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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Эксперты обсудили вопросы устойчивого развития и экологии

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Эксперты обсудили вопросы устойчивого развития и экологии
«Продэкспо-2023»
Эксперты обсудили вопросы устойчивого развития и экологии
«Продэкспо-2023»

В рамках выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023» состоялась панельная сессия «Устойчивое развитие и экология — тренд и драйвер проектов в сфере дикоросов, производства органических продуктов, аграрного и гастротуризма

Корпорации, торговые сети и малый бизнес — как достичь симбиоза и взаимовыгодного сотрудничества на радость потребителям». Сессия проходила в онлайн- и офлайн-формате. Организаторы: Союз переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс», «Экспоцентр», КВК «Империя Форум», Комитет по экологическому развитию РАСО, Агропромпарк Organic Vill.

С докладами об устойчивом развитии и принципах ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), актуальности экологических проблем охраны окружающей среды, социальных проблемах и многом другом выступили генеральный директор СПД «Национальный экоресурс» Денис Ракша, генеральный директор Национального ESG-альянса Андрей Шаронов, куратор GR проектов РБК Ирина Митрофанова, руководитель Комитета по экологическому развитию Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Валерий Мальцев, директор Союза независимых сетей России Иван Бабухадзе, корпоративный директор Леонтьевского центра — AV Group Наталия Иванова. Модератор сессии — президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков.

В ходе панельной сессии участники проинформировали компании отрасли сбора и переработки дикоросов, производства органических продуктов, агротуризма и т. п. о том, что такое Концепция устойчивого развития и принципы ESG, как эти принципы можно применять в малом бизнесе, как привлекать «зеленые» финансы, каковы перспективы и механизмы взаимодействия с крупными компаниями и государством в этом направлении.

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, отраслевые эксперты, представители федеральной, региональной и муниципальной власти, отраслевых союзов и ассоциаций, СМИ, институтов развития и финансовых институтов.

«Продэкспо-2023» 

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