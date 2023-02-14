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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

OPTITECH AGRO представила линейку тракторов HANWO для российского рынка

Партнёрский материал

OPTITECH AGRO представила линейку тракторов HANWO для российского рынка
OPTITECH AGRO
OPTITECH AGRO представила линейку тракторов HANWO для российского рынка
OPTITECH AGRO

Компания OPTITECH AGRO провела официальную презентацию тракторов бренда HANWO в Москве. На площадке многофункционального логистического центра «Внуково-2» были представлены модели тракторов, продажи которых начнутся в России до конца I квартала 2023 года

В 2022 году на российском рынке сельскохозяйственной техники сформировался четкий запрос клиентов на доступность широкой линейки машин с надежной дилерской поддержкой, качественным сервисом и стабильными поставками запчастей. Отвечая на данный запрос, компания OPTITECH AGRO провела собственное масштабное исследование мировых производителей, готовых к работе на российском рынке и к долгосрочным инвестициям. По итогам этого анализа компания определила  для себя несколько стратегически важных направлений развития и сформировала линейку новых продуктов.

Первым из таких направлений станет новая линейка тракторов HANWO. В дополнение к самим продуктам бренда высокий профессионализм команды, наличие развитой инфраструктуры и дилерской сети компании OPTITECH AGRO позволят обеспечить российских клиентов надежным и доступным решением в сфере сельскохозяйственной техники, оказать долгосрочную партнерскую поддержку, в которой сейчас так сильно нуждается рынок. В дальнейшем компания OPTITECH AGRO планирует расширить свою линейку еще несколькими брендами, в том числе Pauny и Metalfor, о выходе которых сообщит дополнительно. С учетом такого обновления продуктового портфеля OPTITECH AGRO полностью покрывает текущие потребности сельхозтоваропроизводителей.

HANWO — крупная производственная компания, занимающая ведущие позиции на рынке сельскохозяйственной техники Китая. В России линейка бренда HANWO будет состоять из 10 моделей тракторов четырех серий: ATLAS, ALCOR, ALTAIR и ANTARES. Модели с акцентом на мощностной сегмент 90-260 л.с. представляют собой тракторы классической компоновки, надежные и простые в эксплуатации машины с функциональным набором характеристик. Уже в базовой комплектации каждая сельхозмашина оснащена кондиционером для максимального комфорта водителя-механизатора. Кроме того, на тракторах всех серий в качестве дополнительного оборудования будут предлагаться передние ВОМ и ПНУ, что позволит расширить диапазон работ как в поле, так и на ферме.

«Мы видим свою миссию в том, чтобы оставаться надежным партнером для наших клиентов. Мы уверены, что благодаря широкому ассортименту моделей, развитой инфраструктуре, стандартам высококачественного обслуживания, а также экспертизе нашей команды тракторы HANWO станут верными помощниками отечественных аграриев в их стратегически важном деле. Российский агросектор развивается и требует все больше доступных и надежных сельхозмашин, обеспеченных запчастями и качественной сервисной поддержкой. Вот почему сегодня мы особенно рады представить бренд HANWO — надежное и универсальное решение, которое благодаря обеспечению качественным сервисом и поддержкой, по достоинству будет оценено нашими российскими аграриями, — отмечает генеральный директор OPTITECH AGRO Татьяна Фадеева.

Старт продаж тракторов HANWO на российском рынке состоится до конца марта 2023 года. О дате начала продаж компания OPTITECH AGRO сообщит дополнительно.

OPTITECH AGRO 

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