Выставка «АгроКомплекс» будет усилена спецпроектом

«АгроКомплекс»

Выставка «АгроКомплекс» — это масштабная экспозиция новинок и последних достижений научно-технического прогресса в агропромышленной отрасли — от семян, средств защиты растений, удобрений до комбайнов и тракторов

Участие в выставке выбирают как крупнейшие агрохолдинги, так и предприятия малых и средних форм сельского хозяйства. Экспозиция «АгроКомплекс» традиционно собирает более 330 компаний России и дружественных стран.



В рамках выставки «АгроКомплекс» будет проходить 4-я специализированная выставка «Агропродукты». Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.



«Агропродукты» — это возможность полноценно представить потенциальным покупателям соответствующую линейку продукции, найти партнеров и расширить каналы сбыта. Проект способствует продвижению качественной продукции отечественного производства. Организаторы приглашают к участию производителей и поставщиков, а также фермерские хозяйства. В рамках деловой программы состоится торгово-закупочная конференция с участием федеральных и региональных торговых сетей.



Участники выставки смогут принять участие в традиционном конкурсе «Лучший продукт — 2023». Конкурс проводится с целью повышения конкурентоспособности продукции, произведенной в Республике Башкортостан, и усиления заинтересованности предприятий в ее производстве, выпуска безопасной продукции, дальнейшего повышения ее качества, поддержки лучших товаропроизводителей. Экспертное жюри определит победителей выставки, которые будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.



Напоминаем, что 33-я международная специализированная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум пройдут в Уфе с 21 по 24 марта 2023 года в выставочном комплексе «ВДНХ Экспо».



Оргкомитет выставки «Агропродукты»:

8(347) 246-42-44, 246-42-73, +7 917 45 14 117

gosti@bvkexpo.ru

