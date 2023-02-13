Зерно мирового качества: в Амурской области состоялось открытие первой очереди элеватора «Таргет АГРО»

«Таргет АГРО»

В Амурской области прошло открытие первой очереди элеватора «Таргет АГРО» в поселке Заречный. Современный комплекс по хранению и сушке зерновых культур позволит поставлять качественную продукцию по всей России и за рубеж в любое время года, а также станет надежным подспорьем для амурских аграриев

— Мы ввели в эксплуатацию первый этап полноценного зернового элеватора. На этом объекте можно принимать, обрабатывать, сушить и хранить сельскохозяйственную продукцию, — рассказал генеральный директор группы компаний «Таргет АГРО» Степан Инюточкин. — Акцент был сделан на кукурузу, в которой мы видим огромный потенциал, учитывая пути сбыта в Азию.



— Целями проекта стали в том числе наращивание севооборота по сое и увеличение объема по выращиванию кукурузы, — добавляет исполнительный директор группы компаний «Таргет АГРО» Александр Саенко. — Кукуруза — продукт, который легко испортить. Наш элеватор позволяет обеспечить бережную сушку кукурузы, убрать зерновые примеси и довести зерно до ГОСТа. Сельхозпроизводитель кукурузы может привезти зерно не только на хранение, но и на сушку, обработку и даже дальнейшую реализацию. Мы доведем кукурузу или другие зерновые культуры до тех параметров, которые ценятся на мировом рынке.



Немаловажную роль играет местоположение объекта — всего в 10 км от международного моста «Благовещенск — Хэйхэ». Это позволит выстроить удобную для экспорта логистику.



— Стратегически это важно не только для ГК «Таргет АГРО», но и для всех сельхозпроизводителей области, которые смогут смело выращивать кукурузу, получать доход и быть уверенными: ее есть где хранить и куда реализовывать, — отмечает Степан Павлович.



Любой крупный сельскохозяйственный проект — это риски. И если суровый амурский климат не стал препятствием, сложная геополитическая ситуация в стране внушала опасения. Однако объект смогли завершить в срок благодаря профессионализму сотрудников «Таргет АГРО» и поддержке региона, а также партнеров и поставщиков. Каждый, кто взял на себя обязательства, выполнил их, говорит Степан Инюточкин.



Региональную важность комплекса по хранению и сушке зерновых культур отмечает и губернатор Приамурья Василий Орлов. 1 февраля глава области лично посетил первую очередь элеватора.



— Создание элеватора для кукурузы имеет для региона стратегическое значение. Как всем известно, любимая амурскими аграриями соя быстро истощает почвы, и для того, чтобы восстанавливать землю, необходим грамотный севооборот. Кукуруза имеет все шансы стать конкурентной парой сое. До сих пор развитие этого направления сдерживало отсутствие в области мощностей для хранения и обработки кукурузы. Со строительством современного элеватора аграрии смогут выращивать ее более активно. У группы компаний «Таргет АГРО» есть положительный опыт экспорта нашей продукции в страны АТР, в частности в Китай и Южную Корею. Со стороны правительства будут оказаны все возможные меры поддержки предприятию. Надеемся, что этот объект станет резидентом ТОР, — говорит Василий Орлов.



Комплекс подразумевает еще один этап. Вторая очередь проекта создаст дополнительные мощности: элеватор увеличит хранение до 50 тыс. т зерна и производительность до 120 т семян в час. Начать строительство компания готова уже в этом году.

