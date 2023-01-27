«FOOD & BEVERAGE WEST AFRICA 2023»

В период c 13 по 15 июня 2023 года Российский экспортный центр организует коллективную экспозицию компаний из Российской Федерации в рамках выставки Food & Beverage West Africa — 2023, которая пройдет в г. Лагос, Нигерия

К участию в мероприятии приглашаются российские производители пищевой продукции, напитков, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, которые активно развивают экспортные каналы сбыта или планируют начать экспортную деятельность.



Российский экспортный центр предоставляет возможность российским участникам провести в рамках мероприятия целевые переговоры с иностранными покупателями, выразившими заинтересованность в приобретении их продукции.



В рамках Food & Beverage West Africa — 2023 РЭЦ софинансирует:

Для всех в размере 100%:



затраты по аренде выставочных площадей;



затраты по застройке площадей для деловых мероприятий;



затраты по обеспечению администрирования и организации проведения;



затраты по информационному продвижению мероприятия;



затраты по привлечению потенциальных иностранных потребителей.



Для крупного бизнеса — 50%, для МСП — 80%:



затрат по застройке и сопровождению выставочных стендов российских компаний в рамках национальной коллективной экспозиции;



затрат по организации доставки выставочных образцов экспортеров, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование.



Возможные форматы участия в выставке:



экспоместо в рамках коллективной экспозиции;



индивидуальный стенд.



Для получения финансирования необходимо зарегистрироваться на мероприятие по ссылке .



Регистрация открыта до 13.02.2023 .



Официальным представителем в России выставки Food & Beverage West Africa — 2023 является компания «Вайт Экспо».



Дополнительную информацию о выставке и условиях участия можно получить по следующим контактам:



Елена Стефанович

Руководитель проектов

Тел.: +7 (499) 394-70-31

Моб.: +7 (916) 189-03-99

E-mail: elena@whiteexpo.ru

