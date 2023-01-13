В Ставропольском крае состоится общероссийский форум по овцеводству

«Дамате»

Он пройдет 19-20 января в городе Минеральные воды

19-20 января 2023 года пройдет общероссийский Форум «Развитие овцеводства на Северном Кавказе». Форум организован Национальным союзом овцеводов при поддержке Минсельхоза России и при участии группы компаний «Дамате». Мероприятие состоится в МВЦ «МинВодыЭКСПО», город Минеральные Воды, Ставропольский край.



Встреча представителей овцеводческого бизнеса будет посвящена развитию отечественного овцеводства, в том числе в регионах Северного Кавказа. В рамках мероприятий форума будут обсуждаться актуальные вопросы перспективного развития российского овцеводства, инструменты, обеспечивающие ускоренное трансформирование подотрасли, а также предложения по комплексному развитию индустриального мясного овцеводства в СКФО. Особое внимание будет уделено мерам государственной поддержки в овцеводстве.



Участники смогут задать свои вопросы руководству Министерства сельского хозяйства России, обсудить приоритеты развития сектора и обменяться мнениями о проблемах отрасли. Свое участие в мероприятии подтвердили заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, Председатель Совета директоров Национального союза овцеводов Харон Амерханов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, руководство Россельхозбанка, Россельхознадзора, фермерского сообщества отрасли.



В ходе форума команда профильных специалистов и экспертов компании «Дамате» поделятся собственным опытом использования передовых технологий в области генетики, кормления, содержания, овец, воспроизводства и ветеринарии. Также в онлайн-режиме будет организованна видеотрансляция инновационного приема воспроизводства мелкого рогатого скота при помощи технологии эмбриотрасфера.



По итогам мероприятия планируется принятие резолюции с целями и задачами крупнейшего отраслевого объединения страны на 2023 год и на долгосрочную перспективу.

