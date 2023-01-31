12-13 апреля 2023 года в Москве, в отеле «Холидей Инн Лесная» состоится конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия» — специализированное отраслевое мероприятие, посвященное производству и применению автомобильного и котельного биотоплива из возобновляемого сырья: этанола, бутанола, бионефти, пеллет и брикетов. 13 апреля конгресс будет посвящен производству и применению топливного биоэтанола
На 14 апреля также запланирован технический семинар «СпиртЭксперт». Главная цель конгресса — обсудить производство и использование жидкого и твердого (моторного и котельного) биотоплива.
Организатор — Российская биотопливная ассоциация (РБА). Участниками конгресса станут производители и трейдеры зерна, сахарные компании, лесозаготовители и переработчики древесины, ЦБК, нефтеперерабатывающие компании, ЖКХ, сети АЗС, предприниматели, банки, венчурные компании, инвестиционные фонды, инжиниринговые компании, производители оборудования, представители региональной и федеральной власти, журналисты, экологи, ученые — все, кому интересно топливо из возобновляемого сырья.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал в конце 2018 года принятые Госдумой поправки в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...». Изменения регламентируют производство и применение топливного биоэтанола, открывая тем самым новые возможности для бизнеса.
«Как подписанный на самом высоком уровне закон, так и Программа развития биотехнологий в России сделают развитие рынков биотехнологий и биотоплива локомотивом, способным придать стране импульс для дальнейшего роста, базирующегося на диверсификации экономики. Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия» - это место встречи, где участники отрасли обсудят пути развития бизнеса на биотопливном рынке с учетом благоприятной политической конъюнктуры», — отметил президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев.
В рамках мероприятия пройдет выставка, а ведущие специалисты обменяются опытом и выступят на различные темы, включая:
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состояние отрасли: развитие технологий и рынка биотоплива;
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европейский налог на СО2 и возможности уменьшения его влияния на производителей нефтехимии, удобрений и других продуктов;
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биозаводы: инжиниринг, производимые продукты, экономика;
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производство пищевого и технического спирта: тонкости технологии, реконструкция заводов, новые виды сырья;
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перепрофилирование спиртовых заводов на производство кормовых дрожжей и других биопродуктов;
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топливный биоэтанол, бутанол и другое транспортное биотопливо;
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биотопливо из соломы и опилок: технологии и коммерциализация;
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пиролиз и газификация: бионефть, сингаз и древесный уголь;
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биодизель, биокеросин и растительные масла как топливо;
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твердое биотопливо: пеллеты, брикеты, щепа;
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логистика лесной и сельскохозяйственной биомассы;
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энергетика и водоподготовка при реализации проектов;
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другие вопросы биотопливной отрасли.
Приглашаем вас принять участие в работе конгресса и выставки «Биомасса: топливо и энергия — 2023»!
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