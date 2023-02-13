FCongress Россия

28 февраля 2023 года в Москве состоится аграрный бизнес-форум «Человек. Технологии. Будущее»

В фокусе форума — решения, позволяющие вести успешный бизнес в условиях неопределенности и агрессивной среды, и люди, их принимающие и воплощающие в жизнь, благодаря созидательному труду которых продовольствием обеспечиваются села, города и страны.



Форум откроет цикл мероприятий Forbes Congress, посвященных аграрному сектору, и объединит выдающихся предпринимателей отрасли, экспертов, состоявшихся профессионалов, молодых специалистов и студентов, выбравших агробизнес своей профессией.



В программе форума:



Public Talk с предпринимателем: «Агробизнес — дело для души, способ заработать или то и другое вместе?».



Пленарная сессия «Продовольственная безопасность: вызовы и новые возможности».



Стратегическая сессия «Люди — главный капитал компании: сохранить и преумножить».



Стратегическая сессия: «Поля для цифровизации: умные решения и современные технологии для АПК».



Public Talk с СЕO успешных агростартапов: «От идеи до обложки Форбс».



«Сделано в России» — презентация-дегустация для СМИ и участников форума.



Сельское хозяйство в России остается одним из стабильных бизнесов даже в кризисные времена. Однако последовательные удары пандемии и шоковых геополитических процессов стали серьезным вызовом устойчивости и развитию отрасли.



FCongress Россия в этот сложный период создает место и пространство для обсуждения важных тем индустрии, гарантирует безопасность, непредвзятость и взвешенность дискуссии, а также публичность выводов и ключевых идей, высказанных в ее ходе. В сложившейся ситуации профессиональный диалог с коллегами и возможность найти общие решения для устойчивости бизнеса приобретают особое значение.



Приглашаем принять участие в аграрном бизнес-форуме «Человек. Технологии. Будущее» 28 февраля в Москве. Вместе обсудим потенциал и проблемы отрасли, поговорим о сельском хозяйстве будущего!



Подробная информация о мероприятии по ссылке



По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь: Иван Неуважаев, neuvazhaev@forbes.ru



По вопросам аккредитации СМИ и информационного сотрудничества: Анастасия Зенькова, zenkova@forbes.ru

