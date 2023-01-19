«Щёлково Агрохим»

Компания «Щелково Агрохим» рада сообщить о пополнении портфеля инсектицидов новинкой, которая предоставляет возможность более эффективно бороться с чешуекрылыми вредителями

АПЕКС, МКЭ — гормональный инсектицид в инновационной масляной формуляции с уникальным механизмом действия для защиты посевов рапса, плодовых и овощных культур.



Инсектицид обладает контактно-кишечным действием и влияет на ряд физиологических процессов насекомых, являясь мощным ингибитором эмбриогенеза, метаморфоза и образования взрослых особей.



Пирипроксифен в составе препарата — синтетический аналог ювенильного гормона, механизм действия которого связан с необратимыми нарушениями гормонального баланса в организме вредителей.



Пирипроксифен имеет длительную остаточную активность. В результате одна обработка вызывает целую гамму летальных нарушений у каждой из фаз, что ведет к снижению численности вредителя не только обработанного, но и последующего поколения.



Благодаря инновационной масляной формуляции улучшаются липофильные качества и дольше сохраняется активность действующего вещества. Масло усиливает контактные свойства препарата: инсектицид равномерно распределяется и отлично удерживается на теле вредителя и обработанной поверхности. Это обеспечивает быстрый токсичный эффект для насекомого и длительное защитное действие при дальнейшем поедании листьев. Кроме того, масляная пленка на обработанной поверхности позволяет дольше сохранять действующее вещество в жидком виде, препятствуя кристаллизации, испарению, смыванию осадками. Эффективность препарата не снижается при неблагоприятных погодных условиях.



АПЕКС, МКЭ малотоксичен для полезных насекомых и энтомофагов, экономичен в применении и является идеальным препаратом в борьбе с такими вредителями, как капустные моль и совка, белянка, калифорнийская щитовка, яблонная плодожорка.

