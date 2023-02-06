IT-специалисты совместно с учеными создают интерактивную платформу мониторинга обращения с органическими отходами

«Синкретис»

IT-компания «Синкретис», разработчик инновационных программных продуктов и сервисов в сотрудничестве с учеными из ИАЭП, филиал ВИМ, ведущего научного центра в области экологии сельского хозяйства, создают интерактивную платформу мониторинга обращения с побочными продуктами животноводства и птицеводства

Новый IT-продукт в режиме реального времени позволит проводить мониторинг обращения с побочными продуктами (навоз, помет), прогнозировать последствия возможных ЧС в местах их складирования и переработки, давать рекомендации по внесению органических удобрений в почву исходя из ее состояния и состава. Это позволит увеличить вовлечение в оборот побочных продуктов животноводства и птицеводства, снизить экологические риски и одновременно улучшить плодородие сельхозугодий.



Внедрение платформы будет еще одним шагом на пути реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и будет способствовать решению стратегической задачи проекта — увеличению к 2024 году доли использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25% и переходу к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству.



По данным ИАЭП, филиал ВИМ, ежегодный объем производства навоза и помета в России во всех категориях хозяйств составляет около 585 млн т в физической массе, а к 2030 году их объем может увеличиться до 600 млн т. В день от одной коровы образуется до 100 кг навоза (экскременты, стоки, остатки корма), от свиньи — 9 кг, овцы и козы — 3 кг. Ежедневно в России производится около 1,6 млн т органических отходов.



На интерактивной карте будут отображаться все источники образования навоза и помета в субъектах Российской Федерации с визуализацией мест распределения производства побочных продуктов, с оценкой состояния инфраструктуры по переработке и утилизации и объема переработки и утилизации. Платформа позволит в режиме реального времени вести контроль за перемещениями/операциями с навозом и пометом в регионах, анализировать возможные риски ЧС.



Платформа способна интегрировать данные из существующих региональных и федеральных систем для более точного моделирования и прогнозного анализа на основе разрозненных данных.



На основе данных платформы регионы смогут более обоснованно принимать решения о возможности размещения новых или реконструкции существующих животноводческих/ птицеводческих предприятий на той или иной территории с учетом текущей экологической нагрузки, а также предприятий по переработке органических отходов с выбором оптимальной технологии.



Определять сельхозугодья, на которые можно и нужно вносить органические удобрения, поможет Agrosync: Soil, решение компании «Синкретис» по оценке состава почв по данным с космоснимков, которое будет интегрировано с платформой (Свидетельство на ИС №2022685336 от 22.12.2022 года). Анализ рисков наступления ЧС, оценку нагрузки на экологию, потенциального и нанесенного ущерба окружающей среде будет производить другое решение компании — Smart Geo Platform (Свидетельство на ИС №2023610030 от 14.12.2022 года).

