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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия — 2023»

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Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия — 2023»
Российская Биотопливная Ассоциация
Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия — 2023»
Российская Биотопливная Ассоциация

12-13 апреля 2023 года в Москве, в отеле «Холидей Инн Лесная» состоится конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия» — специализированное отраслевое мероприятие, посвященное производству и применению автомобильного и котельного биотоплива из возобновляемого сырья: этанола, бутанола, бионефти, пеллет и брикетов. 13 апреля конгресс будет посвящен производству и применению топливного биоэтанола

На 14 апреля также запланирован технический семинар «СпиртЭксперт». Главная цель конгресса — обсудить производство и использование жидкого и твердого (моторного и котельного) биотоплива.

Организатор — Российская биотопливная ассоциация (РБА). Участниками конгресса станут производители и трейдеры зерна, сахарные компании, лесозаготовители и переработчики древесины, ЦБК, нефтеперерабатывающие компании, ЖКХ, сети АЗС, предприниматели, банки, венчурные компании, инвестиционные фонды, инжиниринговые компании, производители оборудования, представители региональной и федеральной власти, журналисты, экологи, ученые — все, кому интересно топливо из возобновляемого сырья. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал в конце 2018 года принятые Госдумой поправки в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...». Изменения регламентируют производство и применение топливного биоэтанола, открывая тем самым новые возможности для бизнеса. 

«Как подписанный на самом высоком уровне закон, так и Программа развития биотехнологий в России сделают развитие рынков биотехнологий и биотоплива локомотивом, способным придать стране импульс для дальнейшего роста, базирующегося на диверсификации экономики. Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия» - это место встречи, где участники отрасли обсудят пути развития бизнеса на биотопливном рынке с учетом благоприятной политической конъюнктуры», — отметил президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев.

В рамках мероприятия пройдет выставка, а ведущие специалисты обменяются опытом и выступят на различные темы, включая: 

  • состояние отрасли: развитие технологий и рынка биотоплива;

  • европейский налог на СО2 и возможности уменьшения его влияния на производителей нефтехимии, удобрений и других продуктов;

  • биозаводы: инжиниринг, производимые продукты, экономика;

  • производство пищевого и технического спирта: тонкости технологии, реконструкция заводов, новые виды сырья;

  • перепрофилирование спиртовых заводов на производство кормовых дрожжей и других биопродуктов;

  • топливный биоэтанол, бутанол и другое транспортное биотопливо; 

  • биотопливо из соломы и опилок: технологии и коммерциализация;

  • пиролиз и газификация: бионефть, сингаз и древесный уголь; 

  • биодизель, биокеросин и растительные масла как топливо;

  • твердое биотопливо: пеллеты, брикеты, щепа;

  • логистика лесной и сельскохозяйственной биомассы; 

  • энергетика и водоподготовка при реализации проектов; 

  • другие вопросы биотопливной отрасли.

Приглашаем вас принять участие в работе конгресса и выставки «Биомасса: топливо и энергия — 2023»!

По вопросам аккредитации и за дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: info@biotoplivo.ru или по телефону +7 (495) 585-5167, а также на наш сайт www.biotoplivo.com.

Российская Биотопливная Ассоциация 

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