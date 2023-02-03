Объем поставок гибридов кукурузы Ладожские на Дальний Восток вырос почти втрое

«Щелково Агрохим»

В Приморском крае, на базе ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки, прошло агрономическое совещание, на котором обсуждали подготовку к посевной и особенности предстоящего сезона

В мероприятии приняли участие специалисты дальневосточного представительства «Щелково Агрохим». В соответствии с трендом увеличения площадей под кукурузой в регионе увеличились и объемы поставок гибридов Ладожские, которые прекрасно проявили себя на дальневосточных полях.



По словам главы представительства Марины Чистовой, в этом году объем поставок Ладожских от компании «Щелково Агрохим» вырос почти втрое — до 22 тыс. п.е.



«В прошлом году хозяйства Дальнего Востока получили отличные результаты на нашей кукурузе. Максимальную урожайность мы получили на гибриде Ладожский 292 АМВ — 120 ц/га при уборочной влажности 20%», — рассказала Марина Чистова.











Результаты испытания гибридов Ладожские в Приморье



Масштабные испытания гибридов Ладожские проводились в совхозе «Искра» Октябрьского района Приморского края. Ладожский 277 АМВ показал урожайность 84,6 ц/га; Ладожский 292 АМВ — 114 ц/га (при влажности 14%). В этом году дальневосточные аграрии будут выращивать гибриды под номерами 202, 2003, 221, 220, 191, 270, 292, 298, 411 и другие.



«Основные контракты на поставку с сельхозтоваропроизводителями заключены. Это позволит нам закрыть потребности аграриев и не допустить дефицита семян, возникающего из-за затруднений поставок импортных гибридов», — уточняет Марина Чистова.



Отметим, что традиционно для гербицидной защиты кукурузы дальневосточные аграрии используют препараты АЦЕТАЛ ПРО, КЭ и КОРНЕГИ, СЭ, которые показывают отличные результаты и сохраняют чистоту посевов до конца вегетации. Напомним, что КОРНЕГИ, СЭ — не имеющий аналогов трехкомпонентный препарат, который используют в посевах кукурузы для контроля широкого спектра злаковых и двудольных сорняков. Его особенности — образование усиленного почвенного экрана и отсутствие последействия на культуры в севообороте. В этом году представительство планирует провести испытания еще двух почвенных гербицидов на кукурузе — ЗОНТРАН, ККР и ВЕРСИЯ, МД.







После применения гербицида КОРНЕГИ, СЭ посевы кукурузы остаются чистыми до конца вегетации



ВЕРСИЯ, МД — новинка 2023 года, довсходовый гербицид для защиты широколистных культур — подсолнечника, кукурузы и сои, не имеющий аналогов на российском рынке.



«Мы не сомневаемся, что препараты продемонстрируют эффективность, но нам нужно определиться с дозировкой с учетом повышенной влажности в нашем регионе», — комментирует Марина Чистова.



Добавим, что для повышения эффективности пестицидов дальневосточным аграриям рекомендованы продукты ХАЙГЕР, ВР и АССИСТЕНТ. Это адъювант и смачиватель. Первый усиливает продолжительность защитного действия препарата, препятствуя его испарению. Второй — снижает поверхностное натяжение капли, позволяя препарату лучше растекаться по листу.



Отметим, что, по словам министра сельского хозяйства Приморского края Андрея Бронца, в 2023 году аграрии Приморья планируют увеличить посевную площадь на 6,8 тыс. га за счет кукурузы и риса. При этом региональный Минсельхоз намерен поддержать производителей кукурузы: будет субсидироваться покупка техники, в том числе жаток и сушилок.







Частью совещания стало награждение аграриев. На фото (в центре) фермер Дмитрий Подкуйко. Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц (слева) вручил ему свидетельство о занесении в Народную книгу почета работников АПК Российской Федерации династии Подкуйко Виктора Алексеевича и Дмитрия Викторовича. «Это наши давние партнеры. Работают в одном из сложнейших районов Приморья — Красноармейском — и добиваются высоких результатов. Их династии уже больше ста лет. Поздравляем!» — рассказала Марина Чистова.

