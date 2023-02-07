Электронные системы «Ростсельмаш» выходят на рубежи

«Ростсельмаш»

Агрофирма «Рубеж» обрабатывает 110 тыс. га, из которых в собственности находится более 38 тыс. га. Парк техники составляет порядка 300 единиц

Работают в сельхозпредприятии и зерноуборочные комбайны производства «Ростсельмаш» серий TORUM и RSM 161. В этом сезоне один TORUM 785 укомплектовали системой «РСМ Агротроник Пилот 1.0» и «РСМ Карта урожайности и влажности». Мы спросили механизатора Дмитрия Вячеславовича Потёмкина о том, как ему работается с новыми помощниками.





Механизатор Дмитрий Вячеславович Потёмкин со своим TORUM 785 на уборке кукурузы



— В прошлом году я получил новый TORUM 785, осенью на него поставили «РСМ Агротроник Пилот 1.0» и «РСМ Карта урожайности и влажности». А тестировали и калибровали мы их уже в этом сезоне на яровой пшенице, когда получили девятиметровую жатку.



Нормально! Все четко. Все показывает: урожайность, влажность и даже температуру зерна, сколько тонн намолотил, сколько километров проехал и так далее. Конечно, делали провесы. Бортовая система «РСМ Карта урожайности и влажности» показывала всего на 200-250-300 кг меньше контрольных провесов на бункер [прим. авт.: бункер TORUM 785 вмещает порядка 9 400 кг пшеницы, таким образом, погрешность составляет не более 3,2%].





Показания системы «РСМ Агротроник Пилот 1.0»



И ездит комбайн сам! Работать с «РСМ Агротроник Пилот 1.0» удобно! Заезжаешь в загонку, выставил культуру, указал урожайность, а комбайн сам выставляет ротор, скорость, ветер, зазоры решет. И если нарушаешь рекомендации, действительно, сразу растут потери. Но у нас скорость принудительно ограничивают агрономы. Например, система рекомендует 7-9 км/ч, а у нас ограничение — 5-6 км/ч. Поэтому приходится вручную подстраиваться.



Мы специально запрашивали разрешение, чтобы протестировать комбайн на самостоятельной работе. Едет, «видит», что урожайность упала, сам газку поддает — и помчался! Урожайность повышается, он притормаживает. Бункер набрал — шнек выбросил. Красота! Жаль, конечно, что нас ограничивают. На «семечке» ходим 6 км/ч, хотя он может 11 км/ч на такой урожайности.



Контур поля отбивать с системой «РСМ Агротроник Пилот 1.0» не обязательно. Если поля ровные, отрезаешь загонку, входишь, ставишь отметку, проходишь до конца поля. Ставишь вторую отметку, указываешь поворот, например, направо, возвращаешься. И все, он дальше сам уже налево повернет. Так и будет сам ходить. Если поле неровное, например, треугольник, лучше отбить контур по периметру. Точек придется поставить больше, но зато комбайн так и будет потом этот треугольник выкашивать. В любом случае никуда с поля не уедет без разрешения.



Конечно, производительность выросла. Ведь комбайн идет ровно, не виляет.



Пока комбайн с «РСМ Агротроник Пилот 1.0» у нас один — у меня. И я себе нарезаю свою загонку. Захожу с другой стороны поля и работаю. Мне никто не мешает. Я своим «Пилотом» доволен!

