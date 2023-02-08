ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас принять участие в агропромышленной конференции «День Агро»

ИД «Коммерсантъ»

Конференция состоится 1 марта 2023 года

Ключевые темы конференции: современный агропромышленный комплекс, актуальные проблемы и тенденции развития отрасли, планы и перспективы, специфика агробизнеса, образование в отрасли агропромышленности, экономика в АПК, прогнозы и риски.



Описание конференции



Ведущие российские эксперты, специалисты агропромышленной и смежных отраслей объединятся на одной площадке для обсуждения текущей повестки и задач АПК, перспектив развития, в том числе в контексте изменившихся тенденций и появившихся ограничений. Руководители и представители отраслевых компаний и ведомств, а также представители государственных структур поделятся своими планами и взглядами на повестку, обсудят текущие тренды развития отрасли и ответят на вопросы аудитории.



Целевая аудитория: руководители и специалисты агрохолдингов, сельскохозяйственных предприятий, предприятий перерабатывающей пищевой промышленности, фермерских хозяйств, руководители и представители аграрных ведомств, отраслевые аналитики, производители и поставщики продовольствия, сельхозоборудования, удобрений и других ресурсов АПК, представители сферы аграрного образований, представители предприятий смежных отраслей, представители отраслевых СМИ.



По вопросам регистрации:



Евгения Сауткина Sautkina@kommersant.ru

+7 903 527-63-54



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До скорого!

