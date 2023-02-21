Как сотрудничество с металлургами позволяет повысить эффективность производства агротехники

Сегмент агротехники столкнулся с необходимостью в предельно короткие сроки решать задачи импортозамещения. В связи с изменением экспортной политики иностранных компаний поставки техники в некоторых сегментах рынка сократились в два раза. Это создает новые возможности для роста российских производителей, но для этого им нужно трансформировать производственные процессы. Как изменились задачи клиентов и как они решаются за счет более тесной кооперации между металлообработчиками-сервисными центрами и производителями техники, рассказал начальник управления продаж компаниям тяжелого машиностроения «Северстали» Андрей Лещенко





— Учитывая рост спроса на услуги со стороны сельскохозяйственного сектора, изменились ли объемы заказов со стороны разных категорий клиентов и спектр задач?



— В прошлом году существенно увеличилась потребность в услугах по металлообработке со стороны сегмента сельхозтехники. По данным Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники, с января по май 2022 года поставки тракторов сократились в два раза год к году, поставки комбайнов упали на 10%. Соответственно, растет спрос на изделия российских и белорусских производителей. Справиться с экспоненциальным ростом производства в минимальные срок возможно, если отдать часть процессов на аутсорсинг.



Профильным СМЦ для этой категории заказчиков выступает СМЦ-Колпино . Исторически мы уделяли большое внимание сотрудничеству с машиностроителями, в том числе с крупнейшими международными брендами. Это обеспечило СМЦ экспертизой и технологиями, позволяющими нам решать задачи любой сложности. Мало кто на рынке может оказывать такой широкий набор услуг на одной площадке. В том числе СМЦ-Колпино предоставляет сервисы: лазерной и плазменной резки, дробеструйной очистки и грунтования, обработки кромок, гибки, вальцовки и сварки деталей. К слову, рабочий диапазон толщин металлопроката составляет от 0,25 до 180 миллиметров.



«В каких случаях выгодно передавать задачи СМЦ?»





Переход на аутсорсинг производства заготовок позволяет клиентам высвободить собственные производственные площади под участки других производственных стадий. Кроме того, «Северсталь» производит большое количество новых видов продукции, требующих особых условий и технологий обработки. В портфеле СМЦ-Колпино их порядка 15%. Клиентам чаще всего удобно получать готовые детали, поэтому СМЦ стремятся поставлять заготовки, не нуждающиеся в дальнейшей доработке.



— Можете ли вы привести примеры того, как СМЦ сети компании решают проблемы клиентов?



— Приведу два показательных примера. Для Тихвинского вагоностроительного завода мы решили проблему формирования днищ вагонов-цистерн из двух сваренных между собой половин. Операция по приданию днищам необходимой формы (так называемое фланжирование) очень сложна, и наличие сварного шва может привести к серьезным проблемам. Мы изготавливаем и поставляем клиенту уже готовую круглую заготовку без сварного шва, что устраняет риски и повышает эффективность производства. Подтверждением этому является то, что клиент продолжает закупать данные заготовки спустя несколько лет с начала проекта.



В связи с ростом производства Петербургский тракторный завод обратился к нам с запросом на поставку заготовок. Заводу необходимо было реализовать существенный рост количества выпускаемых тракторов. «Северсталь» с лета 2022 года начала поставки деталей, изготовленных путем газо-плазменной вырезки, а впоследствии и деталей, произведенных на лазерном станке. Сейчас мы ежемесячно поставляем детали на производство ПТЗ и стремимся стать одним из основных поставщиков не только металлопроката, но и заготовок.



Сеть сервисных металлоцентров «Северстали» развивается с 2008 года. Собственные металлоцентры расположены в Северо-Западном и Центральном регионах: в Череповце, Всеволожске, Колпино, Калуге, партнерские СМЦ есть практически во всех регионах России. В 2022 году СМЦ-Колпино стал лауреатом конкурса «Лучший сервисный металлоцентр России — 2022», проводимого РСПМ.



— Какие риски передачи задач на аутсорсинг видят производители техники?



— Основной риск для клиентов, решивших передать свои заготовки на аутсорсинг, заключается в нарушении сроков исполнения заказов компанией-исполнителем. Для СМЦ сети «Северстали» строгое соблюдение сроков является одним из приоритетов.



— Есть ли какие-то услуги, которые клиент может получить только в сети СМЦ «Северстали» и нигде больше?



— Да, есть уникальные операции, но главная особенность сети СМЦ — это широкий комплекс услуг и вариативность. Каждый сервисный металлоцентр обладает собственным набором сервисов. Например, одна из очень широко востребованных услуг — изготовление узлов, которое требует проведения нескольких операций в одном месте. У многих клиентов остро стоит вопрос упаковки заготовок, ведь часть компаний находится за рубежом или в удаленных регионах, поэтому СМЦ в случае необходимости обеспечивают особые условия для каждого клиента: разрабатывают специальный вариант упаковки или даже поддонов, на которых будет отправлен груз. Также СМЦ может взять на себя все работы, связанные с хранением продукции, комплектацией заказов и поставкой по графикам.



— Какие еще услуги и продукты могут быть востребованы сегментом сельхозтехники?



— В настоящее время мы помогаем клиентам в двух направлениях. Первое: мы предлагаем к поставке прокат из высокопрочных марок, а также осваиваем новые виды продукции. Второе направление: мы обеспечиваем клиентов заготовками, которые ранее производились ими на собственных либо сторонних мощностях, но которые в настоящее время в дефиците из-за сложностей с обслуживанием и ремонтом оборудования. Не секрет, что многие зарубежные производители оборудования отказались либо на неопределенное время «заморозили» обслуживание своих станков, таким образом лишив предприятия возможности производить необходимые комплектующие. «Северсталь» имеет определенные преимущества благодаря партнерству с производителями оборудования для металлообработки.

