«Контрольная закупка» молочных брендов Татарстана

«ТатАгроЭкспо»

6 и 7 марта в рамках выставки «ТатАгроЭкспо» состоится первый в республике конкурс «Лучший молочный продукт Татарстана». В конкурсе примут участие известные бренды: «Молочная речка», «Село Зеленое», «Вамин», «Обнимама», «Очень важная корова», «Васькино счастье», «Бэрэкэтле», Альметьевский молочный комбинат и другие

Оценка конкурсантов будет производится независимой комиссией, в составе которой представители отраслевых союзов, государственных учреждений и ведомств. Предварительно будут проведены лабораторные исследования товара, приобретенного в объектах розничной торговли, на соответствие безопасности и качества продукции. На площадке «Казань Экспо» в дни выставки экспертная комиссия проведет открытую органолептическую оценку качества продукции под засекреченными торговыми марками. Победитель определится по результатам лабораторных испытаний и количеству набранных баллов от членов комиссии. Таким образом выберут лучший полутвердый сыр (сорт Российский) и лучшее сливочное масло (разновидность «Крестьянское 72,5%»).



В состав независимой комиссии войдут представители:



Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан;



Национального союза молока;



Союза производителей молока Татарстана;



Госалкогольинспекции Республики Татарстан;



Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан;



Управления Россельхознадзора;



Управления Роспотребнадзора;



ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии РТ».



Победитель в более широкой номинации «Лучший молочный бренд Республики Татарстан» будет выбран народным голосованием. Каждый гость выставки «ТатАгроЭкспо» сможет продегустировать продукты молочных комбинатов нашего региона и отдать свой голос лучшему.



Дегустация и конкурс будут проходить в павильоне №1 выставочного центра

«Казань Экспо», посвященном новому разделу выставки — «Пищевая и перерабатывающая промышленность». Здесь будет представлено промышленное холодильное оборудование, оборудование для хранения, переработки и упаковки сельхозпродукции; фасовочное, емкостное, дозирующее и весовое оборудование; решения для автоматизации пищевых производств; промышленной санитарии, гигиены и многое другое.



Победители конкурса «Лучший молочный продукт Татарстана» будут объявлены 7 марта в 15:00 на церемонии закрытия V специализированной сельскохозяйственной выставки достижений АПК «ТатАгроЭкспо».



Стать частью данного события и посетить выставку можно по предварительной регистрации на сайте мероприятия tatagroekspo.ru .



Пресс-служба АО РАЦИН

Рената Исмагилова 8 (904) 673-60-87



Vkontakte: @tatagro_expo



Telegram: @tatagro_expo

