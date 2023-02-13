разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Зерно мирового качества: в Амурской области состоялось открытие первой очереди элеватора «Таргет АГРО»

Партнёрский материал

Зерно мирового качества: в Амурской области состоялось открытие первой очереди элеватора «Таргет АГРО»
«Таргет АГРО»
Зерно мирового качества: в Амурской области состоялось открытие первой очереди элеватора «Таргет АГРО»
«Таргет АГРО»

В Амурской области прошло открытие первой очереди элеватора «Таргет АГРО» в поселке Заречный. Современный комплекс по хранению и сушке зерновых культур позволит поставлять качественную продукцию по всей России и за рубеж в любое время года, а также станет надежным подспорьем для амурских аграриев

— Мы ввели в эксплуатацию первый этап полноценного зернового элеватора. На этом объекте можно принимать, обрабатывать, сушить и хранить сельскохозяйственную продукцию, — рассказал генеральный директор группы компаний «Таргет АГРО» Степан Инюточкин. — Акцент был сделан на кукурузу, в которой мы видим огромный потенциал, учитывая пути сбыта в Азию.

— Целями проекта стали в том числе наращивание севооборота по сое и увеличение объема по выращиванию кукурузы, — добавляет исполнительный директор группы компаний «Таргет АГРО» Александр Саенко. — Кукуруза — продукт, который легко испортить. Наш элеватор позволяет обеспечить бережную сушку кукурузы, убрать зерновые примеси и довести зерно до ГОСТа. Сельхозпроизводитель кукурузы может привезти зерно не только на хранение, но и на сушку, обработку и даже дальнейшую реализацию. Мы доведем кукурузу или другие зерновые культуры до тех параметров, которые ценятся на мировом рынке.

Немаловажную роль играет местоположение объекта — всего в 10 км от международного моста «Благовещенск — Хэйхэ». Это позволит выстроить удобную для экспорта логистику.

— Стратегически это важно не только для ГК «Таргет АГРО», но и для всех сельхозпроизводителей области, которые смогут смело выращивать кукурузу, получать доход и быть уверенными: ее есть где хранить и куда реализовывать, — отмечает Степан Павлович.

Любой крупный сельскохозяйственный проект — это риски. И если суровый амурский климат не стал препятствием, сложная геополитическая ситуация в стране внушала опасения. Однако объект смогли завершить в срок благодаря профессионализму сотрудников «Таргет АГРО» и поддержке региона, а также партнеров и поставщиков. Каждый, кто взял на себя обязательства, выполнил их, говорит Степан Инюточкин.

Региональную важность комплекса по хранению и сушке зерновых культур отмечает и губернатор Приамурья Василий Орлов. 1 февраля глава области лично посетил первую очередь элеватора.

— Создание элеватора для кукурузы имеет для региона стратегическое значение. Как всем известно, любимая амурскими аграриями соя быстро истощает почвы, и для того, чтобы восстанавливать землю, необходим грамотный севооборот. Кукуруза имеет все шансы стать конкурентной парой сое. До сих пор развитие этого направления сдерживало отсутствие в области мощностей для хранения и обработки кукурузы. Со строительством современного элеватора аграрии смогут выращивать ее более активно. У группы компаний «Таргет АГРО» есть положительный опыт экспорта нашей продукции в страны АТР, в частности в Китай и Южную Корею. Со стороны правительства будут оказаны все возможные меры поддержки предприятию. Надеемся, что этот объект станет резидентом ТОР, — говорит Василий Орлов.

Комплекс подразумевает еще один этап. Вторая очередь проекта создаст дополнительные мощности: элеватор увеличит хранение до 50 тыс. т зерна и производительность до 120 т семян в час. Начать строительство компания готова уже в этом году.

«Таргет АГРО» 

рекомендации

«Агроинвестор» №02, февраль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2023
Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись

«Агроинвестор»

Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись
Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA

«Агроинвестор»

Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года