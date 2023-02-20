Итоги выставки «Продэкспо-2023»

«Продэкспо-2023»

С 6 по 10 февраля 2023 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с успехом прошла 30-я, юбилейная международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023»

Флагманский проект «Экспоцентра» продемонстрировал высокую активность всех участников отрасли и стал местом встречи лучших российских и зарубежных производителей и поставщиков пищевой продукции.



Президент ТПП Российской Федерации Сергей Катырин:

— То, что мы в 30-й раз открываем выставку «Продэкспо», говорит о ее востребованности. Выставка всегда проходит с неизменным успехом и является крупнейшей в Восточной Европе по данной тематике.



Выставка «Продэкспо-2023» показала достойные результаты. В этом году зафиксирован абсолютный рекорд по количеству региональных коллективных экспозиций, которые представили 48 субъектов Российской Федерации. По сравнению с 2022 годом количество участников выросло на 10%. Число уникальных посетителей увеличилось почти на 40%.



ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2023 ГОДА

2 032 компании из 35 стран мира.



30 тематических салонов.



67 753 уникальных посетителей из 106 стран.



в том числе 62 347 специалистов из 89 регионов России.



98 342 кв. м — общая площадь выставки.









Генеральный директор «Экспоцентра» Алексей Вялкин:

— Выставка «Продэкспо», которая входит в десятку крупнейших в России и Восточной Европе, играет стратегическую роль в формировании и развитии российского продовольственного рынка. В этом году, несмотря на санкционное давление, в выставке принимали участие компании из 35 стран, в том числе из Европы. Усилили присутствие Турция, Китай, Армения, Сербия, Иран и Бразилия.



В рамках выставки прошли встречи производителей и поставщиков продуктов питания и напитков с закупщиками федеральных и региональных торговых сетей, а также с представителями ресторанного бизнеса и корпоративными закупщиками.



ЭКСПОЗИЦИЯ

В этом году масштабная экспозиция площадью 98 342 кв. м представила лучшие образцы продуктов питания и напитков, новейшие технологии 2 032 компаний из 35 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Афганистана, Болгарии, Бразилии, Вьетнама, Греции, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Кении, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Непала, Перу, Португалии, Республики Беларусь, Республики Корея, России, Сербии, Таиланда, Туркмении, Турции, Узбекистана, Франции, Швейцарии, Шри-Ланки, Южной Осетии.



В работе выставки приняли участие 467 зарубежных компаний. Национальные экспозиции сформировали 12 стран — Армения, Бразилия, Иран, Киргизия, Китай, Перу, Португалия, Республика Беларусь, Сербия, Турция, Шри-Ланка, Южная Осетия. С новинками пяти континентов ознакомили дистрибьюторы и зарубежные производители.



Президент ТПП Российской Федерации Сергей Катырин:

— Несмотря на санкции, выставка «Продэкспо» пользуется неизменным успехом, каждый год приезжают иностранные участники. Треть из них представляют санкционные страны, бизнес для них важнее политики.



Главный тренд выставки этого года — рост российского участия. На «Продэкспо-2023» Россию представили 1565 компаний, которые продемонстрировали, что именно в условиях санкций они могут производить и каких успехов достигли. Российские экспоненты ознакомили участников и посетителей выставки с мясной, рыбной и молочной продукцией, сырами, бакалеей. Кроме того, демонстрировались чай, кофе, мороженое, продукты для здорового образа жизни, функциональное питание и биотехнологии, а также оборудование и услуги.



Президент ТПП Российской Федерации Сергей Катырин:

— На выставке присутствовали не только традиционные участники, но и новые бренды, те, кто пришел на замену ушедшим компаниям. Это те, кто за последние годы сделал свой бизнес на продовольственном рынке. И сегодня можно с уверенностью говорить, что российский продовольственный рынок соответствует международным стандартам и ничего на нем в худшую сторону не изменилось. А выставка «Продэкспо» постоянно эволюционирует, развивается.



Весомый потенциал российских регионов представили региональные коллективные экспозиции, объединившие 347 компаний.



Самые крупные из них — экспозиции Ставропольского края, Ленинградской области, Алтайского края, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Иркутской, Московской, Вологодской, Волгоградской областей, Республики Мордовия, Белгородской, Кировской, Владимирской областей. Также торгово-промышленные палаты Костромской, Курганской и Ярославской областей представили стенды регионального бизнеса.



Губернатор Вологодской области Михаил Глазков:

— Крупнейший в России международный форум «Продэкспо» более 30 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. Участие в выставках такого уровня чрезвычайно важно для вологодских производителей. На подобные мероприятия съезжаются представители оптовых и розничных торговых сетей России, и у наших предприятий появляются дополнительные возможности заключить взаимовыгодные контракты на поставку продукции. Участие в выставке в очередной раз позволит продемонстрировать достижения и продовольственный потенциал региона, найти новые рынки сбыта и деловых партнеров.



Достойно презентовали свою продукцию участники Кабардино-Балкарской Республики, Республики Адыгея, Республики Бурятия, Республики Ингушетия, Республики Калмыкия, Республики Карелия, Республики Крым, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия — Алания, Республики Хакасия, Удмуртской Республики, Краснодарского, Пермского, Приморского края, Севастополя, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Калининградской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей.



Предприятия из регионов представили свою лучшую продукцию и получили возможность расширить базу потенциальных клиентов, провести переговоры с оптовыми покупателями, представителями федеральных и региональных сетей. Участие в выставке позволило им установить контакты с новыми поставщиками, наладить оптимальные логистические цепочки для новых каналов сбыта, найти актуальные предложения и возможности эффективно развивать свой бизнес.



Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов:

— Выставки подобного формата позволяют нашим товаропроизводителям выходить на новые рынки, в том числе представлять свою продукцию в регионах России и за рубежом. С увеличением поставок растут производственные мощности предприятий, что, в свою очередь, положительно сказывается на росте экономики региона.



В церемонии официального открытия выставки приняли участие президент ТПП Российской Федерации Сергей Катырин, председатель Комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам Владимир Кашин, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, заместитель председателя Комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Артем Кирьянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Российской Федерации Владимир Скворцов, руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максим Протасов, чрезвычайный и полномочный посол Бразилии Родриго Баэна Соарес.







На открытии также присутствовали чрезвычайные и полномочные послы Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Сербии.



Выступающие отметили, что за 30 лет выставка выросла более чем в четыре раза и стала российской площадкой, на которой рассматриваются производственные, технические, законодательные вопросы развития очень важной сферы деятельности. Произошел колоссальный прогресс не только по количеству участников, представительству российских и иностранных компаний, но и по качеству продукции.



Руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максим Протасов:

— 30-я выставка «Продэкспо» — яркий пример истории успеха. Миссия выставки — это формирование доверия между иностранными, российскими компаниями, поставщиками, производителями, переработчиками сельхозпродукции, логистами, торговыми сетями.



Видеозапись открытия>>



Выставка — идеальное место для поиска деловых партнеров. Важным событием стало подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, компанией «Экспоцентр», Правительством Владимирской области и союзом «Торгово-промышленная палата Владимирской области».



Соглашение нацелено на укрепление сотрудничества в вопросах продвижения товаров и услуг предприятий, предпринимателей и производителей Владимирской области на новые рынки через участие в крупнейших международных отраслевых выставках, организуемых «Экспоцентром».



В подписании соглашения приняли участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, генеральный директор «Экспоцентра» Алексей Вялкин, президент ТПП Владимирской области Иван Аксенов.



Глава Владимирской области Александр Авдеев:

— Открываются новые ниши для производителей, реализуются актуальные инвестпроекты, расширяются производства, появляются новые рабочие места. А значит, укрепляется продовольственная безопасность России. Мы спокойно можем смотреть в будущее, планировать развитие отрасли на перспективу и вырабатывать наиболее эффективные меры поддержки наших предпринимателей.



Одним из событий стало подписание соглашения о намерениях по поставкам продукции между «Татспиртпром» и Corporacion Kajatt Vaccari (г. Лима, Перу). Подписание документа состоялось с участием официальных лиц Перу — директора Управления внешней торговли Министерства внешней торговли и туризма Перу Хаиме Карденас и чрезвычайного и полномочного посла Перу в Российской Федерации Хуан Дель Кампо Родригес.



На «Продэкспо-2023» были представлены абсолютно все отрасли продовольственного рынка. Выставка ознакомила профессионалов с целым рядом премьер во всех разделах экспозиции.



Салон «Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия. Птица, яйцо» представил разнообразную охлажденную, замороженную и готовую продукцию из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Китая, Сербии. Экспозиция порадовала традиционными продуктами из свинины, говядины, баранины, кролика, экзотическими — из оленины, деликатесами, широким ассортиментом продукции из птицы, в том числе индейки, утки.



В салоне «Молочная продукция и сыры» демонстрировалась продукция для HoReCa и детского питания: сыры твердые, мягкие, фермерские; масло и спреды; сухое молоко; йогурты, тан и кумыс; охлажденные молочные снеки.



В салонах «Бакалея» и «Консервы. Соусы, кетчупы» были представлены этнические продукты (лапша, соусы, специи, приправы), а также предложения для ресторанов и ритейла. Участники салона «Бакалея» предложили крупы, муку, макароны, приправы, специи, завтраки быстрого приготовления, а также сублимированные овощи, ягоды и фрукты, бульоны, порционные блюда быстрого приготовления. В салоне «Консервы. Соусы, кетчупы» размещалась мясная, молочная, овощная, фруктовая консервация. Усилили свое присутствие компании из Турции, в их числе впервые участвующие компании — производители овощной и фруктовой консервации, а также заморозки и ингредиентов.



Салон «Рыба и морепродукты» предложил закупщикам торговых сетей и HoReCa рыбу охлажденную, замороженную, консервированную, вяленую, снеки, икру, мидии, крабы и другие морепродукты.



Участники салона «Замороженные продукты. Полуфабрикаты. Готовые блюда» представили пельмени, вареники, тесто, овощи, фрукты, фруктовый сок из России, Армении, Беларуси, Индии, Киргизии, Китая, Турции.



Любителей суперфудов — богатых питательными веществами продуктов — порадовал салон «Продэкспо Органик». Салон представил семена киноа из Перу и Боливии, а также разнообразные мясные, молочные продукты, бакалею, кондитерские изделия, специи, напитки, овощи и фрукты, органические вина с соответствующими сертификатами. В экспозиции оказалось знакомое многим органическое оливковое масло, произведенное в Испании, все больше набирающее популярность кокосовое масло из Шри-Ланки и Таиланда, а также более экзотическое масло черного тмина. Премьерой года стали замороженные овощи и фрукты, специи и биодобавки из Индии.



Не менее популярный салон «Продукты для здорового образа жизни» предложил протеиновые батончики и напитки, а также функциональное питание, безглютеновые продукты, продукты для людей с диабетом.



Салон «Соки, воды. Безалкогольные напитки» продемонстрировал продукцию из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Кореи, Сербии, Туркмении, Турции, Узбекистана.



Порадовала разнообразием экспозиция салона «Чай. Кофе»: связанный, прессованный, подарочный, травяной, ягодный, фруктовый, рассыпной чай; черный, зеленый, белый, улун, пуэр; чайные купажи по авторским рецептам, создание которых было вдохновлено трендами в индустрии ЗОЖ и правильного питания. С национальной экспозицией выступила Шри-Ланка. Впервые демонстрировался кофе для сегмента HoReCa и ритейла. Был представлен кофе для турки, кофемашин, сверхтонкого помола, для френч-пресса и моки, с разной степенью обжарки, молотый, а также цикорий, кофейные напитки и какао.



Один из крупнейших салонов — «Кондитерские изделия. Хлебопекарная продукция. Снэки. Орехи, сухофрукты» — презентовал ассортимент продукции на любой вкус, подарочную упаковку, в том числе для новогодних подарков 2024 года с символом восточного календаря — Драконом, а также с героями любимых мультфильмов.



Широкий выбор вин и крепких спиртных напитков из более чем 50 стран — традиционных регионов виноделия демонстрировал салон «Продэкспо Wine». На национальном уровне стенды организовали Армения и Южная Осетия (два стенда). Основной костяк экспозиции алкогольных напитков составили российские производители и дистрибьюторы. В рамках салона был организован ставший традиционным корнер с циклом мастер-классов «Вино из России».



Впечатлил своей экспозицией салон «Пиво. Слабый алкоголь», украшением которого стал корнер «Крафтовое пиво».



Корнер «Крафтовое пиво» объединил крафтовые пивоварни, медоварни и сидродельни, специализирующиеся на производстве традиционного сидра, и продемонстрировал актуальные сорта авторского пива и сидров.



Сотрудники Центра подбора персонала оказывали помощь работодателям в подборе персонала, а соискателям помогали найти работу.



В этом году выставку посетили 67 753 специалиста из 106 стран, при этом 92% посетителей из 89 субъектов Российской Федерации







ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловая программа выставки «Продэкспо-2023» коснулась актуальных тем: качество и безопасность продуктов питания и напитков, органическая продукция, экологичность и упаковка.



В первый день сразу несколько важных мероприятий провели Роскачество и «Экспоцентр».



Деловую программу открыла панельная дискуссия «Развитие сбыта российской органической продукции: внутренний и внешний спрос» .



В числе участников дискуссии: представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Департамента агропромышленной политики ЕЭК, профильных ведомств и ритейлеров, Федерации рестораторов и отельеров России, Россельхозбанка, фонда «Органика», а также производители органической продукции.



По мнению спикеров, несмотря на сложные экономические условия, органический рынок развивается активными темпами. В рамках дискуссии они обсудили широкий круг вопросов: образ потребителя органики, меры поддержки для развития органического рынка, экспорт органической продукции и другие.



Знаковым событием стало пленарное заседание «Ключевые изменения на продовольственном рынке России. Аналитика рынка, направления развития, меры поддержки российских производителей» . Мероприятие проходило при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ТПП Российской Федерации, Российского экспортного центра и ключевых отраслевых ассоциаций.



Модератор заседания, руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максим Протасов, указал на сложные вызовы, с которыми пришлось столкнуться, — логистические проблемы, проблемы с поставками сельхозоборудования, упаковки, сырья, технологий.



Участники обсудили повышение роли экспорта в развитии экономики в условиях новой реальности и другие вопросы, которые сейчас остро стоят в отраслях пищевой промышленности.



С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель генерального директора «Экспоцентра» Сергей Селиванов, который поблагодарил Роскачество за организацию основных мероприятий деловой программы выставки. Максим Протасов и Сергей Селиванов торжественно вручили представителям ряда предприятий пищевой промышленности Российский Знак качества, присваиваемый лучшим российским товарам.



Сессия «Эффективное производство в кризис? Да!» проходила при поддержке Минпромторга России, Росстандарта и ТПП Российской Федерации. Спикеры обсудили эффективные инструменты управления, применяемые для поддержания стабильного функционирования российских производителей в кризисное время, а также вопросы повышения эффективности работы за счет применения модели конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества. Эксперты поделились своими лучшими практиками и достижениями в области делового совершенства.



Состоялось еще два важных мероприятия, посвященных органической продукции. На конференции «Органик в России: вчера, сегодня, завтра», организованной Татьяной Лебедевой и «Лукбио Медиа», говорили об истории органического движения в России, о проблеме общественного контроля за органической сертификацией и путях ее решения, о последних поправках к закону об органике и других темах.



Опытом продвижения органических идей поделились участники круглого стола «Продвижение органических идей в обществе: что работает, а что — нет». Организаторы — Татьяна Лебедева и Фонд «Органика». Эксперты представили результаты просветительского проекта фонда в школах, рассказали об инструментах продвижения органической продукции на ежегодных экспозициях, выставках, атласе, соцрекламе, а также о коммуникационных практиках. Нутрициологи проиллюстрировали возможность распространения идей органик через специалистов по здоровью.



О полезных функциях упаковки и ее визуальной составляющей — дизайне шла речь на круглом столе «Как не потеряться на полке? Дизайн упаковки в современных условиях» . Организаторы мероприятия — ТПП Российской Федерации и «Экспоцентр».



Директор Департамента регионального развития ТПП Российской Федерации Илья Зубков обратил внимание на необходимость грамотного продвижения локальных брендов. Одной из тем обсуждения стала продающая способность SRP упаковки (Shelf Ready Packaging), которая выполняет транспортную функцию и функцию выкладки на полку. В ходе дискуссии руководитель проекта «Вестник лицензионного рынка» Мария Рогожина рассказала, на основе каких психологических механизмов известный бренд привлекает внимание покупателя и помогает выделиться на полке. Тема аренды брендов вызвала живой интерес аудитории. Мероприятие посетили представители более 70 компаний — производителей продуктов питания и напитков.



В рамках выставки «Продэкспо-2023» портал Retail.ru провел специальную сессию: «Товар на полку! Как упростить путь в торговые сети?». В рамках мероприятия был рассмотрен актуальный инструментарий для ТМ (брендов) в текущих реалиях и представлены лучшие идеи для производителей.



Алкогольной теме была посвящена ХVIII Всероссийская конференция по проблемам алкогольного рынка «АлкоКонгресс-2023» . Организаторы — аналитическая группа «Алкоэксперт» и «Экспоцентр».



Главной темой обсуждения стал «Импорт и его замещение продукцией отечественного производства». По словам модератора конференции, руководителя оргкомитета «АлкоКонгресса» Юрия Юдича, за минувший год импорт алкогольной продукции особо не упал. Пошел параллельный импорт алкогольных напитков. Вместе с тем об импортозамещении следует думать.



Обзор отраслевого рынка представил руководитель группы по работе с клиентами Nielsen Russia — маркетинговой компании, проводящей измерения рынка в индустрии товаров повседневного спроса, Илья Смирнов.



Участники тематических сессий «АлкоКонгресса» обсудили широкий круг тем — от развития русских премиальных водок до основных аспектов импортозамещения в пивоваренной отрасли и создания органолептических профилей для российских аналогов мировых категорий алкогольных напитков.



В завершение «АлкоКонгресса-2023» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Винный гид “Продэкспо”» / Prodexpo International Wine Competition & Guide.



«Экспоцентр» в партнерстве с Союзом производителей пищевых ингредиентов (СППИ) и «Ростестом» организовал специализированный практикум «Пищевая продукция: обязательные требования, выпуск в обращение и инструменты продвижения на пищевом рынке. Превращаем барьеры в возможности» с участием производителей и импортеров продуктов питания, пищевого сырья и ингредиентов, табачной и никотинсодержащей продукции, кормов для животных, упаковки, представителей предприятий общепита, ритейлеров.



Модераторами выступили президент СППИ, директор НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Савенкова и генеральный директор «Ростеста», заместитель председателя постоянного Комитета по вопросам деятельности органов по сертификации при Общественном совете Федеральной службы по аккредитации Нина Мощенская.



Эксперты рассказали о правильном декларировании и маркировке, современных инструментах продвижения товаров на пищевом рынке, об организации производственного контроля с наименьшими затратами, обеспечении населения высококачественными и доступными продуктами, а также рассмотрели другие актуальные вопросы.



В рамках деловой программы состоялся ежегодный XIII Международный конгресс «Индустрия халяль», организованный Международным центром стандартизации и сертификации «Халяль» при Духовном управлении мусульман Российской Федерации. Главной темой стала «Халяль — путь к росту!». Российские и зарубежные спикеры обсудили тему экспорта продукции «Халяль», цели и задачи Национального союза «Халяль», развитие индустрии «Халяль» на Северном Кавказе, в Узбекистане и Монголии.



Конгресс завершился награждением спикеров XIII Международного конгресса «Халяль», лауреатов конкурса «Лучший халяль продукт» и участников коллективной экспозиции Halal Eurasia at Prodexpo на «Продэкспо-2023».



Ключевым вопросам молочной отрасли были посвящены XXI Всероссийский съезд производителей и переработчиков молока и годовое собрание Молочного союза России.



Речь шла о масштабных вызовах, которые сегодня приходится преодолевать. Молочный союз России перешел в специальный режим, оперативно перестроил свою работу, чтобы как можно эффективнее поддержать молочный сектор.



На пленарном съезде выступили председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, председатель Комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам Владимир Кашин, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжаева, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт, член Комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам, председатель Подкомитета по научно-технической политике, цифровизации, эпидемиологическому благополучию, органическому и экологическому сельскому хозяйству Сергей Лисовский и другие эксперты отрасли.



По словам Александра Двойных, в последние годы наша страна столкнулась с целым рядом вызовов, которые стали серьезной угрозой для безопасности людей и беспрецедентным испытанием для национальной экономики. Молочная отрасль вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности страны, в обеспечение импортозамещения и продовольственной безопасности.



В рамках годового общего собрания был заслушан доклад председателя совета РСПМО Людмилы Маницкой об итогах работы Молочного союза России в 2022 году. Его ключевыми темами стали общие итоги и показатели молочной отрасли в 2022 году, поддержка молочной отрасли в условиях санкций, рыночная ситуация в молочной отрасли, законодательные нововведения и инициативы, международное сотрудничество, экспорт и импорт молочной продукции, цифровая маркировка молочной продукции и другие вопросы.



Главными событиями продовольственного рынка России для поставщиков продуктов питания и ритейлеров стали мероприятия «Экспоцентра» и КВК «Империя Форум» с участием закупщиков федеральных, региональных и локальных розничных сетей, производителей и поставщиков продуктов питания и упаковки.



Продфорум Всероссийская конференция «Поставщик в сети»: «Катман на Продэкспо-2023» был посвящен актуальным технологиям, инструментам и практикам категорийного менеджмента. Форум открыли выступления главы информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова и директора по работе с клиентами холдинга Romir Анастасии Сидориной. Лейтмотивом аналитической сессии стало состояние потребительского рынка на сломе эпох.



Участникам продфорума Всероссийской конференции «Поставщик в сети» удалось выстроить бизнес-диалог с ритейлерами и получить ответы на вопросы, какие сценарии развития существуют у продовольственного рынка России на ближайшие три-пять лет, как сегодня эффективно вести процессы закупок, ввода нового товара и ротации ассортимента в сетях и маркетплейсах, как договориться с дружественными странами и расширить территорию продаж.



Закупщики ведущих ритейлеров: «Магнит», «ВкусВилл», «Лента», «Ашан», OZON, X5 Retail Group и др. дали ответы на самые острые вопросы о поставках. Ведущие эксперты и аналитики, директора крупных компаний рассказали, с какими вызовами столкнутся производители и ритейлеры уже в 2023—2024 годах, дали стратегическую информацию по развитию дискаунтеров и особенностям работы с поставщиками.



На экспортной сессии закупщики сетей из Казахстана, Белоруссии, Монголии и Китая дали пошаговый план выхода на рынки дружественных стран, а также рассказали о требованиях к российским поставщикам.



В качестве экспертов выступили: Илья Ахмеджанов (Сибирский округ розничной сети «Магнит»), Марина Якушева («Ашан»), Андрей Тетерин («Находка»), Олеся Жукова («ВкусВилл»), Дмитрий Пачин («Лента»), Игорь Виттель (РБК), другие эксперты и аналитики продуктового рынка.



Прямые переговоры о поставках товаров между поставщиками продовольствия и напитков с руководителями отделов и коммерческими директорами более 120 федеральных, региональных и локальных розничных сетей были проведены в Центре закупок сетей™.



В Центре розничных сетей проходили обучающие семинары.



Значимым событием стала панельная сессия «Устойчивое развитие и экология — тренд и драйвер проектов в сфере дикоросов, производства органических продуктов, аграрного и гастротуризма. Корпорации, торговые сети и малый бизнес — как достичь симбиоза и взаимовыгодного сотрудничества на радость потребителям» . Сессия проходила в онлайн- и офлайн-формате.



Участники обсудили развитие и принципы ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), экологические проблемы охраны окружающей среды, социальные проблемы, а также рассказали о сборе и переработке дикоросов, производстве органических продуктов, агротуризме, о том, что такое концепция устойчивого развития и принципы ESG, как эти принципы можно применять в малом бизнесе, как привлекать «зеленые» финансы, каковы перспективы и механизмы взаимодействия с крупными компаниями и государством в этом направлении.



Большое количество участников привлекли престижные профессиональные конкурсы. Лучшие производители пищевой продукции и упаковки были отмечены наградами.







XVIII Международный конкурс на лучшую упаковку и этикетку для пищевой и парфюмерно-косметической продукции и напитков «ПродэкстраПак-2023». Организаторы: Национальная конфедерация упаковщиков, журнал «Тара и упаковка».



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Международный конкурс «Винный гид “Продэкспо”» / Prodexpo Wine Competition & Guide. Организатор: аналитическая группа «Алкоэксперт».



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XXV Международный дегустационный конкурс. Организатор: компания «Столичный стиль».



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Международный конкурс «Лучший продукт — 2023». Организаторы: Дегустационная комиссия конкурса, фирма «Агроэкспосервис».



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XVII Международный отраслевой конкурс «За высокие потребительские свойства товаров». Организатор: АНО «Союзэкспертиза» ТПП Российской Федерации.



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Портал Retail.ru , как официальный информационный партнер выставки «Продэкспо-2023», всесторонне освещал мероприятие и рассказывал о его участниках. В студии Retail.ru участники и посетители выставки могли записывать видеоинтервью, рассказывать о своей компании, продукте или проекте. Все отснятые видеоинтервью оперативно публиковались на YouTube , ВКонтакте , Яндекс.Дзен , RuTube и на сайте Retail.ru в разделе «Видео».



Выставка «Продэкспо-2023» стала важным событием для отраслевых специалистов. Они ознакомились с новыми трендами пищевой индустрии, нашли нужные решения для адаптации своего бизнеса к современным условиям.



С отзывами участников и гостей можно ознакомиться в видеодневнике выставки и на сайте .



До встречи на выставке «Продэкспо-2024» 5-9 февраля 2024 года в «Экспоцентре» на Красной Пресне!



Следите за обновлением информации о выставке «Продэкспо» на сайте и в социальных сетях.

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