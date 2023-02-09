В новом сезоне «Август» будет сотрудничать с создателями российской системы скаутинга полей при помощи беспилотников

«Август»

Компания «Август», ведущий отечественный производитель пестицидов, в рамках технологического сопровождения предложит партнерам-земледельцам новые возможности

В сельскохозяйственном сезоне 2023 года технологи представительств «Августа» будут сотрудничать с создателями цифровой платформы «АссистАгро». Данная система на основе спутниковой информации позволяет определять участки посевных площадей, где требуется мониторинг с помощью беспилотников, а также оптимальное время облета. Полученные снимки обрабатываются при помощи нейросети для выявления различных видов сорняков и определения их стадии развития (фенофазы). Эти данные позволяют точнее и эффективнее использовать гербициды для уничтожения сорных растений, оценивать общее состояние посевов и отдельных участков, помогают максимально сохранять урожай и увеличивать общую рентабельность сельскохозяйственного бизнеса.



Цифровой продукт «АссистАгро», с которым будут работать специалисты «Августа», использует технологии искусственного интеллекта для анализа снимков, полученных с беспилотника во время облета полей. Система рекомендует дни осмотров поля, автопилот системы управляет дроном при облете. Изображения анализируются с помощью нейросети, которая выдает заключение, какова густота посевов, какие сорняки обнаружены и в какой фенофазе они находятся. Рекомендательная система определяет, какой гербицид, в том числе из уже имеющихся в хозяйстве, поможет наиболее успешно справиться с проблемой, а также подсказывает нужную дозировку и временные «окна» для обработки. Кроме того, на основе полученных данных агроном или менеджер-технолог могут уточнить собственные прогнозы и рекомендации.



«Отечественные цифровые разработки в сфере точного земледелия вызывают у нас большой интерес, поскольку цели их создателей пересекаются с нашими: сделать применение химических средств защиты растений как можно более эффективным, защитить посевы оптимальным с точки зрения затрат и конечного результата способом — по сути, помочь аграриям получить наилучшую отдачу от их посевных площадей. Система мониторинга посевов при помощи спутниковой информации и беспилотных технологий дает серьезные возможности в данной области — от своевременного выявления засоренности полей до оценки действия используемых гербицидов», — отмечает генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов.



Беспилотники на сегодняшний день уже есть в технопарках многих российских агрофирм, а те, у кого их нет или кому требуются дополнительные аппараты, могут заказать услугу облета у создателей системы. Кроме того, собственные дроны имеются в региональных представительствах «Августа». Производительность при облете беспилотником составляет порядка 100 га за 15 минут. В среднем один оператор дрона может обследовать от 1,5 тыс. га до 3 тыс. га посевов в день и 40-50 тыс. га в течение мая — июня. Системе для работы не нужна установка программы на компьютер: доступ к ней осуществляется через любой интернет-браузер, для удобства создано и мобильное приложение для смартфона (которое может работать без сети). Приложение также способно распознавать виды сорняков по обычным фотографиям. Данные пользователя аккумулируются в облачном хранилище. При необходимости специалисты помогут интегрировать систему в текущую IТ-инфраструктуру хозяйства и проведут обучение агрономов и операторов.



«Мы расширяем перечень патогенов, которые будут выявляться с помощью нашей системы, — не секрет, что многие из них способны развиваться скрытно. Сейчас наши сотрудники разработали и тестируют специальную нейросеть для смартфона, которая позволяет распознавать по фотографиям заражение сахарной свеклы церкоспорозом, а в дальнейшем система сможет определить вредителей и различные повреждения растений», — отмечает руководитель «АссистАгро» Евгений Багрянцев.



ВАЖНО



Для облета полей некоторыми дронами нужно получить официальное разрешение на использование воздушного пространства в Зональном центре единой системы организации воздушного движения. В день облета минимум за два часа необходимо по телефону оповестить Зональный центр о готовности к проведению работ. Также в соответствии с законодательством требуется доложить о начале работ непосредственно после взлета дрона и о завершении — после посадки. Прежде чем подавать заявку в Зональный центр, нужно определить статус своего поля, используя карту зон воздушного пространства. Дополнительную информацию о необходимости получения разрешения для разных типов дронов, равно как и другие подробности, можно узнать у специалистов «АссистАгро».

