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1 декабря 2022 года был объявлен старт второго Всероссийского конкурса на соискание премии за достижения в развитии органической продукции

Он проводится на площадке Совета Федерации ответственным Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке фонда «Органика». Положение о конкурсе утверждено министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым и первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным.



Цели конкурса:



развитие рынка органической продукции;



формирование привычек к здоровому образу жизни граждан страны;



охрана окружающей среды и внедрение принципов устойчивого развития органического сельского хозяйства;



поощрение передового опыта в развитии производства органической продукции как в Российской Федерации, так и в Евразийском экономическом союзе.



Органический рынок в России развивается активными темпами. По данным Роскачества, число производителей органической продукции в стране за 2022 год выросло на 46%. На данный момент число действующих сертификатов соответствия органическому производству составляет более 200. Число органических регионов за год возросло с 40 до 45.



Тема органики прорабатывается и на законодательном уровне. 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о праве самозанятых стать участниками рынка органической продукции. В ноябре Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать в маркировке и рекламе органических продуктов обозначения «эко», «био» и подобные. Введение эквивалентности приведет к необходимости подтверждать заявленные характеристики продукции. По мнению Роскачества, эти и аналогичные инициативы приведут к трехкратному росту числа сертифицированных производителей в ближайшие несколько лет.



О влиянии продуктов на экологию задумывается все больше потребителей. Согласно опросу Центра изучения потребительского поведения Роскачества, в 2022 году 26% россиян были готовы переплачивать за товар, наносящий минимальный вред окружающей среде, а в 2020 году таких было всего 10%. Также экологичность производства стала дополнительным стимулом для покупки органических продуктов. Если в 2020 году 13% выбирали органику за то, что ее производство не вредит природе, то в 2022-м показатель возрос до 23%.



В 2023 году в рамках конкурса будут определены победители в 11 номинациях. Одна из них — «СМИ — лидер по публикации информации об органической продукции». Специальная конкурсная комиссия будет учитывать количество опубликованных материалов по теме органики (статьи, обзоры, экспертные мнения и пр.), медиаиндекс, охват аудитории.



К участию приглашаются все СМИ страны!



Награждение победителей состоится в мае 2023 года в рамках X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге, который пройдет при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.



Узнать о конкурсе можно в специальном разделе на сайте Роскачества.

