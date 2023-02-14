OPTITECH AGRO представила линейку тракторов HANWO для российского рынка

OPTITECH AGRO

Компания OPTITECH AGRO провела официальную презентацию тракторов бренда HANWO в Москве. На площадке многофункционального логистического центра «Внуково-2» были представлены модели тракторов, продажи которых начнутся в России до конца I квартала 2023 года

В 2022 году на российском рынке сельскохозяйственной техники сформировался четкий запрос клиентов на доступность широкой линейки машин с надежной дилерской поддержкой, качественным сервисом и стабильными поставками запчастей. Отвечая на данный запрос, компания OPTITECH AGRO провела собственное масштабное исследование мировых производителей, готовых к работе на российском рынке и к долгосрочным инвестициям. По итогам этого анализа компания определила для себя несколько стратегически важных направлений развития и сформировала линейку новых продуктов.



Первым из таких направлений станет новая линейка тракторов HANWO. В дополнение к самим продуктам бренда высокий профессионализм команды, наличие развитой инфраструктуры и дилерской сети компании OPTITECH AGRO позволят обеспечить российских клиентов надежным и доступным решением в сфере сельскохозяйственной техники, оказать долгосрочную партнерскую поддержку, в которой сейчас так сильно нуждается рынок. В дальнейшем компания OPTITECH AGRO планирует расширить свою линейку еще несколькими брендами, в том числе Pauny и Metalfor, о выходе которых сообщит дополнительно. С учетом такого обновления продуктового портфеля OPTITECH AGRO полностью покрывает текущие потребности сельхозтоваропроизводителей.



HANWO — крупная производственная компания, занимающая ведущие позиции на рынке сельскохозяйственной техники Китая. В России линейка бренда HANWO будет состоять из 10 моделей тракторов четырех серий: ATLAS, ALCOR, ALTAIR и ANTARES. Модели с акцентом на мощностной сегмент 90-260 л.с. представляют собой тракторы классической компоновки, надежные и простые в эксплуатации машины с функциональным набором характеристик. Уже в базовой комплектации каждая сельхозмашина оснащена кондиционером для максимального комфорта водителя-механизатора. Кроме того, на тракторах всех серий в качестве дополнительного оборудования будут предлагаться передние ВОМ и ПНУ, что позволит расширить диапазон работ как в поле, так и на ферме.



«Мы видим свою миссию в том, чтобы оставаться надежным партнером для наших клиентов. Мы уверены, что благодаря широкому ассортименту моделей, развитой инфраструктуре, стандартам высококачественного обслуживания, а также экспертизе нашей команды тракторы HANWO станут верными помощниками отечественных аграриев в их стратегически важном деле. Российский агросектор развивается и требует все больше доступных и надежных сельхозмашин, обеспеченных запчастями и качественной сервисной поддержкой. Вот почему сегодня мы особенно рады представить бренд HANWO — надежное и универсальное решение, которое благодаря обеспечению качественным сервисом и поддержкой, по достоинству будет оценено нашими российскими аграриями, — отмечает генеральный директор OPTITECH AGRO Татьяна Фадеева.



Старт продаж тракторов HANWO на российском рынке состоится до конца марта 2023 года. О дате начала продаж компания OPTITECH AGRO сообщит дополнительно.

