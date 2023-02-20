Отбор монолитов озимой пшеницы на агрополигоне «Приволжье»

Зерновой соевый союз ПФО

Осенью прошлого года на полях «Сев-07» в Самарской области была заложена первая секция агрополигона «Приволжье», где посеяли 20 сортов озимой пшеницы с различными системами защиты и питания. В число демонстрируемых вошел и первый в Поволжье сорт озимой твердой пшеницы Кошелевская

Агрономы предприятия «Сев-07» посчитали необходимым отбор монолитов на демоучастке, так как погодные условия вхождения растений в зиму были не самые благоприятные: по осени после обильных дождей и наступивших морозов долго не ложился снег.



В начале февраля в момент вырубки монолитов озимые находились под снежным покровом порядка 10 см: сверху лежит снег, внизу — ледяная корка.



Спустя две недели специалисты «Сев-07» оценили жизнеспособность посевов.



Жизнеспособность озимой пшеницы определяют в процентном соотношении растений, давших прирост, по отношению к взятому количеству с поля.



Отобранные на полигоне монолиты размораживали при 5-10°С, у оттаявших растений обрезали надземную массу на высоте 5 см от поверхности, чтобы лучше наблюдать за отращиванием. После этого подсчитали живые растения (образовавшиеся листья и новые узловые корни).



По словам агронома-семеновода предприятия Дмитрия Кочеткова, все сорта озимых на полигоне показали хорошую жизнеспособность: «Несмотря на то что к моменту отбора монолитов снега на полях было мало, а сама почва сильно промерзла, перезимовка озимых проходит хорошо, выпадов больших нет. Все растения из отобранных проб зеленые, отрастание произошло практически в полном объеме. По нашим данным, перезимовка по всем озимым на агрополигоне составила порядка 94-98%. Отличные показатели жизнеспособности у нового сорта озимой твердой пшеницы Кошелевская — в районе 98%».



Уже в июне сельхозпроизводители смогут сравнить созревание всех 20 сортов и эффективность 20 различных систем защиты и питания.



А в мае на агрополигоне Приволжье» будут заложены остальные пять секций с яровой пшеницей, ячменем, соей, кукурузой, льном. Семена и препараты представят все компании — лидеры отрасли и новые разработчики.



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