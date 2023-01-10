МЕГАМИКС нацелен на развитие. Группа прирастает двойными показателями

ГК МЕГАМИКС

Завершившийся год не был простым для бизнеса, новые экономические и политические условия, в которых приходилось работать, заставляли компании не только менять инвестиционные планы, но и вносить корректировки в текущую деятельность. Однако многие из игроков аграрного рынка увидели в сложившейся ситуации хорошие возможности для развития

Среди них — крупнейший российский производитель премиксов, кормовых добавок, концентратов и витаминных комплексов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы ГК МЕГАМИКС. О том, с какими сложностями сталкивалась группа в 2022 году, как их преодолевала и какова дальнейшая стратегия ведения бизнеса, «Агроинвестору» рассказали акционеры компании Арсений Власов и Василий Фризен.



Каким был 2022 год для ГК МЕГАМИКС? Каких результатов удалось добиться?



Арсений Власов. Изначально в нашем бюджете и стратегическом плане был заложен рост выручки на 26,9 % по всей группе компаний. Окончательные итоги мы подведем немного позже, но предварительная оценка говорит о том, что мы смогли выйти на показатель около 23,3 %. Принимая во внимание все колебания рынка и связанные с этим вызовы, считаю, что сработали на «хорошо». На 2023 год у нас тоже амбициозные планы — показать прирост по группе в части выручки на 18,7 %. Кроме того, те цели, которые мы поставили помимо выручки, такие как вывод на рынок новых продуктов, запуск нашего сервиса мегаконсалта, начало процесса цифровизации на каждом этапе производства для наших клиентов, тоже были в той или иной мере реализованы. 2022 год заставил нас стать еще более эффективными, приобрести новых партнеров, и мы полагаем, что это хороший, сильный фундамент для выполнения нашего пятилетнего плана.



Василий Фризен. Из-за обстоятельств на Украине, конечно, мы столкнулись с рядом факторов, которые не упрощали наш бизнес. Так, в марте просто критически была завышена валюта, стоимость €1 доходила до 150 руб. Нам пришлось принимать самые непопулярные меры, с учетом того, что доля валютной составляющей в килограмме премикса превышает 80 %! Подстраиваясь под новые условия работы, мы думали, как сохранить оборотный капитал, клиентов, коллектив, качество. Наши сотрудники и руководители предприятий делали все, что от них зависело. И именно благодаря стойкости и мужеству многих из нас и коллектива удалось выстоять и, самое главное, не потерять долю рынка, обеспечить производство заказами.



Как вы оцениваете долю МЕГАМИКСА на рынке премиксов и комбикормов?



А. В. В 2022 год мы вступили с долей рынка около 32 % (в пересчете на однопроцентную концентрацию премиксов с учетом объема производства комбикорма в России). Сейчас пока сложно сказать точно, с каким показателем мы завершили год, но, оценивая статистику, полагаю, что эту же долю мы удержим. Только произошло перераспределение внутри сегментов: мы приросли в молочном направлении, но немного уменьшили сегмент бройлера и несушки из-за не самой благоприятной ветеринарной ситуации на рынке птицы в России и Казахстане.



В производстве премиксов МЕГАМИКС использует сырье иностранных поставщиков. Из-за логистических сбоев, сложностей со взаиморасчетами не сталкивались ли вы с дополнительными трудностями при ввозе составляющих производства? Как решали эти проблемы?



А. В. Решать эти проблемы мы начали заблаговременно. Изначально в рамках работы с нашим стратегическим партнером BASF мы действительно входили в топ-3 крупнейших клиентов данной компании в Европе. С помощью концерна мы запускали и наш завод по выпуску витамина Е (с концентрацией 60 % — единственное в мире производство). Но свою зависимость от импортных компонентов мы, конечно, осознавали. Чтобы нивелировать этот риск, заблаговременно начали прорабатывать контакты с другими поставщиками не только по основному сырью, но и по части витамина. Наладить новые связи нам удалось еще в конце 2020 года, а в 2021-м тестовые партии компонентов уже были поставлены на наши предприятия. Именно поэтому, когда сейчас на Россию были наложены всевозможные санкции, что сильно затруднило взаимодействие в первую очередь с европейскими партнерами, мы смогли оперативно переключиться на закупку составляющих производства у других поставщиков. Безусловно, февраль, март и отчасти апрель за счет колебаний курса и постоянно вводимых ограничений со стороны Европы были сложными, но мы прошли этот период успешно. Бизнес стал сильнее.



Вы уже упомянули, что МЕГАМИКС является единственным в мире производителем сухого кормового витамина Е с концентрацией 60 %. Есть ли у вас дальнейшие планы по развитию витаминного направления?



А. В. Мы прорабатываем возможность экспорта витаминной продукции как в страны ближнего зарубежья (документы уже находятся на регистрации), так и по европейским направлениям. Сейчас 50 %-ный витамин Е может торговаться на мировых рынках по цене от €8,6 до €9,8-10/кг. Европейские партнеры видят, что Е 60 %, который предлагает МЕГАМИКС, на 20 % более привлекателен в части экономии на логистике, и начинают вести с нами переговоры по поставкам. Безусловно, это перспективный сегмент, и мы не планируем останавливаться. Есть определенные сложности в плане доступа к технологиям, но очень надеюсь, что уже в этом году мы сможем объявить рынку о запуске нового проекта в витаминах.



ГК МЕГАМИКС



крупнейший производитель премиксов и комбикормов с долей рынка 32 %. Группа основана в 1999 году. Развитие холдинга происходит как за счет физического увеличения объемов деятельности, так и за счет качественных преобразований, совершенствования технологий, внедрения и разработок инновационных продуктов.



Сегодня ГК МЕГАМИКС — это премиксные заводы в Липецкой и Волгоградской областях, комбикормовые заводы в Волгоградской, Московской областях и Республике Чувашия. Самой наукоемкой частью холдинга является Центр исследований (R&D Center) — место, где рождаются инновации.



В последние годы по мере распространения кормовых добавок в России компания стала более специализированной в области кормления и производства птицы, а также оказания услуг по сопровождению кормления. В 2021 году ГК МЕГАМИКС завершила сделку по приобретению чувашского агрохолдинга мощностью более 50 тыс. т мяса в год. С этим приобретением МЕГАМИКС стал вертикально интегрированным холдингом, развивающимся по принципу «от поля до прилавка» — от производства зерна до продаж мясной продукции в собственных магазинах.



За последние несколько лет ваша группа компаний сделала большой прорыв в производстве комбикормов. Чем он, по-вашему, обусловлен?



В. Ф. Отмечу, что это прорыв не только по объему производства, но и по качеству комбикорма. По нашим наблюдениям, потребители особенно оценили ТМ «Мегакорм» для разных видов сельскохозяйственных животных и птицы — кроликов, бройлеров, индейки, КРС и т. д. Продукцию под этой маркой мы реализуем внутри России, экспортируем в Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Также наша компания одна из первых, кто начал размещать свои товары, в частности комбикорм, на интернет-площадках. Вышли мы на данный рынок в 2021 году и сейчас в этом направлении очень сильно продвинулись, поднялись на одно из самых высоких мест в рейтинге компаний, занимающихся онлайн-продажами.



Летом МЕГАМИКС объявил о запуске нового проекта по производству кормов для рыб. Расскажите о нем подробнее.



В. Ф. Мы начали присматриваться к этому направлению еще четыре года назад. Но тогда эффективность проекта мы для себя не увидели. Потому что на тот момент у нас не было ни своей фабрики по выпуску комбикорма, ни своего сырья. При этом иностранные поставщики корма для рыб, можно сказать, просто раздавали его с огромной отсрочкой по оплате. Новому проекту в таких условиях было бы сложно конкурировать. Да и сам по себе рынок был не очень интересный.



Сейчас совершенно другие реалии! Из-за СВО поставки рыбы на российской рынок ограничены, образовался огромный вакуум в продукте, и теперь только ленивый не смотрит в ту сторону. Именно поэтому наш проект предполагает не просто выпуск кормов, а полный цикл производства: мы хотим делать рыбные корма, выращивать рыбу, оттачивать свои рационы на реальных показателях, смотреть, как корма работают в процессе жизненного цикла. И у нас есть все для того, чтобы реализовать наши планы: частично сырье, мощности, инфраструктура, огромный перерабатывающий комплекс, где еще около 7 тыс. м² остаются свободными.



В конце 2021 года МЕГАМИКС приобрел птицеводческие активы чувашского агрохолдинга «Юрма». На какие результаты удалось выйти по итогам первого года работы?



А. В. За это время мы успели провести полный ребрендинг агрохолдинга, «переодели» все наши фирменные торговые точки, запустили целые линейки новых продуктов из мяса птицы. И главное, за этот период постарались внедрить в производственный процесс ряд своих научных практик по кормлению, которые в таком масштабе ранее на рынке не использовались.



В. Ф. Добавлю, что мы значительно повысили качество мяса, выпускаемого на данных мощностях, за счет улучшения рецептур комбикормов. Свое положительное влияние оказало и изменение правил санитарной гигиены на птичниках, что позволило нам уйти от золотистого стафилококка, который особенно часто поражает те фабрики, на которых отсутствует режим «пусто-занято».



Чего ждете от 2023 года? Каковы ваши планы по новым инвестициям, запуску продуктов и производств?



В. Ф. Конечно, у нас есть планы по новым инвестициям как в различные интересные проекты, так и в продукты. В 2023 году компании будет 24 года. За этот период у нас аккумулированы огромные знания. Около пяти лет назад мы запустили свой научный экспериментальный центр для различных разработок. Только за 2022 год среди сотни проектов, которые были у компании, выбрали 33 — самые значимые для производства комбикормов и кормовых добавок. Сроки окупаемости, инвестиционные фазы и наиболее благоприятные условия для реализации проектов стали основными критериями отбора. В дальнейшем мы видим МЕГАМИКС не просто премиксной компанией, а лидером на мировой арене. В то же время мы понимаем важность вызова, который стоит перед нами, отраслью, страной. Да, наши иностранные партнеры немного ограничили нас в каких-то компонентах. Но Россия страна большая, у нас много знаний, ресурсов, и я уверен, что уже в ближайшее время мы будем не просто производить достойные кормовые добавки для обеспечения внутреннего рынка, но и экспортировать их. Нам нужно просто немного времени и сил, и у нас все получится.

