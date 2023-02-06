Национальный семенной альянс: западные компании пытаются сорвать посевную в России

Национальный семенной альянс

Эксперты отрасли расценивают действия иностранных поставщиков семян как попытку повлиять на продовольственный рынок России и создать искусственный ажиотаж на свою продукцию

В Национальном семенном альянсе предложили эффективное решение проблемы .



По данным, поступившим из различных хозяйств, некоторые зарубежные производители семян подсолнечника («Сингента», «Нусид РУ» и «Байер») отказываются от исполнения контрактов по поставке товаров в Россию, обвиняя органы государственной власти Российской Федерации в выстраивании барьеров. По мнению специалистов отрасли, это провокация, имеющая под собой экономическую и политическую подоплеку.



Председатель совета Национального семенного альянса Игорь Лобач: «То, что сейчас иностранные компании срывают поставки семян в преддверии посевной — это попытка повлиять через аграриев на российские власти и желание создать искусственный ажиотаж, чтобы дополнительно поднять цены на свою продукцию. В настоящее время никакого запрета на ввоз зарубежных семян со стороны госорганов нет, существуют лишь ограничения, которые наложены на отдельные питомники».



Как подчеркивают в HCA , в сложившейся ситуации необходимы эффективные решения, направленные на качественное импортозамещение в АПК страны. Тем более что об этом еще в октябре 2021 года говорил президент Владимир Путин на совещании по вопросам научно-технического обеспечения развития агропромышленного комплекса. Одним из ключевых вопросов стала поддержка отечественного семеноводства. Президент дал несколько поручений, среди которых: «Принять меры, направленные на сокращение рисков утраты исходного генетического материала основных видов сельскохозяйственных культур и животных и снижение уровня зависимости отечественного агропромышленного комплекса от импортных семян и племенной продукции». Вопрос находится на ежегодном контроле главы государства.



На данный момент большое внимание уделяется развитию научного потенциала в области семеноводства. Сейчас в России работает более 100 научно-исследовательских институтов. За последние годы был создан 41 новый селекционный и селекционно-семеноводческий центр по основным направлениям. Благодаря им появились новые сорта, которые хорошо себя зарекомендовали при выращивании в различных регионах страны.



Объемная работа проведена и по линии селекции семян подсолнечника: по прогнозам специалистов, в этом году доля полей, засеянных отечественным материалом, может достичь 35% (в 2022 году — 25%), а в 2024-м — показатель увеличится до 50%. Производственных мощностей и селекционных достижений для этого достаточно. Современная отечественная продукция не уступает иностранным аналогам по качественным характеристикам.



Работая с поставщиками из России, хозяйства получают очевидную экономическую выгоду и могут быть уверены в надежности партнерства и соблюдении договорных обязательств.



«За последние годы Министерство сельского хозяйства провело колоссальную работу по подготовке АПК к импортозамещению, несмотря на попытки зарубежных производителей семян диктовать свои условия. И российская семеноводческая отрасль готова в течение двух лет полностью заместить иностранную селекцию. Однако ограничивающими факторами на сегодняшний день являются отсутствие достаточных площадей под участки гибридизации и отсутствие у аграриев знаний о качественных российских аналогах. Призываем задуматься о диверсификации закупок с целью минимизации рисков и обратить внимание на российскую селекцию. Национальный семенной альянс, в свою очередь, готов оказать поддержку по поиску и выбору качественного отечественного семенного материала», — заключили в HCA .



По словам экспертов, при наличии спроса и подаче заявок от хозяйств уже сейчас — в феврале и марте — к началу посевной 2024 года все российские аграрии будут на 100% обеспечены качественными гибридами.



Национальный семенной альянс в декабре 2022 года стал отраслевой дискуссионной площадкой, цель которой — выработка предложений по совершенствованию мер по развитию российской селекции и семеноводства. Новая структура помогает формировать в стране современный рынок семян и создавать равноправные конкурентные условия для деятельности и развития отечественных компаний. В состав организации входят эксперты отрасли и производители семян.

