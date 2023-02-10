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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Приветственное письмо участникам выставки «АгроКомплекс»

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Приветственное письмо участникам выставки «АгроКомплекс»
«АгроКомплекс»
Приветственное письмо участникам выставки «АгроКомплекс»
«АгроКомплекс»

В адрес участников международной специализированной выставки «АгроКомплекс» поступило приветственное письмо от министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева

«Для обеспечения дальнейшего роста аграрного сектора нам необходимо продолжить внедрение инноваций в производство, ускорить техническое и технологическое обновление отрасли, — говорится в тексте письма. — Безусловно, этому способствует проведение в нашей стране таких крупных международных мероприятий, как выставка "АгроКомплекс". На протяжении многих лет она является одним из главных отраслевых событий Поволжья, Урала и Сибири. Традиционно здесь демонстрируются передовая техника и разработки, происходит обмен опытом между участниками рынка, заключаются соглашения о реализации перспективных инвестпроектов».

Министр выразил уверенность в том, что в этом году мероприятие будет организовано на традиционно высоком уровне и поможет представителям агробизнеса открыть для себя новые горизонты.

Напомним, что международная специализированная выставка «АгроКомплекс» пройдет в Уфе с 21 по 24 марта 2023 года.

Для участия в выставке:
Тел./факс: 8(347) 246 42 00, 246 42 02.
E-mail: agro@bvkexpo.ru.

«АгроКомплекс» 

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