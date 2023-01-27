В период c 13 по 15 июня 2023 года Российский экспортный центр организует коллективную экспозицию компаний из Российской Федерации в рамках выставки Food & Beverage West Africa — 2023, которая пройдет в г. Лагос, Нигерия
К участию в мероприятии приглашаются российские производители пищевой продукции, напитков, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, которые активно развивают экспортные каналы сбыта или планируют начать экспортную деятельность.
Российский экспортный центр предоставляет возможность российским участникам провести в рамках мероприятия целевые переговоры с иностранными покупателями, выразившими заинтересованность в приобретении их продукции.
В рамках Food & Beverage West Africa — 2023 РЭЦ софинансирует:
Для всех в размере 100%:
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затраты по аренде выставочных площадей;
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затраты по застройке площадей для деловых мероприятий;
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затраты по обеспечению администрирования и организации проведения;
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затраты по информационному продвижению мероприятия;
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затраты по привлечению потенциальных иностранных потребителей.
Для крупного бизнеса — 50%, для МСП — 80%:
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затрат по застройке и сопровождению выставочных стендов российских компаний в рамках национальной коллективной экспозиции;
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затрат по организации доставки выставочных образцов экспортеров, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование.
Возможные форматы участия в выставке:
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экспоместо в рамках коллективной экспозиции;
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индивидуальный стенд.
Для получения финансирования необходимо зарегистрироваться на мероприятие по ссылке.
Регистрация открыта до
Официальным представителем в России выставки Food & Beverage West Africa — 2023 является компания «Вайт Экспо».
Дополнительную информацию о выставке и условиях участия можно получить по следующим контактам:
Елена Стефанович
Руководитель проектов
Тел.: +7 (499) 394-70-31
Моб.: +7 (916) 189-03-99
E-mail: elena@whiteexpo.ru