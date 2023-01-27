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Международная выставка продуктов питания и напитков Food & Beverage West Africa — 2023

Партнёрский материал

Международная выставка продуктов питания и напитков Food & Beverage West Africa — 2023
«FOOD & BEVERAGE WEST AFRICA 2023»
Международная выставка продуктов питания и напитков Food & Beverage West Africa — 2023
«FOOD & BEVERAGE WEST AFRICA 2023»

В период c 13 по 15 июня 2023 года Российский экспортный центр организует коллективную экспозицию компаний из Российской Федерации в рамках выставки Food & Beverage West Africa — 2023, которая пройдет в г. Лагос, Нигерия

К участию в мероприятии приглашаются российские производители пищевой продукции, напитков, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, которые активно развивают экспортные каналы сбыта или планируют начать экспортную деятельность.

Российский экспортный центр предоставляет возможность российским участникам провести в рамках мероприятия целевые переговоры с иностранными покупателями, выразившими заинтересованность в приобретении их продукции.

В рамках Food & Beverage West Africa — 2023 РЭЦ софинансирует:

Для всех в размере 100%:

  • затраты по аренде выставочных площадей;

  • затраты по застройке площадей для деловых мероприятий;

  • затраты по обеспечению администрирования и организации проведения;

  • затраты по информационному продвижению мероприятия;

  • затраты по привлечению потенциальных иностранных потребителей.

Для крупного бизнеса — 50%, для МСП — 80%:

  • затрат по застройке и сопровождению выставочных стендов российских компаний в рамках национальной коллективной экспозиции;

  • затрат по организации доставки выставочных образцов экспортеров, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование.

Возможные форматы участия в выставке:

  • экспоместо в рамках коллективной экспозиции;

  • индивидуальный стенд.

Для получения финансирования необходимо зарегистрироваться на мероприятие по ссылке.

Регистрация открыта до 13.02.2023.

Официальным представителем в России выставки Food & Beverage West Africa — 2023 является компания «Вайт Экспо».

Дополнительную информацию о выставке и условиях участия можно получить по следующим контактам:

Елена Стефанович
Руководитель проектов
Тел.: +7 (499) 394-70-31
Моб.: +7 (916) 189-03-99
E-mail: elena@whiteexpo.ru

«FOOD &amp; BEVERAGE WEST AFRICA 2023» 

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