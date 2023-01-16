разделы

реклама

журналы

Премия «Агроинвестор года-2022»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Приглашаем на Первый Мясной Симпозиум

Партнёрский материал

Приглашаем на Первый Мясной Симпозиум
NTech
Приглашаем на Первый Мясной Симпозиум
NTech

Спешите зарегистрироваться — количество мест ограничено

1 февраля исследовательская компания NTech проведет Первый Мясной Симпозиум. Уникальное камерное мероприятие с максимально комфортной и дружелюбной атмосферой пройдет в формате живой встречи. Ведущие производители мяса и мясной продукции, а также их поставщики обсудят перспективы рынка мяса и смежных рынков в 2023 году.

Место проведения: Москва, Зал с камином 

Успейте присоединиться, мест осталось совсем немного!

Ведущие производители мясной продукции из топ-10 страны уже подтвердили свое участие!

Что будет? 

  • насыщенная деловая часть: эксперты расскажут о тенденциях мясного рынка;

  • брейнстормы; 

  • неформальное общение с коллегами по цеху в духе древнегреческих симпозиумов;

  • вино, вкусная еда и живая музыка.

Вы сможете максимально полно выявить креативный потенциал аудитории и подготовить триггерные меры для различных сценариев развития рынка мяса

Программа и спикеры:

  • Рынок мяса в 2023: ожидания регулятора, Дмитрий Авельцов, руководитель Центра агроаналитики Минсельхоза РФ

  • Рынок зерна в сезоне 2022/23 и долгосрочные тренды, Эдуард Зернин, Председатель Правления Союза экспортеров зерна

  • Консенсус-прогнозы 2023. Возможные факторы формирования цен на мясо и базовое сырье, Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

  • Рынок колбасных изделий: что происходило в 2022-м и чего ожидать от 2023 года, Альбина Искакова, эксперт исследовательской компании NTech, коммерческий директор ГК «Белая Долина»

  • Регулятор и рынок: ожидания отрасли, Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов

  • Эпизоотическая ситуация в животноводстве, Сергей Каспарьянц, исполнительный директор ГК ВИК

  • Два рынка говядины России: их состояние и перспективы, Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации

  • Рынок ингредиентов, оболочек, упаковки и оборудования в условиях санкций, Романов Владимир, основатель портала о мясопереработке «Мясной Эксперт»

  • Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов

Организаторы: исследовательская компания NTech совместно с Группой компаний ВИК и AD LIBITUM.

Мероприятие рассчитано на топ-менеджмент компаний, руководителей служб продаж, закупок, финансово-экономических и аналитических служб.

Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке

NTech 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2022
Тракторный разворот. Электромеханическая трансмиссия: будущее тракторостроения?

«Агротехника и технологии»

Тракторный разворот. Электромеханическая трансмиссия: будущее тракторостроения?
«Агроинвестор» №01, январь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2023
Потребители пересмотрели рацион. Как в прошлом году менялись предпочтения покупателей

«Агроинвестор»

Потребители пересмотрели рацион. Как в прошлом году менялись предпочтения покупателей
Мясо в плюсе. Экспорт может превысить 560 тыс. т

«Агроинвестор»

Мясо в плюсе. Экспорт может превысить 560 тыс. т