Открыта регистрация на выставку «АгроКомплекс»

«АгроКомплекс»

С 21 по 24 марта 2023 года в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ Экспо» состоятся важные отраслевые события — международная специализированная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум

Все желающие посетить выставку и деловые мероприятия могут зарегистрироваться на сайте выставки .



Также вышло Распоряжение Правительства Республики Башкортостан №50-р о проведении в Уфе Агропромышленного форума и 33-й Международной специализированной выставки «Агрокомплекс».



Распоряжение подписано премьер-министром Правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым 31 января 2023 года.



В рамках Агропромышленного форума состоится пленарное заседание «Будущее российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры» и более 30 деловых мероприятий.



На профессиональном уровне будут обсуждаться тренды и ключевые вопросы развития АПК, в том числе вопросы развития племенного животноводства; технической и технологической модернизации сельхозпроизводства; создания агропромышленного кластера; использования генетики в мясном скотоводстве; применения цифровых технологий; производства продуктов питания; применения ГИС-технологий; ветеринарии, агрострахования и другие вопросы.



В формате обучающих мастер-классов состоятся Школа фермеров и Школа торговли, которая поможет производителям выйти на площадки Яндекс.Маркета.



Новшеством Агропромышленного форума станет проведение образовательных интенсивов «АГРОЛИКБЕЗ. Что должен знать фермер» и «Мы выбираем АПК» — проект для студентов профильных учебных заведений и учащихся агроклассов.



Оргкомитет: тел./факс: (347) 246 42 00, 246 42 02 E-mail: agro@bvkexpo.ru, www.agrobvk.ru

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