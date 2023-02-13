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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Аграрный бизнес-форум «Человек. Технологии. Будущее»

Аграрный бизнес-форум «Человек. Технологии. Будущее»
FCongress Россия
Аграрный бизнес-форум «Человек. Технологии. Будущее»
FCongress Россия

28 февраля 2023 года в Москве состоится аграрный бизнес-форум «Человек. Технологии. Будущее»

В фокусе форума — решения, позволяющие вести успешный бизнес в условиях неопределенности и агрессивной среды, и люди, их принимающие и воплощающие в жизнь, благодаря созидательному труду которых продовольствием обеспечиваются села, города и страны.

Форум откроет цикл мероприятий Forbes Congress, посвященных аграрному сектору, и объединит выдающихся предпринимателей отрасли, экспертов, состоявшихся профессионалов, молодых специалистов и студентов, выбравших агробизнес своей профессией.

В программе форума: 

  • Public Talk с предпринимателем: «Агробизнес — дело для души, способ заработать или то и другое вместе?».

  • Пленарная сессия «Продовольственная безопасность: вызовы и новые возможности».

  • Стратегическая сессия «Люди — главный капитал компании: сохранить и преумножить».

  • Стратегическая сессия: «Поля для цифровизации: умные решения и современные технологии для АПК».

  • Public Talk с СЕO успешных агростартапов: «От идеи до обложки Форбс».

  • «Сделано в России» — презентация-дегустация для СМИ и участников форума.

Сельское хозяйство в России остается одним из стабильных бизнесов даже в кризисные времена. Однако последовательные удары пандемии и шоковых геополитических процессов стали серьезным вызовом устойчивости и развитию отрасли. 

FCongress Россия в этот сложный период создает место и пространство для обсуждения важных тем индустрии, гарантирует безопасность, непредвзятость и взвешенность дискуссии, а также публичность выводов и ключевых идей, высказанных в ее ходе. В сложившейся ситуации профессиональный диалог с коллегами и возможность найти общие решения для устойчивости бизнеса приобретают особое значение.

Приглашаем принять участие в аграрном бизнес-форуме «Человек. Технологии. Будущее» 28 февраля в Москве. Вместе обсудим потенциал и проблемы отрасли, поговорим о сельском хозяйстве будущего!

Подробная информация о мероприятии по ссылке

По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь: Иван Неуважаев, neuvazhaev@forbes.ru

По вопросам аккредитации СМИ и информационного сотрудничества: Анастасия Зенькова, zenkova@forbes.ru

FCongress Россия 

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