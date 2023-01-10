CERSA и WPSA совместно организуют вторую Панафриканскую конференцию по птицеводству

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Региональный центр передового опыта в области птицеводства (CERSA), Университет Ломе и Всемирная ассоциация птицеводства (филиал WPSA-Того) совместно организуют вторую Панафриканскую конференции по птицеводству с 16 по 18 мая 2023 года. Тема конференции: «Конкурентоспособность и инклюзивность цепочек создания стоимости птицеводческого сектора в Африке»

Цель конференции — собрать вместе специалистов, промышленников, консультантов и исследователей в области птицеводства для обсуждения проблем птицеводства в Африке. Эта встреча международного масштаба, которая является местом обмена мнениями и размышлениями о птицеводческом секторе, должна собрать более 300 участников из многих стран Африки и стран за ее пределами.



В ходе конференции будут обсуждаться пять основных тем, а именно:



окружающая среда и системы птицеводства;



диета, питание и метаболизм;



воспроизводство и инкубация;



качество продукции, переработка и безопасность пищевых продуктов;



экономика птицеводства.



В мае 2019 года Университет в Ломе принял и провел первую Панафриканскую конференцию по птицеводству.



CERSA — это Центр передового опыта в области птицеводства при Университете Ломе, созданный в 2014 году. Цель центра — внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности через птицеводство путем подготовки специалистов, техников и экспертов в этой области. В CERSA проходят обучение магистранты и докторанты примерно десяти национальностей.



WPSA — это организация, которая содействует исследованиям в области науки и промышленности птицеводства. Прежде всего она служит плацдармом для действий различных отраслевых игроков, таких как исследователи, преподаватели и представители промышленности в глобальном масштабе.



Контакты для связи:



Fernand A. TONA

Эл. почта: fernandtona@yahoo.fr

Телефон: +228 90 15 33 67

Сайт: www.cersa-togo.org



Эл. почта конференции: contact@cersa-togo.org // cersa.univ.lome@gmail.com

