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Отбор монолитов озимой пшеницы на агрополигоне «Приволжье»

Партнёрский материал

Отбор монолитов озимой пшеницы на агрополигоне «Приволжье»
Зерновой соевый союз ПФО
Отбор монолитов озимой пшеницы на агрополигоне «Приволжье»
Зерновой соевый союз ПФО

Осенью прошлого года на полях «Сев-07» в Самарской области была заложена первая секция агрополигона «Приволжье», где посеяли 20 сортов озимой пшеницы с различными системами защиты и питания. В число демонстрируемых вошел и первый в Поволжье сорт озимой твердой пшеницы Кошелевская

Агрономы предприятия «Сев-07» посчитали необходимым отбор монолитов на демоучастке, так как погодные условия вхождения растений в зиму были не самые благоприятные: по осени после обильных дождей и наступивших морозов долго не ложился снег.

В начале февраля в момент вырубки монолитов озимые находились под снежным покровом порядка 10 см: сверху лежит снег, внизу — ледяная корка. 

Спустя две недели специалисты «Сев-07» оценили жизнеспособность посевов. 

Жизнеспособность озимой пшеницы определяют в процентном соотношении растений, давших прирост, по отношению к взятому количеству с поля.

Отобранные на полигоне монолиты размораживали при 5-10°С, у оттаявших растений обрезали надземную массу на высоте 5 см от поверхности, чтобы лучше наблюдать за отращиванием. После этого подсчитали живые растения (образовавшиеся листья и новые узловые корни).

По словам агронома-семеновода предприятия Дмитрия Кочеткова, все сорта озимых на полигоне показали хорошую жизнеспособность: «Несмотря на то что к моменту отбора монолитов снега на полях было мало, а сама почва сильно промерзла, перезимовка озимых проходит хорошо, выпадов больших нет. Все растения из отобранных проб зеленые, отрастание произошло практически в полном объеме. По нашим данным, перезимовка по всем озимым на агрополигоне составила порядка 94-98%. Отличные показатели жизнеспособности у нового сорта озимой твердой пшеницы Кошелевская — в районе 98%».

Уже в июне сельхозпроизводители смогут сравнить созревание всех 20 сортов и эффективность 20 различных систем защиты и питания.

А в мае на агрополигоне Приволжье» будут заложены остальные пять секций с яровой пшеницей, ячменем, соей, кукурузой, льном. Семена и препараты представят все компании — лидеры отрасли и новые разработчики.

За новостями агрополигона можно следить в Telegram-чате Зернового cоевого cоюза ПФО — подключайтесь по ссылке.

А если вы хотите показать на новом проекте свои сорта, минеральные удобрения и подкормки, средства защиты растений — подавайте заявки на участие. Все контакты организаторов на сайте Зернового соевого союза ПФО

Зерновой Соевый Союз ПФО 

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