании, так и не связанный с химической промышленностью бизнес, который просто имеет возможность в нее инвестировать. И я думаю, что создание собственных действующих веществ внутри страны — это вопрос завтрашнего дня, особенно если в данной области будет проводиться грамотная государственная политика по инфраструктурному оформлению соответствующих промзон и обеспечению длинными деньгами».



«Август» уже рассматривает проекты развития в указанном направлении. Так, сегодня компания строит собственный научно-исследовательский центр в подмосковном городе Черноголовке, где будет осуществляться не только создание и исследование препаративных форм пестицидов, но и отработка технологии получения действующих веществ.

