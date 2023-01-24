Хозяйства «Август-Агро» произвели 550 тыс. тонн сельхозпродукции по итогам 2022 года

АО Фирма «Август»

Показатели урожайности зерновых и технических культур в агрофирмах под управлением УК «Август-Агро» в России и Казахстане оказались одними из наилучших в своих районах земледелия по итогам 2022 года. Общий объем полученной растениеводческой продукции превысил полмиллиона тонн

Помимо этого, животноводческие фермы «Августа» произвели за год 40 тыс. т молока, что превосходит результат 2021-го на 62%. В течение года руководство и специалисты «Август-Агро» занимались реализацией сразу нескольких крупных инвестиционных проектов в Республике Татарстан: так, были построены три молочные фермы, два зерноочистительно-сушильных комплекса, началось возведение семенного завода и элеватора.



2022 год способствовал эффективному развитию сельскохозяйственного направления компании «Август» - «Агропроекта». Сегодня под управлением УК «Август-Агро» находятся хозяйства в Республике Татарстан, в Чувашской Республике, Краснодарском крае, а также за пределами России — в Республике Казахстан. Общий банк сельхозземель превышает 220 тыс. га. В агрофирмах применяется ресурсосберегающая технология беспахотного земледелия Nо-Till и методы точного земледелия.



Ключевым регионом «Агропроекта» является Татарстан, где сосредоточено 190 тыс. га посевных площадей «Августа». В 2022 году здесь было собрано 300 тыс. т зерновых и 200 тыс. т масличных культур. «Август» стал одним из крупнейших производителей рапса в стране — его урожай составил 95 тыс.. По объему урожая зерновых УК «Август-Агро» оказалась в тройке ведущих агрохолдингов Республики Татарстан, а ее генеральный директор Айдар Галяутдинов стал победителем республиканского конкурса «Руководитель года — 2022» в номинации «За достижения в инновационной деятельности».



В «Август-Агро» комплексно подходят к процессу цифровизации. В хозяйствах уже внедрена телематическая система, в рамках которой GPS-контроллеры установили более чем на тысячу машин для онлайн-мониторинга их работы. В 2022 году парк сельхозтехники оборудовали датчиками уровня топлива с автоматизацией тревог для ответственных лиц, благодаря чему удалось снизить нормы расхода ГСМ; также отлажен процесс автоматизированной выдачи топлива на АЗС и бензовозах. На посевных комплексах «Август-Агро» появились датчики контроля высева семян, дающие возможность избежать просевов и пересевов. Уборочная техника «Август-Агро» была оснащена мобильными системами контроля потерь урожая, а также датчиками движения продукции с поля, позволяющими фиксировать число выгрузок и видеть распределение тоннажа зерна по комбайнам. Сейчас в компании настраивается система отслеживания движения продукции полного цикла — от поля и до пункта приемки зерна.



Все поля «Августа» оцифрованы: для них созданы интерактивные карты, учитывающие индекс вегетации (NDVI) и рельеф местности, благодаря чему специалисты знают, где ждать наилучшего урожая, где выявлены проблемы и как меняется ситуация в полях. На основе этих данных сейчас в компании реализуется проект дифференцированного внесения семян и удобрений, суть которого заключается в перераспределении их объемов на те зоны полей, где может быть получена наибольшая отдача в виде урожайности. В полях было установлено 11 метеостанций с почвенными датчиками, и у агрономов хозяйств появились новые инструменты для составления прогнозов и определения оптимальных «окон» для проведения тех или иных агротехнологических мероприятий. Также в 2022 году был запущен рабочий сервис производственной онлайн-аналитики, который позволил автоматизировать ежедневную отчетность и визуализировать с помощью дашбордов и графиков весь оперативный учет.



В 2022-м в Тюлячинском районе Республики Татарстан УК «Август-Агро» начала строительство собственного семенного завода по производству элитных и высокорепродукционных семян пшеницы и гороха. Кроме того, в работу были запущены два зерноочистительно-сушильных комплекса, производительностью 100 т в час каждый, в Кайбицком районе республики, построено 12 складов для напольного хранения сельхозпродукции, начал работу мини-завод по производству жидких азотных удобрений (КАС-28) в Муслюмовском районе и введены в эксплуатацию два стационарных растворных узла для приготовления рабочих растворов минеральных удобрений и средств защиты растений в Кайбицком районе.



Также в хозяйствах «Август-Агро» в течение года были построены три современные молочные фермы: вторая очередь молочно-товарного комплекса «Уразметьево» в Муслюмовском районе на 1200 коров, первая очередь молочно-товарной фермы «Ялтау» в Лениногорском районе на 400 коров и первая очередь молочно-товарного комплекса «Степановка» в Мензелинском районе на 1200 голов дойного стада (в настоящий момент готовится к запуску). Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах «Август-Агро» составляет 9420 голов, в том числе 5538 коров. В течение 2022 года было реализовано 40 тыс. т молока, что выше результата 2021-го на 62%. Среднесуточный валовой надой достиг 116 т молока — на 70% больше, чем в предыдущем году.



В 2022 году «Август-Агро» приступил к осуществлению проекта отраслевого значения — строительству элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт» на судоходном участке реки Свияга, открывающем выход к Волге. Через элеватор будет проходить порядка 450 тыс. т продукции в течение года, а общий объем инвестиций составит 2,4 млрд руб.



«Элеваторный комплекс будет отличать технология быстрой отгрузки, — рассказывает Айдар Галяутдинов. — Железнодорожные составы и судна смогут загружаться примерно за 10 часов, тогда как в среднем по такой инфраструктуре в России на это уходит до 3-4 суток. На площадке, где возводится элеватор, есть и причальная стенка, и железная дорога, благодаря чему наш комплекс можно будет использовать круглый год: мы будем комбинировать способы отгрузки и работать все 12 месяцев. Других подобных площадок в Татарстане нет».

