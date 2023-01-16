Приглашаем на Первый Мясной Симпозиум

NTech

Спешите зарегистрироваться — количество мест ограничено

1 февраля исследовательская компания NTech проведет Первый Мясной Симпозиум. Уникальное камерное мероприятие с максимально комфортной и дружелюбной атмосферой пройдет в формате живой встречи. Ведущие производители мяса и мясной продукции, а также их поставщики обсудят перспективы рынка мяса и смежных рынков в 2023 году.



Место проведения: Москва, Зал с камином



Успейте присоединиться, мест осталось совсем немного!



Ведущие производители мясной продукции из топ-10 страны уже подтвердили свое участие!



Что будет?



насыщенная деловая часть: эксперты расскажут о тенденциях мясного рынка;



брейнстормы;



неформальное общение с коллегами по цеху в духе древнегреческих симпозиумов;



вино, вкусная еда и живая музыка.



Вы сможете максимально полно выявить креативный потенциал аудитории и подготовить триггерные меры для различных сценариев развития рынка мяса



Программа и спикеры:



Рынок мяса в 2023: ожидания регулятора, Дмитрий Авельцов, руководитель Центра агроаналитики Минсельхоза РФ



Рынок зерна в сезоне 2022/23 и долгосрочные тренды, Эдуард Зернин, Председатель Правления Союза экспортеров зерна



Консенсус-прогнозы 2023. Возможные факторы формирования цен на мясо и базовое сырье, Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка



Рынок колбасных изделий: что происходило в 2022-м и чего ожидать от 2023 года, Альбина Искакова, эксперт исследовательской компании NTech, коммерческий директор ГК «Белая Долина»



Регулятор и рынок: ожидания отрасли, Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов



Эпизоотическая ситуация в животноводстве, Сергей Каспарьянц, исполнительный директор ГК ВИК



Два рынка говядины России: их состояние и перспективы, Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации



Рынок ингредиентов, оболочек, упаковки и оборудования в условиях санкций, Романов Владимир, основатель портала о мясопереработке «Мясной Эксперт»



Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов



Организаторы: исследовательская компания NTech совместно с Группой компаний ВИК и AD LIBITUM.



Мероприятие рассчитано на топ-менеджмент компаний, руководителей служб продаж, закупок, финансово-экономических и аналитических служб.



Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке

