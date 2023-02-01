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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Приглашаем посетить выставку «КормВет-2023»

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Приглашаем посетить выставку «КормВет-2023»
«КормВет-2023»
Приглашаем посетить выставку «КормВет-2023»
«КормВет-2023»

С 24 по 26 октября 2023 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», состоится Международная специализированная выставка кормов, кормовых добавок, ветеринарии и оборудования «КормВет-2023»

Специальную поддержку выставке оказывают Министерство сельского хозяйства России, отраслевые союзы и ассоциации, а также более 60 профильных СМИ.

Выставка «КормВет» - это современная платформа для развития бизнеса, где в полной мере представлены:

  • лучшие кормовые и ветеринарные решения для сельскохозяйственных предприятий;

  • передовое оборудование для комбикормовой промышленности от ведущих российских и мировых производителей.

Выставка «КормВет» сразу зарекомендовала себя как эффективная деловая площадка для развития коммуникации в сфере ветеринарии и кормов и в 2022 году собрала лидеров рынка и целевых посетителей из более чем 28 стран и из 78 регионов России. Участники прошедшей выставки отмечали исключительную вовлеченность и заинтересованность посетителей. Помимо богатой экспозиции, несомненный интерес аудитории вызвали тематические семинары, конференции и круглые столы.

На будущей выставке «КормВет» запланировано проведение свыше 30 деловых мероприятий, посвященных самым актуальным вопросам кормовой и ветеринарной отраслей. Среди спикеров будут представители научной, государственной, а также бизнес-среды, которые уже подтвердили свое участие в деловой программе.

Приглашаем вас к участию в выставке «КормВет-2023», где соберутся российские и иностранные производители, поставщики кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и оборудования, а также компании, работающие в сфере животноводства, птицеводства и генетики.

Контакты дирекции выставки:
тел.: +7 (499) 236-72-20, +7 (499) 236-72-50

E-mail: info@feedvet-expo.ru

Официальный сайт выставки: feedvet-expo.ru

«КормВет-2023» 

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