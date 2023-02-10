Ровно месяц: прием заявок на Всероссийский органический конкурс заканчивается 10 марта

Роскачество

На данный момент в секретариат конкурса, функции которого осуществляет Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества, поступило уже более 90 заявок на участие

10 марта завершается прием заявок для участия во втором Всероссийском конкурсе на соискание премии за достижения в развитии органической продукции. Он проводится под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке фонда «Органика». Положение о конкурсе утверждено Министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым и первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным.



Решение об учреждении Всероссийского конкурса в сфере органической продукции было принято в мае 2021 года на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Награждение победителей первого конкурса в 14 номинациях состоялось в Совете Федерации 6 июня 2022 года:



«Регион — лидер по поддержке органического производства» — Белгородская область;



«Новый органический продукт» — ИП Шарец К.Ю., Рязанская область (брусника); «Бондюэль Кубань», Краснодарский край (кукурузные консервы);



«Регион — лидер по числу сертифицированных производителей» — Воронежская область;



«За вклад в развитие российского органического производства» — Новоусманский муниципальный район Воронежской области;



«Ассортимент органической продукции» — «Шульгино», Московская область (молочная продукция, мясная продукция, овощи);



«Лидер продаж» — «Рожь да лен», Москва;



«Лидер интернет-торговли» — «Утконос онлайн», Москва;



«Регион — лидер по эффективному освоению залежных земель» — Республика Мордовия;



«Органическая кухня» — «Шульгино», Московская область;



«Органик-обозреватель» — ТАСС;



«Интернет-сообщество» — Союз органического земледелия;



«Экспортно-ориентированный производитель» — «ЛВЗ Саранский», Республика Мордовия (водочная продукция);



«За эффективное использование залежных земель» — «Биосфера», Республика Мордовия (зерновые);



«Народный органический бренд» — «ЛВЗ Саранский», Республика Мордовия (водочная продукция).



1 декабря 2022 года было объявлено о старте приема заявок на участие во втором конкурсе. Заявки принимает Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества, осуществляющий функции секретариата конкурса. Подать их можно в специальном разделе на сайте Роскачества до 10 марта.



Рассмотрение заявок будет длиться месяц — с 10 марта по 11 апреля 2023 года. В этом году выделены 11 номинаций в различных категориях: «Органическая полка», «Органическое производство», «Регионы», а также специальные номинации: «Органик-блогер», «СМИ — лидер по публикации информации об органической продукции», «Лучший молодежный проект по популяризации органической продукции». Победитель в номинации «Народный органический бренд», как и в прошлом году, будет определен по итогам открытого голосования.



Подведение итогов второго Всероссийского конкурса состоится до 30 мая 2023 года, а награждение победителей в 11 номинациях пройдет на X Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.



Контакты для СМИ: +7 (495) 777 43 12 (доб. 214, 247); media@roskachestvo.gov.ru

