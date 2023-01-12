«Где маржа 2023»: регистрация продолжается

«ГДЕ МАРЖА 2023»

14-я Международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибьюторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления

Опубликована предварительная программа конференции

Среди выступающих на конференции:



Елена Фастова, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации;



Андрей Разин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации;



Владимир Балтер, первый заместитель генерального директора компании «Росагролизинг»;



Дэн Бассе, президент компании AgTResource;



Корней Биждов, президент НСА;



Ксения Боломатова, заместитель генерального директора ОЗК;



Михаил Копытин, директор по развитию цифровых сервисов «Сингенты» в России;



Сергей Косогор, руководитель Центра исследований и разработок агрохолдинга «Степь»;



Александр Поляков, депутат, член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам;



Сергей Простатин, генеральный директор «РСХБ-Страхование»;



Ольга Романова, адвокат, управляющий партнер юридической группы «Ратум»;



Дмитрий Рылько, генеральный директор компании «ИКАР»;



Татьяна Фадеева, генеральный директор «Оптитэк АГРО» (бывш. «АГКО Машинери»);



Александр Шендерюк-Жидков, сенатор, член комитета Совета Федерации.



Среди зарегистрировавшихся участников конференции в формате офлайн ведущие российские и международные аграрные компании (в порядке регистрации): «Котекна Инспекшн» (Восток), племхоз имени Тельмана, «ЭФКО-К», «Сюкден» (Россия), ГК «Русагро», ПГ ЮМЗ, группа «Черкизово», ТД «Черкизово», ТД «Инвестпром-Опт», «ПаритетАгро», УК «Продимекс Агро», Изобильненский зерновой терминал, «Сингента», «Сарептская мельница», «ЭлектронАгро», «Агроноут», «Витерра Рус», «Данон Россия», «Белин», «МарибоХиллесхог», «Петрохлеб-Кубань», «Русский Дом», элеватор «Коммодити Колодезное», агрохолдинг «Степь», УК Российского фонда прямых инвестиций, «Рэйл Про», «Луис Дрейфус Восток», ТД «Зернотекс», «ФЭС-Агро», «Контрол Юнион», «Листерра», ГК «ФосАгро», ТД «Доминант», «Прогресс Агро», «Русагро-Инвест», Союз зернопереработчиков Алтая, «Эссен продакшн АГ», «Зерно-Ресурс», «Щелково Агрохим», УК «АСБ-Агро», «Раздолье-Экспорт», «Гранолюкс», фирма «Август», «Порт Транзит Экспедирование», ТД «Сигма», Новороссийский комбинат хлебопродуктов, СПбМТСБ, МХК «ЕвроХим», «Восток Лимитед», «Белгорсолод», «Сибагро», «Грейн Гейтс», «Грейнрус», «ЭкоНива-АПК Холдинг», «Грейнрус Агро», «Грейнрус Трейд», «Деметра Трейдинг», «КВС РУС», «Плодородие», «АгроГард», «Таврос», концерн «Покровский», «Октябрьское», ТД «Ситидан», «Агроуспех», «Сиренц Глобал Мерчантс Восток», ГК «Шанс», «РусГрейнТрейд», ТД «Метелица», Адвокатский кабинет Ольги Романовой «Ратум», «Агроко», «Лимагрен РУ», «Бунге СНГ», «Лиепая Балк Терминал», совхоз имени Кирова, Myande Group, «Таргет Агро», агрохолдинг «Дубовский», «Открытие Инвестиции», «Провими», КРЦ «ЭФКО-Каскад», «Бионоватик», «Грейн-экспорт», «Бетасид Рус», «Лилиани», «Благо», «Атон Агро», «Русагротранс», Центр оценки качества зерна и др.



Земельный банк аграриев — участников конференции в офлайн-формате на 30 декабря превысил 5,84 млн га.



Представляем спонсоров конференции

Золотой спонсор конференции — «Деметра-Холдинг» (https://dholding.ru ).



«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. «Деметра-Холдинг» постоянно расширяет портфель актуальных услуг и онлайн-инструментов, которые дают предприятиям АПК возможность строить бизнес максимально эффективно.



В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%).



Холдингу принадлежат 50%-1 акции в компании «ОЗК», 100% железнодорожного оператора «РусТрансКом», в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России — «Русагротранс», а также 100% маркетплейса для аграрного бизнеса поле.рф и более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России.



Компании принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера «Деметра Трейдинг», а также Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов и Дишнинского элеватора.



Серебряный спонсор конференции — «Ростсельмаш» (https://rostselmash.com ).



«Ростсельмаш» - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах мира.



Продуктовая линейка компании включает в себя более 24 типов техники и 150 моделей и модификаций, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего и прочего оборудования. Также в продуктовый портфель компании входят электронные решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса.



Реализация техники «Ростсельмаш», ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляются через развернутую по странам присутствия на четырех континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины «Ростсельмаш» востребованы более чем в 40 странах мира.



Серебряный спонсор конференции — сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (https://phosagro.ru ).



«ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») — крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений, лидер по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений для российских сельхозтоваропроизводителей.



На сегодняшний день «ФосАгро-Регион» обладает самой широкой по региональному охвату и количеству пунктов присутствия сетью дистрибуции минеральных удобрений, охватывающей более 70 регионов России, от Калининграда до Камчатки. Помимо логистических сервисов, 11 региональных компаний «ФосАгро-Регион» предоставляют аграриям услуги агросопровождения, включая агрохимический анализ почв и разработку систем минерального питания растений для получения урожаев стабильно высокого качества.



Спонсор конференции — «Коммерциал-Центр» (https://kmc-center.ru ).



«Коммерциал-Центр» действует с 2005 года на рынке России и сопредельных стран.



Компания оказывает услуги высокого качества по снабжению предприятий пищевой промышленности сахаром-песком.



Покупатель — главная ценность компании. В числе постоянных покупателей крупные компании в секторе пищевой промышленности и торговли. Постоянное повышение эффективности деятельности - суть современного бизнеса и нашей стратегии. Основа эффективности работы каждого сотрудника — постоянное улучшение своей деятельности посредством освоения новых профессиональных знаний, навыков и технологий и применения их на практике. Постоянная потребность компании — завтра быть лучше, чем сегодня, знать сегодня больше, чем вчера.



Миссия «Коммерциал-Центра» - улучшение экономического благосостояния, достойное служение интересам общества, предоставление клиентам продукции и услуг высочайшего качества по доступным ценам.



Компания предлагает сахар-песок ГОСТ 33222–2015 всех категорий (Экстра, ТС-1, ТС-2, ТС-3) в различных видах упаковки (50 кг навалом и на паллетах, Биг-Бэг 1000 кг, бестарно), в том числе с доставкой авто- и ж/д транспортом как по территории Российской Федерации, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.



Винный спонсор конференции — винодельня «Мысхако» (https://myskhako.ru ).



Винодельня «Мысхако» уже более 150 лет производит качественное вино из винограда, выращенного в идеальных условиях. Здесь переплетено современное производство с великой историей.



Стены местных подвалов хранят воспоминания о царской России и Второй мировой войне, а исторический дегустационный зал сохранился таким, каким его строили к приезду генсека Л. И. Брежнева в 1974 году.



Время идет, а вина «Мысхако» были и остаются классикой российского виноделия.



Сегодня «Мысхако» — это уникальное место, где ягоды винограда вбирают в себя все особенности терруара, а энологи винодельни создают из них великолепное вино, которое придется по вкусу настоящим ценителям и любителям.



Команда во главе с российским энологом Сергеем Дубовиком постоянно находит новые технологические решения, чтобы вина «Мысхако» открывали перед клиентами оттенки вкуса, с которыми ранее те не были знакомы. Применяя современные технологии производства и используя виноград лучших классических сортов, они дарят незабываемые впечатления и долгое послевкусие.



Для развития эногастрономии при винодельне работает туристическое направление, ресторан кавказской кухни «Мыс 1869» и фирменный винный бутик.



Спонсор конференции — Liliani (https://liliani.ru ).



«Лилиани» — российский разработчик и производитель современной агрологистической техники, программного обеспечения и цифровых сервисов. Более двух десятилетий «Лилиани» успешно работает на рынке логистической сельхозтехники и помогает клиентам оптимизировать инвестиции и применять эффективные технологии для получения максимальной прибыли.



Основные продукты компании:



бункеры — перегрузчики зерна;



техника для организации хранения зерна в пластиковых рукавах: зерноупаковочные машины МЗУ и зерноразгрузочные машины МЗР;



автомобильные перегрузчики МВА — «мобильная завальная яма»;



спецтехника для загрузки вагонов-хопперов.



С помощью инновационных технологий сева, уборки и хранения зерна, в том числе влажного, продвигаемых компанией, российские аграрии снижают издержки на 30-40%, инвестиции в зерноуборочную и посевную технику — на 25-30%, а в зернохранение — в 10 раз!



Спонсор конференции — «Диджитал Агро» (https://digitalagro.ru ).



«Диджитал Агро» — компания, разрабатывающая программное обеспечение и сервисы в сфере сельского хозяйства. Компания повышает эффективность агробизнеса с помощью IT-решений и независимой агрономической экспертизы. Все сервисы основаны на насущных задачах современного агрария и направлены на разработку индивидуальных решений.



Продукты компании включают цифровое решение «Помощник» и комплекс экспертных агросервисов: скаутинг, агросопровождение, разработку системы питания, разработку технологии выращивания и операционный аудит сельскохозяйственного предприятия. Все услуги могут работать как самостоятельно, так и в комплексе, покрывая актуальные потребности аграриев в течение всего цикла производства.



Спонсор конференции — «Геомир» (https://geomir.ru ).



Разработчик автоматизированных технологий для агробизнеса.



Создана в 2002 году. Сегодня является одним из лидеров в своей отрасли.



Основные направления деятельности:



Предоставление облачного сервиса «История поля» для удаленного управления сельхозпредприятием.

Инновационное оборудование для сельского хозяйства — агронавигация, модернизация сеялок точного высева, мониторинг техники, метеостанции и др.

Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства: «Интерфакс», «Зерно-онлайн» и другие аграрные ресурсы.



В течение конференции к услугам участников аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара , молока, мяса, овощей. См.: итоги года на аграрных рынках от ИКАР:



зерновые — пшеница, ячмень, кукуруза, овес, рожь, зернобобовые;



мука, отруби, крупы — рис, гречка, геркулес, пшено;



масличные — подсолнечник, соя, рапс, горчица, лен, сафлор, рыжик;



сахар, свекла и смежные рынки — жом, меласса, дрожжи, семена свеклы, крахмал, патока, сиропы ГФС;



молоко и молочные продукты;



мясо — птица, свинина, говядина;



овощи: тепличные — огурцы, томаты и открытого грунта — картофель, морковь, капуста, лук, свекла.



Материалы предыдущих конференций .



Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru , тел./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь) www@ikar.ru

